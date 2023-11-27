89 000 beleidigende Beiträge vom FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien während der WM-Gruppenphase erkannt – mehr als jeder zehnte davon rassistisch motiviert

Über 6 Millionen Beiträge und Kommentare gescannt, 225 000 Beiträge und Kommentare zur manuellen Überprüfung weitergeleitet und so 89 000 beleidigende Beiträge entdeckt

1000 Konten für weitere Untersuchungen identifiziert und 181 000 hetzerische Kommentare ausgeblendet

11 % aller festgestellten Onlinebeleidigungen rassistisch motiviert und mit den schlimmsten Inhalten

Rassistische Beleidigungen nehmen zu und stellten laut den neuesten Erkenntnissen des FIFA-Dienstes zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien (SMPS) während der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine anhaltende Bedrohung für das Wohlbefinden der Spieler dar.

Insgesamt wurden 6 Millionen Beiträge und Kommentare analysiert, d. h. 33 % mehr als während der entsprechenden Phase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™. 225 000 davon wurden manuell überprüft und 89 000 schliesslich als beleidigend eingestuft und entsprechend behandelt. Etwa 1000 Konten wurden zudem für weitere Untersuchungen gemeldet. Dies sind 13-mal mehr als 2022, als 6700 beleidigende Kommentare entdeckt wurden. 2022 waren allerdings nur 32 Teams dabei, während 2026 mit 48 Mannschaften gespielt wurde.

Der ausgebaute SMPS sammelt auch Beweismaterial für die Strafverfolgungsbehörden und hat in der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ über 100 Fälle ermittelt, die die gesetzliche Schwelle für die Einleitung eines Verfahrens gegen die Betroffenen erfüllen.

Auch wenn der Anstieg der gemeldeten Fälle teilweise auf technische Verbesserungen beim Dienst zur Erkennung und Bearbeitung potenziell schädlicher Inhalte zurückzuführen ist, zeigen die Datentrends eine besorgniserregende Entwicklung bei rassistisch motivierten Beleidigungen.

Rassistische Beleidigungen sind nicht die einzige Form von Diskriminierung, denn Hass hat viele Gesichter. Der für Teamkonten bereitgestellte Moderationsdienst hat automatisch rund 181 000 hetzerische Kommentare ausgeblendet und so die Anzahl unerwünschter und unangenehmer Ablenkungen für die Teams und deren Follower reduziert. Während der vom 11. bis zum 27. Juni ausgetragenen Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurden insgesamt 2 028 214 Kommentare moderiert, darunter Spaminhalte und beleidigende Beiträge, die von Bots oder gefälschten Konten generiert wurden. Verglichen mit 2022 bedeutet dies eine Vervierfachung.

Seit seinem Start 2022 hat der SMPS schon über 30 Millionen beleidigende Beiträge und Kommentare in mehr als 50 Sprachen auf allen grossen Social-Media-Plattformen entfernt.

Am 18. Juni hat die FIFA anlässlich des Internationalen Tages gegen Hetze an den vier Spielorten, an denen an diesem Tag Spiele stattfanden, ein starkes Zeichen gesetzt.