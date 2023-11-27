Argentinien zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Amtierender Weltmeister erstmals seit Juli 2025 wieder auf Platz eins

Frankreich nur noch Dritter, Spanien weiterhin Zweiter und Marokko so gut klassiert wie nie zuvor

Veröffentlichung der endgültigen FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste unmittelbar vor dem Auftakt der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Der amtierende Weltmeister Argentinien (1, plus 2) nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Juni-Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste in Angriff, die nur wenige Stunden vor dem Auftakt der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ veröffentlicht wurde.

Nach einer Reihe von Testspielen im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, in deren Rahmen die FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste zum zweiten Mal während internationaler Spiele in Echtzeit aktualisiert wurde, grüsst Argentinien nach Erfolgen gegen Island und Honduras wieder vom Thron. Die Albiceleste übernimmt die Spitzenposition von Frankreich (3, minus 2), das nach einer Niederlage gegen die Elfenbeinküste und einem Sieg gegen Nordirland zurückfiel, und überholt Spanien (2, unverändert), das gegen den Irak nicht über ein Unentschieden hinauskam, bevor es Peru besiegte.

In den hinteren Rängen der Top 10 setzt Marokko (7, plus 1) seinen Aufstieg fort, zieht an den Niederlanden (8, minus 1) vorbei und erreicht seine beste Klassierung seit Einführung der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste im August 1993. In den Top 20 liegen Mexiko (14, plus 1) und Uruguay (16, plus 1) neu vor Senegal (15, minus 1) bzw. den USA (17, minus 1), während die IR Iran (20, plus 1) in die Top 20 vorrückt.

Ungarn (39, plus 3), Chile (51, plus 3) und die VR China (91, plus 3) sind die grössten Aufsteiger in den Top 100, während Serbien (41, minus 4), Mali (55, minus 3) und Benin (93, minus 3) die deutlichsten Rückgänge verzeichnen. Ausserhalb der Top 100 büssen der Libanon (115, minus 7) und Bhutan (192, minus 6) die meisten Ränge ein.

Spitzenreiter Argentinien (plus 2) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 144 Teams mit den meisten Spielen Nigeria und Indien (je 4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Jemen (plus 15,8 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Indonesien, Jemen, Sri Lanka und Pakistan (je 4 Ränge) Grösster Verlierer nach Punkten Libanon (minus 15,7 Punkte) Grösster Verlierer nach Rängen Libanon (minus 7 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) -

Gemäß dem Wettbewerbsreglement dient die FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste auch als Entscheidungskriterium, um die Platzierung innerhalb einer Gruppe von zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Gruppenphase festzulegen. Darüber hinaus wird mithilfe der Rangliste bestimmt, welche acht Mannschaften als beste Drittplatzierte in die Runde der letzten 32 vorrücken, falls nach Anwendung der Kriterien in den Schritten 1 und 2 mehrere drittplatzierte Mannschaften punktgleich sind.

Die vollständige Rangliste ist auf Inside FIFA zu finden.