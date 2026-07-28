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FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

  • Rückkehr an die Weltranglistenspitze dank des Triumphs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

  • Ablösung des Vizeweltmeisters Argentinien als Weltnummer eins durch La Roja

  • Rückkehr von Co-Gastgeber Mexiko in die Top Ten erstmals seit März 2022 sowie grösster Sprung Norwegens nach Viertelfinaleinzug

Spanien (1, plus 1) hat sich am Sonntag im Finale der spektakulären und historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seinen zweiten WM-Titel gesichert und damit die Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste zurückerobert.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Weltmeister Spanien neu an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

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