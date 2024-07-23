الفئة الأولى (50% من المبلغ الإجمالي) وتوزّع على الأندية المؤهلة التي سرّحت لاعبة واحدة على الأقل من اللاعبات المسجَّلات في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™. بحيث يتلقى كل نادٍ مؤهل مبلغاً متساوياً عن كل يوم للاعبة الواحدة في البطولة، بدءاً من تاريخ تسريح اللاعبات (10 يوليو/تموز 2023) وحتى اليوم التالي لتاريخ آخر مباراة خاضها منتخب اللاعبة.

أما الفئة الثانية (50% من المبلغ الإجمالي) فتوزَّع على الأندية المؤهلة التي درَّبت اللاعبة بناء على:

عدد الفترات التدريبية التي أمضتها اللاعبة في صفوفه

عدد الأيام التي أمضتها اللاعبة في البطولة

يقوم الاتحاد الوطني بتقديم معلومات تاريخ تدريب اللاعبة، وبعد تلقي كافة البيانات، يتم توزيع مبلغ متساوٍ عن كل يوم في كل فترة تدريبية لنادي التدريب المؤهَّل.

عدد الدقائق التي دخلت فيها اللاعبة إلى أرض الملعب في مباريات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ غير مهم. كافة اللاعبات متساويات، بناءً على عدد أيام لعبهن في البطولة.