FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Rückkehr von Co-Gastgeber Mexiko in die Top Ten erstmals seit März 2022 sowie grösster Sprung Norwegens nach Viertelfinaleinzug

Rückkehr an die Weltranglistenspitze dank des Triumphs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Spanien (1, plus 1) hat sich am Sonntag im Finale der spektakulären und historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seinen zweiten WM-Titel gesichert und damit die Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste zurückerobert.