Live-Aktualisierung der FIFA/Coca-Cola-Weltranglisten während Spielen der Männer- und Frauen-Nationalteams

Fans können bei Länderspielen während internationalen Fenstern vorläufige Ranglisten in Echtzeit erfolgen

Ranglisten mit jedem Tor weltweit laufend aktualisiert und nach Ende des internationalen Fensters offiziell bestätigt

Start der Liverangliste im März 2026 im internationalen Fenster der Männer

Die FIFA/Coca-Cola-Weltranglisten werden neu live aktualisiert. Dank dieser spannenden und innovativen Neuerung können Fans jederzeit verfolgen, wo ihr Land gerade steht, während rund um die Welt Tore fallen.

Die 1992 eingeführte FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste wurde bislang nach den letzten Spielen eines internationalen Fensters veröffentlicht. Ab diesem Monat werden sie jedoch vorläufig in Echtzeit aktualisiert, sobald die Nationalmannschaften weltweit ihre Spiele bestreiten.

Die seit 2003 bestehende FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste wird im internationalen Fenster im April ihr Livedebüt feiern.

Die Formel, die der Rangliste zugrunde liegt, bleibt unverändert. Neu wird sie jedoch angewendet, sobald überprüfte Informationen über erzielte Tore eingehen. Damit ist sofort ersichtlich, wie sich eine Änderung des Spielstands auf die Klassierung eines Teams auswirkt.

Erfasst werden nicht nur FIFA-Turniere, sondern auch bewilligte A-Länderspiele der Männer und Frauen.