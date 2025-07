Kroatien wieder in den Top Ten, Mexiko nahe dran

Keine Änderung an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Mexiko dank dem Gewinn des Concacaf Gold Cup nahe an den Top Ten

Costa Rica, Viertelfinalist beim Gold Cup, grösster Aufsteiger

Mit der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, Endrunden der Kontinentalmeisterschaften sowie zahlreichen Freundschaftsspielen lief der Ball in den letzten drei Monaten rund. Weltweit wurden mehr als 200 Länderspiele ausgetragen und haben in der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste von Juli 2025 Spuren hinterlassen.

Dies zeigt sich auch in den Top Ten. Kroatien (10, plus 1) ist zurück, Italien (11, minus 2) draussen. Portugal (6, plus 1) und die Niederlande (7, minus 1) haben die Plätze getauscht, während Belgien (8, unverändert) neu von Deutschland (9, plus 1) bedrängt wird. Unverändert präsentieren sich die Top Five: Argentinien (1) vor Spanien (2), Frankreich (3), England (4) und Brasilien (5).

Mexiko (13, plus 4) ist dank dem Gewinn des Gold Cup neu bestes Team der Concacaf. Das Nachsehen haben die USA (15, plus 1), die sich im Finale dem südlichen Nachbarn geschlagen geben mussten. Senegal (18, plus 1), konnte sich in den Top 20 behaupten, ebenso die Schweiz (19, plus 1).

Gleich fünf Ränge zulegen konnten Norwegen (33, plus 5), Paraguay (43, plus 5), Nordmazedonien (62, plus 5) und Sambia (83, plus 5). Grösster Aufsteiger ist aber Costa Rica (40, plus 14), das dank dem Viertelfinaleinzug beim Gold Cup gleich 14 Plätze gutgemacht hat. Bemerkenswert sind auch die Ranggewinne von Honduras (66, plus 9) und Guatemala (100, plus 6).

Grösste Gewinner aus Asien sind Indonesien (118, plus 5), Malaysia (125, plus 6), Hongkong (China) (147, plus 6) und Laos (185, plus 5). Ebenfalls stark verbessert haben sich zudem die Bermudas (162, plus 6) und Grenada (167, plus 7).

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 Kroatien (10, plus 1) Absteiger aus den Top 10 Italien (11, minus 2) Spiele insgesamt 202 Team mit den meisten Spielen Mexilo, USA (je 8 ) Grösster Aufsteiger nach Punkten Honduras (plus 46.33 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Costa Rica (plus 14 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Haiti (minus 30.11 Punkte) Grösste Absteiger nach Rängen Haiti, Jamaika, Kongo, Malediven (minus 7) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Eritrea

Kanada (28, plus 2) und Kosovo (95, plus 2) sind ebenfalls weiter im Aufwind und erreichen nach April 2025 erneut ihre beste Klassierung. Die gesamte Weltrangliste ist auf Inside FIFA zu finden.