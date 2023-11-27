Kosovo: Zehn Jahre Wachstum auf der internationalen Bühne

Am 13. Mai feiert der Kosovo sein 10-jähriges Jubiläum als FIFA-Mitgliedsverband

Das Land hat sich zu einer der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten des europäischen Fussballs der letzten Zeit entwickelt

Eine verbesserte Infrastruktur, stärkere Förderwege und bemerkenswerte Erfolge spiegeln eine klare langfristige Strategie wider

Am 13. Mai 2026 feiert der Kosovo sein 10-jähriges Jubiläum als FIFA-Mitgliedsverband (MA). Neben Gibraltar zählt er nach wie vor zu den jüngsten Mitgliedern des Weltfussballverbandes. In den vergangenen zehn Jahren hat der kosovarische Fussball eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, was sich in stetigen Fortschritten sowohl in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer als auch der Frauen widerspiegelt. Und der Aufwärtstrend zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die als „Aufsteiger des Jahres 2025" ausgezeichnete Herren-Nationalmannschaft kletterte kürzlich um weitere zwei Plätze nach oben und erreichte mit Platz 78 einen neuen Rekordwert. Die Damenmannschaft, die aktuell auf Platz 80 rangiert, hat diesen Schwung mitgenommen und nach einem Sprung um elf Plätze ebenfalls ihre bisher beste Platzierung erreicht. Dies war der größte Sprung in der April-Rangliste.

„All dies ist das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements aller, die unser Land vertreten: vom Präsidenten Agim Ademi über den Trainerstab unter der Leitung von Franco Foda bis hin zu den Spielern und unseren Fans, den Dardans, die unsere größte Quelle der Motivation und des Patriotismus sind“, erklärte der kosovarische Verteidiger Dion Gallapeni gegenüber Inside FIFA.

Mit 21 Jahren verkörpert Gallapeni die Fortschritte, die das Kosovo gemacht hat, und das Talent, das aus dem Land hervorgeht, perfekt. Im Gegensatz zu vielen seiner Nationalmannschaftskollegen, die im Ausland als Teil der durch den Konflikt Ende der 1990er Jahre geprägten Diaspora aufgewachsen sind, wurde Gallapeni im Kosovo geboren, wuchs dort auf und entwickelte sich dort weiter. Nachdem er die Jugendmannschaften von Winner Prizren durchlaufen hatte, wechselte er 2023 zu Kosovos erfolgreichstem Verein, dem FC Prishtina, bevor er zum ersten Mal ins Ausland ging und sich dem polnischen Verein Wisła Płock anschloss, für den er bis heute spielt.

„Ich kann mit Stolz sagen, dass ich die kosovarische Liga sehr gut kenne, denn ich habe dort bis 2025 gespielt. Das Niveau war schon immer gut und hat sich seit unserem Beitritt zur FIFA und zur UEFA noch einmal deutlich verbessert“, erklärte er. „Die heimische Liga hat bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere durch umfangreiche Infrastrukturverbesserungen und eine stetige Steigerung der Spielqualität. Heute spielen viele im Kosovo ausgebildete Spieler in den europäischen Top-Ligen – und ich bin einer von ihnen.“ Die FIFA hat eine wichtige Rolle bei den Fortschritten des Kosovo gespielt. Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wurden 4.613.689 US-Dollar bereitgestellt: zur Unterstützung der Einführung des VAR in der Kosovo-Superliga, zur Finanzierung der Installation von sechs Kunstrasenplätzen für Vereine und zur Mitfinanzierung der Modernisierung des Hajvalia-Stadions, das nun in das nationale technische Zentrum des Fussballverbands des Kosovo integriert ist. Auch das FIFA-Talentförderungsprogramm hat den Verband unterstützt, unter anderem mit einem Zuschuss von 50.000 US-Dollar für die Organisation eines U-15-Turniers für Mädchen im Jahr 2024 als Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Chancen von Mädchen im Fussball. Im selben Jahr wurde im Kosovo zudem das Programm „Football for Schools“ ins Leben gerufen.

Das Kosovo mag klein erscheinen, doch es verfügt über die Leidenschaft, den Mut und den Patriotismus, um daran zu glauben, dass nichts unmöglich ist. Dion Gallapeni

„Der Fussball im Kosovo boomt. Die Unterstützung durch die FIFA im Rahmen ihrer Programme hat eindeutig dazu beigetragen, die Infrastruktur zu verbessern, die Ausbildung voranzutreiben und mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche – sowohl Mädchen als auch Jungen – zu schaffen“, fuhr Gallapeni fort.

„Heute hat jeder im Kosovo die Möglichkeit zu spielen. Ein gutes Beispiel ist der Amputiertenfussball, der sich im Land erheblich weiterentwickelt hat. In unserem Sport werden alle gleich behandelt, unabhängig von Geschlecht oder Behinderung. Wir sagen: ‚Das Herz ist wichtiger als der Körper‘ – und hier spielen wir mit unserem Herzen.“