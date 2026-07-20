FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)

Aktuelle Weltrangliste der Männer
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Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (71 Tage)
A-Länderspiele können manchmal nach dem Live-Spiel herabgestuft werden, sodass die Punkte für das Spiel nicht in der neuen offiziellen Rangliste berücksichtigt werden.
*Einige Spiele finden außerhalb der Zeitfenster für Länderspiele statt. Die Rangliste wird erst am Ende des nächsten Ranglistenzeitfensters aktualisiert.Bei einigen Freundschaftsspielen haben wir möglicherweise keine
vollständige Berichterstattung während des Live-Spiels und erhalten keine Spielstände oder minutengenauen Updates, sondern nur das Endergebnis.