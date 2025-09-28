„Unvergesslicher Moment“: Die Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ treten gemeinsam mit dem FIFA-Präsidenten beim Global Citizen Festival auf

Maple™ der Elch, Zayu™ der Jaguar und Clutch™ feiern ihre ersten öffentlichen Auftritte.

Der FIFA-Präsident kündigt an, dass ein US-Dollar pro verkauftem Ticket der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ dem Global Citizen Education Fund zugutekommen wird.

Der Fonds verfolgt das Ziel, Kindern weltweit Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball zu ermöglichen.

Die drei Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ – Maple™ der Elch, Zayu™ der Jaguar und Clutch™ der Weisskopfseeadler – feierten ihren ersten öffentlichen Auftritt, als sie gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino vor 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Global Citizen Festival im Central Park in New York (USA) die Bühne betraten.

Bei seinem Auftritt kündigte Herr Infantino an, dass ein US-Dollar aus jedem verkauften Ticket der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ direkt dem FIFA Global Citizen Education Fund zugutekommen wird. Der im April 2025 ins Leben gerufene Fonds verfolgt das Ziel, 100 Millionen US-Dollar zu sammeln, um Kindern weltweit Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball zu ermöglichen.

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Global Citizen Festival 2025 02:01

Der FIFA-Präsident wurde auf der Bühne begleitet von Hugh Evans, CEO von Global Citizen, der Siegerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ Carli Lloyd, der US-amerikanischen Schauspielerin und Influencerin Liza Koshy sowie dem australischen Schauspieler Hugh Jackman. Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die mit einem Rekordteilnehmerfeld von 48 Mannschaften in 16 Gastgeberstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgetragen wird, sind ab sofort unter FIFA.com/tickets erhältlich. Das Turnier findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist das einzige Ereignis, bei dem der gesamte Planet auf einer Bühne zusammenkommt“, sagte der FIFA-Präsident – flankiert von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™-Trophäe „Ein US-Dollar aus jedem verkauften Ticket der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird direkt dem FIFA Global Citizen Education Fund zugutekommen – und dieser wird hochwertige Bildung und Zugang zum Fussball für Kinder auf der ganzen Welt ermöglichen.“

Ebenso wurde ein US-Dollar aus jedem verkauften Ticket der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, die im Juni und Juli 2025 in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde, dem FIFA Global Citizen Education Fund gespendet.

Liza Koshy sagte dem Publikum: „Wenn ihr mit uns auf den Tribünen steht, feiert ihr nicht nur das schöne Spiel, das wir alle lieben – ihr gestaltet auch eine schöne Zukunft für die nächste Generation.“

Anschliessend kommentierte Hugh Jackman: „Ich bin begeistert. Ich liebe Sport. Wer liebt Fussball nicht!? … Die Vorstellung, dass die beliebteste Sportart der Welt mit Global Citizen zusammenkommt – das verstärkt und unterstreicht meiner Meinung nach nur die Kraft dieser Bewegung. „Und ich liebe es, dass bei alldem die Menschen zusammenkommen.“ Menschen kommen jetzt mit der FIFA zusammen, mit Regierungsvertretern, mit Wirtschaftsführern – das ist einfach unglaublich kraftvoll und unglaublich inspirierend.“

Die Partnerschaft zwischen der FIFA und Global Citizen begann genau vor einem Jahr beim selben Festival – damals wurden die Gastgeberstädte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ bekanntgegeben.

„Was für ein unvergesslicher Moment, vor einem begeisterten Publikum von 80.000 Menschen beim Global Citizen Festival gemeinsam mit den Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 – Maple, Zayu und Clutch – auf der Bühne zu stehen“, sagte der FIFA-Präsident im Anschluss. „Sie stehen nicht nur für unsere drei Gastgeberländer, sondern auch für die Freude, den Zusammenhalt und das Glück, das der Fussball der ganzen Welt bringt.“

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Global Citizen Festival 2025 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 05 / 08 Hugh Jackman, FIFA President Gianni Infantino, Carli Lloyd, CEO of Global Citizen Hugh Evans and Liza Koshy 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Ambassador Hugh Jackman appear on stage during the 2025 Global Citizen Festival 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino with CEO of Global Citizen Hugh Evans and Carli Lloyd Next

„Gemeinsam mit Global Citizen haben wir den FIFA Global Citizen Education Fund ins Leben gerufen – mit dem Ziel, bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 100 Millionen US-Dollar zu sammeln. Bereits jetzt wurden 30 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um hochwertige Bildung für Kinder überall auf der Welt zu fördern – und ihnen Hoffnung, Chancen und die Möglichkeit zu geben, gross zu träumen.“

„Mein tief empfundener Dank gilt allen Beteiligten, die diesen inspirierenden Abend möglich gemacht haben.“

Er fügte hinzu: „Gemeinsam Kräfte zu bündeln, Musik, Fussball und gesellschaftliches Engagement zusammenzubringen – das ist etwas, worauf wir stolz sind. Und wir sind sehr dankbar gegenüber Global Citizen, Hugh Evans, Hugh Jackman und allen, die mitwirken – sie sind einfach grossartig.“

Maple der Elch (für Kanada), Zayu der Jaguar (für Mexiko) und Clutch der Weisskopfseeadler (für die Vereinigten Staaten) wurden mit grosser Sorgfalt entwickelt, um die lebendige Kultur, das Erbe und den Geist ihrer jeweiligen Länder widerzuspiegeln. Gemeinsam stehen sie für Einheit, Vielfalt und die geteilte Leidenschaft für das schöne Spiel.