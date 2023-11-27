FIFA
Mittwoch 01 Juli 2026, 13:00
#NoDiscrimination

89 000 beleidigende Beiträge vom FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien während der WM-Gruppenphase erkannt – mehr als jeder zehnte davon rassistisch motiviert

  • Über 6 Millionen Beiträge und Kommentare gescannt, 225 000 Beiträge und Kommentare zur manuellen Überprüfung weitergeleitet und so 89 000 beleidigende Beiträge entdeckt

  • 1000 Konten für weitere Untersuchungen identifiziert und 181 000 hetzerische Kommentare ausgeblendet

  • 11 % aller festgestellten Onlinebeleidigungen rassistisch motiviert und mit den schlimmsten Inhalten

Rassistische Beleidigungen nehmen zu und stellten laut den neuesten Erkenntnissen des FIFA-Dienstes zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien (SMPS) während der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine anhaltende Bedrohung für das Wohlbefinden der Spieler dar.

FIFA Social Media Protection Service (SMPS) – FIFA World Cup 2026™ group stage report

Insgesamt wurden 6 Millionen Beiträge und Kommentare analysiert, d. h. 33 % mehr als während der entsprechenden Phase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™. 225 000 davon wurden manuell überprüft und 89 000 schliesslich als beleidigend eingestuft und entsprechend behandelt. Etwa 1000 Konten wurden zudem für weitere Untersuchungen gemeldet. Dies sind 13-mal mehr als 2022, als 6700 beleidigende Kommentare entdeckt wurden. 2022 waren allerdings nur 32 Teams dabei, während 2026 mit 48 Mannschaften gespielt wurde.

PALERMO, ITALY - MARCH 24: Fans of Italy hold smartphones as the team of Italy arrives at the stadium prior to the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Renzo Barbera Stadium in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
FIFA.COM
FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien

Der ausgebaute SMPS sammelt auch Beweismaterial für die Strafverfolgungsbehörden und hat in der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ über 100 Fälle ermittelt, die die gesetzliche Schwelle für die Einleitung eines Verfahrens gegen die Betroffenen erfüllen.

Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026

Auch wenn der Anstieg der gemeldeten Fälle teilweise auf technische Verbesserungen beim Dienst zur Erkennung und Bearbeitung potenziell schädlicher Inhalte zurückzuführen ist, zeigen die Datentrends eine besorgniserregende Entwicklung bei rassistisch motivierten Beleidigungen.

Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026

Rassistische Beleidigungen sind nicht die einzige Form von Diskriminierung, denn Hass hat viele Gesichter. Der für Teamkonten bereitgestellte Moderationsdienst hat automatisch rund 181 000 hetzerische Kommentare ausgeblendet und so die Anzahl unerwünschter und unangenehmer Ablenkungen für die Teams und deren Follower reduziert. Während der vom 11. bis zum 27. Juni ausgetragenen Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurden insgesamt 2 028 214 Kommentare moderiert, darunter Spaminhalte und beleidigende Beiträge, die von Bots oder gefälschten Konten generiert wurden. Verglichen mit 2022 bedeutet dies eine Vervierfachung.

Seit seinem Start 2022 hat der SMPS schon über 30 Millionen beleidigende Beiträge und Kommentare in mehr als 50 Sprachen auf allen grossen Social-Media-Plattformen entfernt.

Am 18. Juni hat die FIFA anlässlich des Internationalen Tages gegen Hetze an den vier Spielorten, an denen an diesem Tag Spiele stattfanden, ein starkes Zeichen gesetzt.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 18: Detail of the match and Stop The Hate pennants as Ronwen Williams #1 of South Africa leads the team onto the pitch before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Czechia and South Africa at Atlanta Stadium on June 18, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
#NODISCRIMINATION
Die FIFA verstärkt Kampf gegen Diskriminierung am Internationalen Tag gegen Hetze

Bei der Kampagne gegen Rassismus werden die Fans zudem dazu aufgerufen, Opfern rassistischer Übergriffe zuzuhören, gegen Übergriffe Flagge zu zeigen und sich weiterhin für den Kampf gegen Rassismus zu engagieren.

FIFA to showcase social impact campaigns at FIFA World Cup 2026™
ORGANISATION
Soziale Kampagnen der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

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