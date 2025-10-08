FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält die Präsidentenmedaille der Republik Kosovo

Gianni Infantino von der Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, in der Hauptstadt Pristina geehrt

„Welch ein Glück, heute in Kosovo zu Hause zu sein und diese aussergewöhnliche Ehrung zu empfangen“, sagte der FIFA-Präsident.

Das FIFA-Forward-Programm, FIFA Football for Schools und das FIFA Talent Development Scheme verbessern Infrastruktur und Kapazitätsaufbau im Balkanland.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde mit einer der höchsten Auszeichnungen des Kosovo geehrt – der Präsidentenmedaille –, in Anerkennung seines Beitrags zur weltweiten Entwicklung des Fussballs und seiner starken Unterstützung für die Fussballgemeinschaft des Kosovo.

Bei der Zeremonie in der kosovarischen Hauptstadt Pristina empfing Präsidentin Vjosa Osmani Herrn Infantino sowie die FIFA-Delegation, bevor sie dem FIFA-Präsidenten die Medaille überreichte.

„Welche Ehre, welche Freude, welche Emotion, welches Glück, heute in Kosovo zu Hause zu sein und diese aussergewöhnliche Auszeichnung, diese Medaille, von Ihnen – von der Präsidentin, meiner lieben Freundin Vjosa – im Namen eines wunderbaren Landes, nämlich Kosovo, zu empfangen“, sagte Herr Infantino, dessen erster FIFA-Kongress als Präsident im Mai 2016 in Mexiko-Stadt die Aufnahme Kosovos als 210. Mitgliedsverband der FIFA markierte.

„Als ich am 26. Februar 2016 Präsident der FIFA wurde, war für mich von Anfang an klar: Bei der ersten Gelegenheit sollte Kosovo Mitglied der FIFA werden. Und am 13. Mai 2016 – drei Monate nach meiner Wahl zum FIFA-Präsidenten – war ich stolz, als Präsident der FIFA Kosovo in der FIFA-Familie willkommen zu heissen.“

FIFA President Gianni Infantino receives Kosovo’s Presidential Medal 02:38

Seit ihrem ersten offiziellen Länderspiel im März 2014 und ihrem ersten Pflichtspiel – einem 1:1-Unentschieden gegen Finnland in der Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ im September 2016 – hat der kosovarische Fussball grosse Fortschritte gemacht.

Die Herren-A-Nationalmannschaft belegt derzeit mit Rang 91 in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ihre bisher beste Platzierung, während die jüngsten vielversprechenden Leistungen der Frauen-A-Nationalmannschaft Hoffnungen auf eine erste Teilnahme Kosovos an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ geweckt haben.

Der FIFA-Präsident würdigte die entscheidende Rolle, die der verstorbene Präsident des Fussballverbands von Kosovo (FFK), Fadil Vokrri, bei der Schaffung der Grundlagen für den heutigen Erfolg gespielt hat – insbesondere durch die Förderung und den Einsatz für die Aufnahme Kosovos in die UEFA und die FIFA.

„Das hat Jahre gedauert – und nach unzähligen Treffen sagte ich irgendwann zu Fadil, und Agim (Ademi) war auch dabei, ebenso Armando (Duka): ‚Kommt schon, wir haben uns jetzt oft genug getroffen, wir wissen Bescheid … wir werden sehen, was passiert.‘“ „Wir warteten einfach ab und gewannen Zeit – und dann wurde mir die Widerstandskraft und der Mut der Menschen in Kosovo bewusst, die an ihr Land glauben, die an das glauben, was sie wollen“, erklärte Herr Infantino.

„Diese Widerstandskraft, dieser Mut, diese Leidenschaft für das eigene Land – das war für mich eigentlich nichts Neues, denn ich habe Menschen aus Kosovo getroffen, lange bevor Kosovo überhaupt existierte.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält die Präsidentenmedaille der Republik Kosovo Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino is honoured by President of Kosovo, Vjosa Osmani 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino after receiving Kosovo’s Presidential Medal 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino is honoured by President of Kosovo, Vjosa Osmani 04 / 08 President of Kosovo, Vjosa Osmani speaks 05 / 08 Children wait for the arrival of FIFA President Gianni Infantino in Pristina, Kosovo 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino talks to Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino receives a gift from Football Federation of Kosovo (FFK) President Agim Ademi Next

Seit seinem Tod im Juni 2018 wird das Vermächtnis von Herrn Vokrri durch seinen Nachfolger beim Fussballverband von Kosovo (FFK), Agim Ademi, weitergeführt. Neben der Unterstützung durch Präsidentin Osmani Sadriu haben verschiedene FIFA-Initiativen, die seit der Wahl von Herrn Infantino zum FIFA-Präsidenten im Jahr 2016 eingeführt wurden, zum Wachstum des Fussballs im Land beigetragen.

Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wurden rund zwei Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Einführung des Video Assistant Referee (VAR)-Systems in der Football Superleague von Kosovo zu finanzieren, sechs Kunstrasenplätze für Vereine zu installieren und das Hajvalia-Stadion – Teil des nationalen technischen Zentrums des FFK – zu modernisieren.

Darüber hinaus wurde die FIFA-Initiative „Football for Schools“ im September 2024 in Kosovo gestartet, und der FFK ist dem FIFA Talent Development Scheme beigetreten. Im Rahmen dieses Programms erhielt der Verband im vergangenen Jahr eine Förderung in Höhe von 50.000 US-Dollar zur Organisation eines U-15-Frauenwettbewerbs – als Teil einer umfassenderen Initiative zur Förderung der Beteiligung von Mädchen und Frauen am Fussball.

„Sie haben an das Potenzial Kosovos und an die verbindende Kraft des Sports geglaubt – zu einer Zeit, in der Glaube noch Mut erforderte. Sie haben verstanden, dass es beim Fussball im Kern um Menschlichkeit geht – darum, jedem einzelnen Kind, ganz gleich woher es kommt, die Chance zu geben, dazuzugehören“, sagte Präsidentin Osmani über den FIFA-Präsidenten.