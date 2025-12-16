Start der weltweiten FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola am 3. Januar für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Grosse Feier von Coca-Cola und der FIFA zum 20. Geburtstag der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola

Start der Ausgabe 2026 in Riad (Saudiarabien)

Originalpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vor dem wegweisenden Turnier in Kanada, Mexiko und den USA zu Gast bei 30 FIFA-Mitgliedsverbänden

The Coca-Cola Company und die FIFA präsentieren die sechste Ausgabe der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola, die Tausenden Fans rund um die Welt die Möglichkeit bietet, den WM-Originalpokal vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit eigenen Augen zu bestaunen. 2026 veranstaltet die FIFA die grösste Endrunde der WM-Geschichte mit drei Austragungsländern (Kanada, Mexiko und USA), mehr Teams, mehr Spielen und mehr Spektakel denn je.

Als langjähriger FIFA-Partner besitzt Coca-Cola die exklusiven Rechte an der FIFA-WM-Pokal-Tournee. Am 3. Januar 2026 startet der WM-Originalpokal in Riad (Saudiarabien) seine Tournee mit 75 Stopps bei 30 FIFA-Mitgliedsverbänden sowie mit mehr als 150 Tourtagen. Fans rund um den Globus haben damit die einmalige Chance, die begehrteste Trophäe im Fussball mit eigenen Augen zu sehen. „Der Fussball hat die einzigartige Kraft, die Menschen zusammenzubringen, egal, woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen“, sagte Mickael Vinet, Vizepräsident für globale Anlagen, Influencer und Partnerschaften bei The Coca-Cola Company. „Die FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola reist seit 20 Jahren um die Welt und vereint so die Fans mit der Magie des Fussballs. Während die Trophäe Kurs auf die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft nimmt, feiern wir die Begeisterung, die Leidenschaft und die Geschlossenheit, die den Fussball als beliebtesten Sport der Welt auszeichnen.“ Die FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola macht Halt in allen drei Austragungsländern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie den Gastgebern künftiger Männer- und Frauenweltmeisterschaften, einschliesslich Marokko, Portugal, Spanien, Saudiarabien und Brasilien. An jedem Ort erhalten die Fans einzigartige Möglichkeiten, um mitzumachen, sei es bei immersiven Markenerlebnissen, interaktiven Fussballwettkämpfen oder exklusiven Angeboten mit FIFA-Legenden.

2026 feiert die FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola ihr 20-Jahr-Jubiläum. Seit ihrem Start hat sie weltweit mehr als vier Millionen Fans in 182 Märkten angezogen.

„Der FIFA WM-Pokal gilt weltweit als ultimatives Symbol im Sport, während Coca-Cola eine der bekanntesten Marken der Welt ist“, betonte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Seit 20 Jahren vereint unsere Partnerschaft mit Coca-Cola die Fans und bringt ihnen die Magie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola näher. Während insgesamt fünf Tourneen hat der spektakuläre Pokal 182 unserer 211 Mitgliedsverbände besucht. Diese Ausgabe wird noch einzigartiger, weil wir den 20. Geburtstag der FIFA-WM-Pokal-Tournee von Coca-Cola feiern und uns gleichzeitig auf die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft vorbereiten, die mit Kanada, Mexiko und den USA gleich in drei Ländern ausgetragen wird.“

Coca-Cola ist seit über 100 Jahren mehr als ein Getränk. Es ist ein Symbol für Aufbruch und Frische bei unzähligen einmaligen Erlebnissen. Das Coca-Cola-Team mit lokalen Abfüllern, Herstellern, Vertreibern und Einzelhandelspartnern versorgt die Fans bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit frischen Getränken. Von beliebten lokalen Spezialitäten bis zu bekannten Marken wie Coca-Cola und Powerade bietet das Unternehmen Erfrischungen bei besonderen Erlebnissen, die die Fans weltweit begeistern.