Häufige Fragen

Wie kann ich mitmachen?

Ich arbeite an einer Schule. Wie kann ich mitmachen?

Schulen können sich beim Bildungsministerium oder beim nationalen Lenkungsausschuss ihrer Region/ihres Landes erkundigen, ob das F4S-Programm bei ihnen schon angelaufen ist.

Schulen, die am Programm teilnehmen möchten, müssen sich an das in Frage 11 dargelegte Verfahren halten.

Ich vertrete einen Fussballverband. Wie kann ich mitmachen?

FIFA-P spielen bei diesem Programm eine entscheidende Rolle. Sie sind der Hauptansprechpartner der FIFA und müssen das oben dargelegte Verfahren einhalten. Sie müssen, wie oben dargelegt, gemeinsam mit den zuständigen Behörden einen nationalen Lenkungsausschuss bilden und die Teilnahme am F4S-Programm beantragen. Sie können eventuell auch direkt eine Teilnahme am Programm beantragen, müssen aber auf jeden Fall mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten.

Ich vertrete eine Regierung oder eine öffentliche Institution. Wie kann ich mitmachen?

Der Erfolg des Programms hängt wesentlich von der Unterstützung seitens verschiedener Behörden ab (z. B. Bildungs-, Gesundheits-, Sport- und Jugendministerien). Regierungsvertreter sind an der Bildung eines nationalen Lenkungsausschusses, der Beantragung der Teilnahme sowie an der Leitung des F4S-Programms beteiligt.

Ich gehöre zu einer anderen wichtigen Interessengruppe. Wie kann ich mitmachen?

Weitere Interessengruppen wie zivilgesellschaftliche Akteure (Nichtregierungsorganisationen etc.), der Privatsektor (Sponsoren, Unternehmen (z. B. über firmeneigene soziale Initiativen) etc.), Gemeinden, der akademische Sektor und natürlich der gesamte Sportsektor spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Weitere Interessengruppen sollten sich an die Verbände und Behörden ihrer Region wenden, um mitzumachen.

Ich bin ein Mitglied der Allgemeinheit.. Wie kann ich mitmachen?

Sie können die App des F4S-Programms nutzen und selbst F4S-Aktivitäten organisieren. Die digitale App funktioniert auf den meisten Smartphones und kann im App Store oder auf Google Play heruntergeladen werden. Sie ist kostenlos und für alle zugänglich. Sie bietet ausführliche Informationen und Tipps für die Leitung und Durchführung von Lektionen für Mädchen und Jungen in drei verschiedenen Altersklassen (4–7, 8–11 und 12–14 Jahre) sowie einfach verständliche Videos. Jede Lektion ist mit einer lebenswichtigen Kompetenz verknüpft, damit die Kinder beim Fussball immer auch etwas lernen. Die App muss online gestartet werden. Die Lektionen können aber heruntergeladen und später offline genutzt werden. Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen.

Über den folgenden Link können Sie auf Ihrem Mobilgerät auf die F4S-App zugreifen: