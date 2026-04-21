Viel Bewegung an der Spitze der neuen Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste

England macht nach jüngstem Sieg gegen Spitzenreiter Spanien einen Platz gut

DVR Korea raus aus den Top 10, Niederlande drin

Fünf Teams mit bester Platzierung aller Zeiten, Amerikanisch-Samoa weiterhin steil im Aufwind

Vier Monate sind seit der Veröffentlichung der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste im Dezember 2025 vergangen. In diesem Zeitraum haben in allen Konföderationen ausser der CAF Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ stattgefunden.

Nach den 276 Spielen, die in dieser Zeit absolviert wurden, bleibt Spanien (1, unverändert), das sich im August 2025 wieder an die Spitze gesetzt hat, trotz einer Niederlage gegen England (3, plus 1) im jüngsten Duell der beiden Teams in der Qualifikation für Brasilien 2027 weiterhin Spitzenreiter. England klettert einen Platz nach oben und zieht an Deutschland (4, minus 1) vorbei.

Dazwischen behaupten die USA (2, unverändert) nach einer Niederlage und zwei Siegen in den jüngsten Freundschaftsspielen gegen Japan (5, plus 3) den Platz des ersten Verfolgers. Die Japanerinnen haben derweil dank Siegen in allen sechs WM-Qualifikationsspielen, darunter ein Auswärtserfolg gegen Australien, und dem Gewinn eines der drei Auswärtstestspiele gegen die USA unter den Top 10 den grössten Sprung nach vorn gemacht.

Etwas weiter unten ist Schweden (8, minus 3) nach einem Remis und einer Niederlage in den letzten WM-Qualifikationsspielen gleich drei Plätze zurückgefallen. Die DVR Korea (11, minus 2) ist nicht mehr unter den zehn besten Teams vertreten, dafür aber die Niederlande (10, plus 1), die dank einem Heimsieg und einem Auswärtsremis gegen Frankreich zum ersten Mal seit März 2025 wieder in diese Tabellenregion vorstoßen und sich direkt hinter Kanada (9, plus 1) setzen.

Auffällig an der Rangliste von April 2026 sind die vielen Verschiebungen. Fünf Teams haben die beste Platzierung aller Zeiten erreicht: die Türkei (51, plus 7), El Salvador (78, plus 8), Kosovo (81, plus 11), Nepal (87, plus 2) und Saudiarabien (160, plus 1).

Besonders bemerkenswert ist Amerikanisch-Samoa (120, plus 17), das an den 16-Plätze-Sprung anknüpfen konnte, den es zwischen den im August und Dezember veröffentlichten Ranglisten verzeichnet hatte. In den letzten beiden Aktualisierungen haben die Insulaner 33 Plätze gutgemacht, nachdem sie über 120 Punkte gesammelt hatten.

Spitzenreiter Spanien (unverändert) Neu in den Top 10 Niederlande Nicht mehr in den Top 10 DVR Korea Zahl der Spiele 276 Teams mit den meisten Spielen Japan und Philippinen (je 9 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Kosovo (58.33 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Amerikanisch-Samoa (17 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Salomon-Inseln (62,61 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Suriname (14 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams Britische Jungferninseln (im Vergleich zu Dezember 2025)

Ausserdem ist zum ersten Mal seit August 2023 wieder ein FIFA-Mitgliedsverband aus der Rangliste herausgefallen. Die Britischen Jungferninseln sind mit ihrem Frauenteam in den letzten vier Jahren nicht einmal angetreten und daher nicht mehr rangiert. Die Zahl der Teams in der Weltrangliste sinkt damit von 198 auf 197.