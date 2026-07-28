FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Rückkehr an die Weltranglistenspitze dank des Triumphs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
Ablösung des Vizeweltmeisters Argentinien als Weltnummer eins durch La Roja
Rückkehr von Co-Gastgeber Mexiko in die Top Ten erstmals seit März 2022 sowie grösster Sprung Norwegens nach Viertelfinaleinzug
Spanien (1, plus 1) hat sich am Sonntag im Finale der spektakulären und historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seinen zweiten WM-Titel gesichert und damit die Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste zurückerobert.