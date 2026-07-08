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FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien
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Aktuelles zu Safeguarding
Organisation
Lebensmittelspenden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ stärken die Gemeinde in Philadelphia
8. Juli 2026
Prävention
Die wichtige Rolle der Verantwortlichen für Kinder- und Erwachsenenschutz und Antidiskriminierung bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
29. Juni 2026
Organisation
Delegation des Ministerkomitees des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz
27. Mai 2026
Frauenfussball
Webinar von FIFA, GIZ und La Guilde zeigt, wie der Frauenfussball einen nachhaltigen sozialen Wandel bewirken kann
8. Apr. 2026
FIFA-Rat
Wegweisende Kinder- und Erwachsenenschutzrichtlinien für einen noch stärkeren Schutz im globalen Fussball
2. Apr. 2026
Entwicklung von Talenten
Weiterer wichtiger Schritt für den kirgisischen Fussball dank wegweisender Veranstaltung der FIFA-Talentakademie
25. März 2026
FIFA-Rat
FIFA-Rat bekräftigt Bedeutung des Fussballs und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bei der Völkerverständigung und der Friedensförderung
19. März 2026
Recht
FIFA veröffentlicht Handbuch für Eltern als Hilfsmittel für den Umgang mit Fussballvermittlern im Jugendfussball
12. März 2026
Entwicklung von Talenten
FIFA-Talentakademie: Meilenstein-Veranstaltung in Anguilla – ein „Traum wird wahr“
27. Jan. 2026
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Oktober 2025)
5. Nov. 2025
Soziale Verantwortung
YourSide zur Unterstützung und Beratung von Missbrauchsopfern im Fussball offiziell lanciert
8. Okt. 2025
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (September 2025)
4. Okt. 2025
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (August 2025)
4. Sept. 2025
Prävention
Neue Kinder- und Erwachsenenschutzschulung in Nepal zugunsten der breiten Gesellschaft
25. Aug. 2025
Prävention
Sichere Orte für alle schaffen: FIFA organisiert Workshops zum Thema Kinder- und Erwachsenenschutz in Marokko, England und Paraguay
15. Aug. 2025
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Juli 2025)
1. Aug. 2025
Prävention
Aufschlussreiche Gespräche zwischen der FIFA, dem Sportrat der Afrikanischen Union und der CAF zum Kinder- und Erwachsenenschutz
12. Juni 2025
Organisation
Komitee des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit
23. Mai 2025
FIFA-Präsident
FIFA-Präsident betont auf Kinderrechtsgipfel: „Fussball ist ein magisches Werkzeug für Bildung“
5. Feb. 2025
FIFA-Stiftung
FIFA-Stiftung gründet die Safe Football Support Unit (SFSU)
13. Dez. 2024
FIFA-Präsident
FIFA-Präsident Gianni Infantino und Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, erörtern stärkere Zusammenarbeit
27. Sept. 2024
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