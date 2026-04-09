FIFA-Legende Marcelo Balboa lernt Kosovo vor dem Play-off zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Pristina kennen

Der erfolgreiche US-amerikanische Verteidiger besuchte die US-Botschaft in Pristina und den Sitz des Fussballverbands des Kosovo (FFK)

Balboa war zudem beim entscheidenden Qualifikationsspiel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zwischen dem Kosovo und der Türkei zu Gast

Der dreimalige WM-Teilnehmer gratulierte Trainer Vincenzo Montella zur Qualifikation der Türkei

FIFA-Legende Marcelo Balboa genoss einen unvergesslichen Besuch in Pristina, Kosovo, während sich die Nation auf ihr bedeutendstes Spiel seit dem Beitritt zum Weltfussballverband im Jahr 2016 vorbereitete. Das FIFA Legends-Programm bietet ehemaligen Stars die Möglichkeit, mit dem internationalen Fussball in Verbindung zu bleiben und gleichzeitig als Botschafter und Fürsprecher für den Sport zu fungieren, den sie lieben.

Balboa, ein legendärer US-amerikanischer Verteidiger, der bei den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 1990, 1994 und 1998 für die USA spielte, war im Kosovo, um das entscheidende Play-off-Spiel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zwischen dem Gastgeber Dardanët und der Türkei zu verfolgen. Der Sieger würde sich der Gruppe der USA bei der diesjährigen spektakulären Endrunde mit 48 Mannschaften in Nordamerika anschließen. Kosovo strebte seine erste Teilnahme an einer FIFA-Weltmeisterschaft™ an, während die Türkei auf eine Rückkehr hoffte – zum ersten Mal seit dem Gewinn der Bronzemedaille im Jahr 2002.

Was die Gegner gemeinsam hatten, waren das Rampenlicht und der hohe Einsatz, und Balboa genoss es, diesem großen Ereignis so nahe zu sein.

„Ich weiß, wie wichtig Sport ist … er bringt Menschen zusammen. Ich weiß, wie wichtig es ist, auf dem Spielfeld seinen Frieden zu finden“, sagte Balboa vor versammelten Gästen in der US-Botschaft in Pristina. „Es spielt keine Rolle, gegen wen man spielt. Es spielt keine Rolle, wer der Gegner ist. Es geht immer darum, den anderen zu respektieren, und ich denke, das ist das Schöne an unserem Sport. Wir können alles andere beiseite lassen, einfach spielen, unseren Job machen und es genießen.“

Er fügte hinzu: „Ein wichtiges Thema ist es, die Welt zusammenzubringen, und durch den Sport kann man das erreichen.“

Balboa, der heute ein versierter TV-Kommentator in englischer und spanischer Sprache ist, war der erste US-Amerikaner, der die Marke von 100 Länderspielen erreichte, und wurde 2005 in die National Soccer Hall of Fame seines Landes aufgenommen. Drei Jahre später erklärte der Kosovo seine Unabhängigkeit, und Balboa sagte, er sei begeistert, dass ihm sein Status als Legende die Chance biete, ein ihm unbekanntes Land kennenzulernen. „Die Menschen [im Kosovo] waren wunderbar. Die Stimmung hier in den letzten drei Tagen war einfach fantastisch“, sagte er. „Und wir haben hier nur die freundlichsten Menschen getroffen, also vielen Dank an sie für alles – was für eine großartige Erfahrung das war.“

Während seines Besuchs in der Botschaft traf Balboa die Geschäftsträgerin Anu Prattipati und sprach vor rund 100 Mitarbeitern und Mitgliedern der Botschaftsgemeinschaft. Im Anschluss daran ging Balboa in einer ausführlichen Fragerunde auf eine Vielzahl von Themen ein, darunter die Nachwuchsförderung, das Wachstum des Fussballs in den USA, das Play-off-Spiel am Abend in Pristina sowie seine lebhaften Erinnerungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Balboa besuchte zudem die Büros des Fussballverbands des Kosovo (FFK), wo er sich mit Präsident Agim Ademi unterhielt. Vor dem Anpfiff im Fadil-Vokrri-Stadion besuchte die FIFA-Legende beide Mannschaften. Nachdem das hart umkämpfte Qualifikationsspiel mit 1:0 zugunsten der Gäste endete, überreichte Balboa dem strahlenden türkischen Trainer Vincenzo Montella eine Erinnerungskarte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Balboa, der im Laufe seiner Karriere in zehn Qualifikationsspielen zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zum Einsatz kam, erinnerte sich voller Nostalgie an den Druck und die Hoffnungen, die diese fesselnden Begegnungen mit sich brachten.