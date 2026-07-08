FIFA

Aktuelles zu Safeguarding

Surplus food from six FIFA World Cup 2026™ matchdays at Philadelphia Stadium was redirected to local families
Organisation
Lebensmittelspenden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ stärken die Gemeinde in Philadelphia
8. Juli 2026
GUADALUPE, MEXICO - JUNE 24: adidas Campaign Flag Youth Programme, Coca-Cola National Flag Carriers as part of the Coca-Cola Youth Programme, Mengniu Flag Bearers as part of the Youth Programme during the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Africa and Korea Republic at Monterrey Stadium on June 24, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
Prävention
Die wichtige Rolle der Verantwortlichen für Kinder- und Erwachsenenschutz und Antidiskriminierung bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
29. Juni 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 27: Visit to FIFA by the Council of Europe Committee of Ministers at the Home of FIFA on May 27, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Organisation
Delegation des Ministerkomitees des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz
27. Mai 2026
FIFA and GIZ initiative - Women's football
Frauenfussball
Webinar von FIFA, GIZ und La Guilde zeigt, wie der Frauenfussball einen nachhaltigen sozialen Wandel bewirken kann
8. Apr. 2026
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 23: Children play soccer in Soweto township on June 23, 2009 in Johannesburg, South Africa. South Africa is currently hosting the FIFA Confederations Cup tournament (Photo by Jeff Mitchell - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA-Rat
Wegweisende Kinder- und Erwachsenenschutzrichtlinien für einen noch stärkeren Schutz im globalen Fussball
2. Apr. 2026
KYRGYZ REPUBLIC - MARCH 24: FIFA Talent Development Scheme in Kyrgyz Republic. (Photo supplied by Kyrgyz Football Union)
Entwicklung von Talenten
Weiterer wichtiger Schritt für den kirgisischen Fussball dank wegweisender Veranstaltung der FIFA-Talentakademie
25. März 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 19: FIFA Council Meeting on March 19, 2026 at House of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
FIFA-Rat
FIFA-Rat bekräftigt Bedeutung des Fussballs und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bei der Völkerverständigung und der Friedensförderung
19. März 2026
Recht
FIFA veröffentlicht Handbuch für Eltern als Hilfsmittel für den Umgang mit Fussballvermittlern im Jugendfussball
12. März 2026
FIFA Talent Academy Milestone Event in Anguilla
Entwicklung von Talenten
FIFA-Talentakademie: Meilenstein-Veranstaltung in Anguilla – ein „Traum wird wahr“
27. Jan. 2026
CASABLANCA, MOROCCO - OCTOBER 29: Football Unites the world flag seen before the FIFA Unites: Women's Series 2025 match between Tunisia and Afghan Women United on October 29, 2025 in Casablanca, Morocco. (Photo by Mahmoud Khaled - FIFA/FIFA via Getty Images)
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Oktober 2025)
5. Nov. 2025
YourSide officially launches to strengthen the combat against abuse in football
Soziale Verantwortung
YourSide zur Unterstützung und Beratung von Missbrauchsopfern im Fussball offiziell lanciert
8. Okt. 2025
BAKU, AZERBAIJAN - SEPTEMBER 09: The inauguration of FIFA Arena at Baku, Azerbaijan on September 09, 2025 in Baku, Azerbaijan. (Photo supplied by AFFA)
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (September 2025)
4. Okt. 2025
TAJIKISTAN - AUGUST 25: FIFA Health Education Animated Series launched during FIFA Football for Schools on August 25, 2025 in Tajikistan.
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (August 2025)
4. Sept. 2025
The All Nepal Football Association (ANFA), with the support of funding from the FIFA Forward Development Programme, is launching a comprehensive and formal safeguarding plan to be implemented nationwide
Prävention
Neue Kinder- und Erwachsenenschutzschulung in Nepal zugunsten der breiten Gesellschaft
25. Aug. 2025
BURTON UPON TRENT, ENGLAND - MAY 22: General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park on May 22, 2025 in Burton upon Trent, England. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Prävention
Sichere Orte für alle schaffen: FIFA organisiert Workshops zum Thema Kinder- und Erwachsenenschutz in Marokko, England und Paraguay
15. Aug. 2025
F4S Nepal
Mitgliedsverbände
FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Juli 2025)
1. Aug. 2025
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 01: A sign against abuse is displayed in the Denmark dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between Haiti and Denmark at Perth Rectangular Stadium on August 01, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Prävention
Aufschlussreiche Gespräche zwischen der FIFA, dem Sportrat der Afrikanischen Union und der CAF zum Kinder- und Erwachsenenschutz
12. Juni 2025
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 21: FIFA Secretary General Mattias Grafström during a meeting with Delegation of the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) at the Home of FIFA on May 21, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Organisation
Komitee des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit
23. Mai 2025
Rome, Italy - February 2: FIFA President Gianni Infantino at World Leaders Summit on Children's Rights on February 2, 2025 in Rome.
FIFA-Präsident
FIFA-Präsident betont auf Kinderrechtsgipfel: „Fussball ist ein magisches Werkzeug für Bildung“
5. Feb. 2025
MARRAKECH, MOROCCO - SEPTEMBER 15: Local Moroccan boys play a game of football on September 15, 2014 in Marrakech, Morocco. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)
FIFA-Stiftung
FIFA-Stiftung gründet die Safe Football Support Unit (SFSU)
13. Dez. 2024
NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino meets with European Council Secretary general Alain Berset on September 26, 2024 in New York, United States. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA-Präsident
FIFA-Präsident Gianni Infantino und Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, erörtern stärkere Zusammenarbeit
27. Sept. 2024
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