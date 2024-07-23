برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية من كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

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برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية

يهدف برنامج تخصيص جزء من أرباح كأس العالم FIFA لأندية كرة القدم إلى تكريم مساهمة هذه الأخيرة في نجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA، إذ تُوزَّع من خلاله حصة من أرباح الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA على أندية اللاعبين المشاركين في .

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كيف تستفيد الأندية من المشاركة في قطر ٢٠٢٢؟

يُوزِّع FIFA أكثر من 200 مليون دولار للأندية حول العالم التي سيتم تعويضها عن كل يوم لا يزال فيه اللاعب ضمن البطولة، بما في ذلك فترة التحضيرات الرسمية، وبغض النظر عن عدد الدقائق التي دخل فيها إلى أرض الملعب.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ في ٠٩:٢٧ م
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