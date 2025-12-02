Interessengruppen

Das Programm „Football for Schools“ (F4S-Programm) fördert und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, den zuständigen Behörden und den beteiligten Schulen im Rahmen einer wirkungsvollen Partnerschaft mit vorgegebenen Aufgaben und Pflichten.

Das F4S-Programm wurde für ein schulisches Umfeld konzipiert und erfordert daher die Einbindung des Bildungsministeriums (oder einer entsprechenden Stelle). Schulprogramme, die nicht vom Ministerium selbst entwickelt werden, erfordern eine behördliche Bewilligung. Eine solche ermöglicht den Zugang zu den Schulen und sorgt dafür, dass die Programme den Richtlinien und dem Verhaltenskodex des Ministeriums (z. B. mit Blick auf den Kinderschutz) entsprechen. Darüber hinaus kann das Ministerium viel dazu beitragen, nützliche Berührungspunkte mit anderen Programmen sowie Trainingsmöglichkeiten zu finden und die Nachhaltigkeit des Programms sicherzustellen.

Die Verbände sind auf eine solche Zusammenarbeit (je nach Land mit unterschiedlichen Behörden) angewiesen, da sie im Bildungswesen keinerlei Befugnisse besitzen. Falls die Programmentwickler mit Schulen zusammenarbeiten möchten, die sich nicht in öffentlicher (staatlicher) Trägerschaft befinden, müssen eventuell auch andere Schulträger um Bewilligung ersucht werden (z. B. Religionsgemeinschaften oder private Träger).

Für die Koordination des F4S-Programms sind je nach Land unterschiedliche Szenarien denkbar. Die beteiligten Parteien müssen vor der Umsetzung des Programms aber in jedem Fall eine formelle Vereinbarung abschliessen, die die Abläufe für Schulungen, die Auswahl der Schulen und Festlegung der Programmziele, die Durchführung, Überwachung und Bewertung des Programms sowie administrative Unterstützung beinhaltet. Empfehlenswert ist die Einrichtung eines nationalen Lenkungsausschusses für die Verwaltung und Leitung des F4S-Programms im jeweiligen Land.

Was ist ein nationaler Lenkungsausschuss?

Der Lenkungsausschuss ist in seinem Gebiet für die Leitung und Verwaltung des F4S-Programms zuständig, einschliesslich der Anpassung, Durchführung, Überwachung und Bewertung des Programms. Nach Möglichkeit wird er bereits sehr früh gebildet, möglichst vor dem offiziellen Antrag auf Teilnahme am F4S-Programm. Der Lenkungsausschuss muss vor der Lancierung des Programms unbedingt eine formelle Vereinbarung abschliessen, die die Abläufe für Schulungen, die Auswahl der Schulen und Festlegung der Programmziele, die Durchführung, Überwachung und Bewertung des Programms sowie administrative Unterstützung beinhaltet.

Dem Lenkungsausschuss sollten Vertreter des Verbands und des zuständigen Ministeriums bzw. der zuständigen Behörde angehören (in vielen Fällen wahrscheinlich das Bildungsministerium). Er benennt nationale Ansprechpersonen für das F4S-Programm, die an einem Regionalseminar teilnehmen (im Idealfall mindestens je eine Ansprechperson beim Verband und bei einem zuständigen Ministerium). Eine der Ansprechpersonen sollte die Rolle des nationalen Schulungskoordinators übernehmen, der im entsprechenden Gebiet für die Schulung der Ausbilder auf nationaler/lokaler Ebene verantwortlich ist. Weitere Ansprechpersonen können sich die Verantwortung für die Leitung und Verwaltung des Programms teilen und gegebenenfalls weitere Interessengruppen einbeziehen.