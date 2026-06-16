FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Frauen)

A-Länderspiele können manchmal nach dem Live-Spiel herabgestuft werden, sodass die Punkte für das Spiel nicht in der neuen offiziellen Rangliste berücksichtigt werden.

*Einige Spiele finden außerhalb der Zeitfenster für Länderspiele statt. Die Rangliste wird erst am Ende des nächsten Ranglistenzeitfensters aktualisiert.Bei einigen Freundschaftsspielen haben wir möglicherweise keine