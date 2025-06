FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: fast 1,5 Millionen verkaufte Tickets

Vier der fünf umsatzstärksten Partien in der Gruppenphase noch ausstehend; Ticketverkäufe in über 130 Ländern

„Genau dafür wurde die FIFA Klub-Weltmeisterschaft geschaffen – als ein Weltklasseturnier, bei dem neue Geschichten geschrieben werden, neue Helden entstehen und sich Fans als Teil von etwas Grossem fühlen können“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die FIFA ist stolz auf die einzigartige und multikulturelle Atmosphäre und die tolle Unterstützung bei diesem neuen Wettbewerb und dankt allen Fans, die mit ihrer Stimme, Begeisterung und Präsenz dazu beigetragen haben, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft zum unangefochtenen Paradebeispiel im globalen Klubfussball avanciert ist.“ 60.927 Zuschauer strömten am Samstag, 14. Juni, ins Hard-Rock-Stadion in Miami zum Eröffnungsspiel zwischen CAF-Champions-League-Rekordsieger Al Ahly FC und Inter Miami CF aus der Major League Soccer. Nur einen Tag später kamen 80.619 Fans ins legendäre Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles, um das europäische Spitzenduell zwischen Paris Saint-Germain und Atlético Madrid zu erleben – es war dies die grösste Zuschauerzahl, vor der beide Teams in der Saison 2024/25 gespielt haben.