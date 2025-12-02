Lernen mithilfe des Fussballs

Worum geht es?

Die offizielle „Football for Schools“-App soll Lehrkräften auf der ganzen Welt dabei helfen, Kinder jedes Alters in einem spielerischen Umfeld an den Fussball heranzuführen. Ganz nach dem Motto „Der Fussball ist der eigentliche Lehrer“ bietet Ihnen die App Zugriff auf 360 Kurzvideos mit Übungen, die auf das Alter und Niveau der Kinder zugeschnitten sind und diese einbeziehen, begeistern und inspirieren. Die App ist ein erster Schritt auf dem Weg zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern, indem sie ihnen das Fussball-ABC beibringt.

Bei „Football for Schools“ dreht sich alles um das Spiel, nicht um Drill.

Wie funktioniert die App?

Für den Schulunterricht sieht unsere Spielphilosophie die Integration einfacher Spielformate in alle Lektionen vor. Diese Spiele können bestimmte spielerische Wiederholungen zur Verbesserung der technischen und taktischen Entwicklung umfassen, sollen den Kindern aber vor allem soziale Interaktionen in einer lockeren und fröhlichen Atmosphäre ermöglichen. Für freies Spiel und Ausprobieren wird ebenfalls immer Zeit eingeplant.

Für wen?

Sie MÜSSEN KEIN QUALIFIZIERTER FUSSBALLTRAINER SEIN, um unsere App zu nutzen. Alle Sportlehrer oder Erwachsenen in einer ähnlichen Rolle können die App einsetzen.

Lehrkräfte können sich anfangs genau an die Lektionen und Übungen halten und diese später, wenn sie mit Organisation und Ablauf der Spiele vertrauter sind, anpassen sowie eigene Lektionen zusammenstellen.

Das Programm stellt Lehrkräften online eine Auswahl an fertigen Unterrichtshilfen zur Verfügung. Angeboten werden Fussballaktivitäten (auf Stunden- und Wochenbasis), die nach Alterskategorien aufgeteilt sind und im Sportunterricht als Teil des Lehrplans verwendet werden können.

Kennzahlen

360 Kurzvideos für die Entwicklungsstufen unterschiedlicher Altersgruppen: 4–7 Jahre, 8–11 Jahre und 12–14 Jahre.

40 Sportlektionen mit unterhaltsamen Aufwärmspielen, spielerischen Technikübungen und einem abschliessenden Spiel mit verschiedenen Fussballvarianten.

Jedes Video ist 60–90 Sekunden lang und erklärt den Ablauf der Übungen sowie das benötigte Material (z. B. Bälle).

Die App zeigt anhand von Illustrationen individuelle Anpassungsmöglichkeiten für die Übungen je nach Schule/Klasse, Spielfeldgrösse, Ausrüstung und Anzahl der Kinder pro Klasse.

Im Zentrum aller Spiele stehen eine einfache Klassenorganisation sowie die Beteiligung, Inklusion und Einbindung aller Kinder, wobei sowohl grundlegende als auch zunehmend anspruchsvollere Kompetenzen geübt werden.

Jeder Lehrer kann je nach Stellung des Fussballs im Lehrplan der Schule eine einzelne Lektion oder ein Programm mit einer Reihe von Lektionen auswählen.

Vier Lebenskompetenzen

Selbstverständnis

(innerpersönliche und kognitive Kompetenzen): u. a. Förderung von Selbstvertrauen, Selbstrespekt, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Selbstständigkeit, kritischem Denken, Entscheidungsfähigkeit und einer wachstumsorientierten Denkweise

Beziehungen

(zwischenmenschliche Kompetenzen): u. a. Förderung von Durchsetzungsvermögen, , Empathie, Freundschaft, Kommunikation, gegenseitiger Unterstützung und Beziehungskompetenzen

Ich und meine Welt

(Kompetenzen betreffend aktive Bürgerschaft): u. a. Respektieren von Unterschieden, Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung, Einsatz für Gleichberechtigung, Gemeinschaftssinn und Führungskompetenzen

Gesundheit und Wohlbefinden

(gesundheitsförderndes Verhalten): u. a. Förderung von körperlicher Bewegung, psychischer Gesundheit, gesunden Entscheidungen, Risikobeurteilungen, Ernährung, Hygiene und persönlicher Sicherheit