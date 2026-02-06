FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Januar 2026)

Der WM-Pokal zu Gast in Österreich

Wichtiger Schritt für den Frauenfussball in Paraguay

FIFA-Analyse zum Amateurfussball in Guam

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

FIFA-WM-Pokal-Tournee macht Halt in Österreich

Am 3. Januar 2026 startete der WM-Originalpokal in Riad (Saudiarabien) seine Tournee mit 75 Stopps bei 30 FIFA-Mitgliedsverbänden sowie mit mehr als 150 Tourtagen. Im Januar machte die begehrteste Trophäe des Weltfussballs Halt in Österreich. Fans hatten damit die einmalige Chance, den WM-Pokal mit eigenen Augen zu sehen.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war der offizielle Akt, bei dem Fabio Cannavaro, Italiens Kapitän beim WM-Erfolg 2006 in Deutschland, die FIFA World Cup™ Trophy an Bundespräsident Alexander Van der Bellen weitergab.

"Es ist schon etwas Besonderes, diesen Pokal stellvertretend für Millionen Fussballfans in Österreich halten zu dürfen, ein wirklich großes Privileg. Es ist ja die reinste Reliquie. Die Trophäe wird die siegreiche Mannschaft dann… fast hätte ich gesagt mit nach Wien nehmen! Es ist auch eine spezielle Ehre, mit Fabio Cannavaro hier stehen zu dürfen", so an der Bellen.

2026 feiert die FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola ihr 20-Jahr-Jubiläum. Seit ihrem Start hat sie weltweit mehr als vier Millionen Fans in 182 Märkten angezogen.

FIFA-Analyse zum Amateurfussball – Länderbericht Guam

Der Fussballverband von Guam (Guam Footbal Association) begann das neue Jahr mit einer Präsentation zur FIFA-Analyse des Amateurfussballs – Länderbericht Guam. An der Veranstaltung nahmen die an der gestern regionalen technischen Berater der FIFA, Mike Wong und Aris Caslib, teil.

Über 50 Interessengruppen – darunter Senatoren und Bürgermeister – waren anwesend, um sich über die Ergebnisse der im Jahr 2022 durchgeführten FIFA-Umfragen zu informieren und zu erfahren, wie Guam im Vergleich zu allen anderen FIFA-Mitgliedsverbänden im Amateurfussball abschneidet. Die Gäste erhielten nicht nur Einblicke in die Verbesserung des Amateurfussballs auf Guam, sondern nahmen auch an einer praktischen Sitzung teil, in der sie ihre Perspektiven zur Förderung dieser Entwicklung austauschten.

Entwicklung des Frauenfussballs in Paraguay

Der paraguayische Fussballverband (APF) organisierte mit Hilfe der FIFA-Programme zur Frauenförderung ein Turnier für Mädchen unter 15 Jahren in dem südamerikanischen Land.

Das U-15-Mädchen-Promotionsturnier fand mit den Endspielen seinen Höhepunkt. An diesem Tag wurde das nachhaltige Wachstum des Mädchenfussballs in Paraguay unterstrichen. Die Endspiele wurden im Mini-CARDIF ausgetragen. Den Spielerinnen wurde eine Plattform für Wettkämpfe und Lernen in einem Förderformat geboten, das sich an den Entwicklungsprogrammen der APF und der FIFA orientiert.

Die jungen Fussballerinnen waren die Protagonistinnen spannungsgeladener Begegnungen und stellten damit die Arbeit der Vereine in den Nachwuchsabteilungen sowie das Engagement des paraguayischen Fussballverbandes für die ganzheitliche Entwicklung des Frauenfussballs von klein auf unter Beweis.T urniersieger wurde Recoleta FC, der im Finale Olimpia mit 1:0 besiegte.

Förderung des Schiedsrichterwesens in Nicaragua

Der nicaraguanische Fussballverband (FENIFUT) hat im Rahmen des FIFA-Programms zur Schiedsrichterausbildung und -förderung einen Kurs mit nationalen Ausbildern (Hugo Calero und Fidel Bonilla) sowie FIFA-Ausbildern (Jeffrey Solís aus Costa Rica, Erick Samayoa aus Guatemala und John Pitti aus Panama) durchgeführt.

Dieser Kurs ist Teil der Initiativen der FENIFUT zur Förderung des Schiedsrichterwesens im Land und dient der Ausbildung von Fachleuten, die die Leistung der Schiedsrichter bei nationalen Wettbewerben wie der Primera División überwachen und bewerten werden.

Australien feiert erste Frau auf FIFA-Futsal-Schiedsrichterliste

Mit 32 Schiedsrichtern, darunter Maria Patrikis als erste australische Frau auf der Futsal-Schiedsrichterliste der FIFA, ist das Land auf den internationalen Schiedsrichterlisten der FIFA für 2026 vertreten. „Die Aufnahme von sechs neuen Schiedsrichtern aus Australien im Jahr 2026 ist eine großartige Leistung. Die Ernennung von Maria Patrikis, die kürzlich der ersten AFC-Futsal-Schiedsrichterakademie beigetreten ist, ist ein historischer Moment“, sagte Heather Garriock, Interim-CEO von Football Australia.

„Es ist großartig zu sehen, dass australische Frauen weiterhin Neuland betreten. Wir sind stolz darauf, dass alle unsere australischen Schiedsrichterinnen wertvolle internationale Erfahrungen sammeln, sowohl diejenigen, die 2026 ernannt werden, als auch diejenigen, die Australien bereits auf den internationalen Schiedsrichterlisten der FIFA vertreten.“

Pat Jennings von Nordirland geehrt

Der Beitrag des Torhüters Pat Jennings zum Fussball in Nordirland wurde gewürdigt, indem der 80-Jährige von der irischen Fussballvereinigung ein Porträt erhielt, das seine 119 Länderspiele für sein Land portraitiert.

Jennings bestritt vier Spiele bei Nordirlands bester Leistung aller Zeiten bei einer FIFAF Fussball-Weltmeisterschaft. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1982 kassierte er in den ersten drei Gruppenspielen nur ein Gegentor – darunter beim berühmten 1:0-Sieg mit zehn Mann gegen den Gastgeber Spanien. Obwohl er sich 1985 aus dem Vereinsfussball zurückzog, bestritt Jennings sein letztes Länderspiel bei der WM 1986 in Mexiko an seinem 41. Geburtstag und war damit der älteste Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft.