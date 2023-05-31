FIFA.com
الأربعاء 31 مايو 2023, 14:00
كرة القدم للسيدات

ازدهار كرة قدم للسيدات في السعودية

  • دخل منتخب السيدات السعودي قائمة تصنيف FIFA/Coca-Cola للمرة الأولى في مارس/آذار

  • يُنظر إلى السعودية باعتبارها نموذجاً لدول أخرى تعمل على تطوير كرة القدم النسائية

  • يضم أحد الدوريات الآن 50 ألف لاعبة بمشاركة 3600 مدرسة

رغم أنها سلّمت الراية مؤخراً للمدربة الفنلندية روزا لابي-سيبالا، إلا أن تأثير مونيكا ستاب، المدربة السابقة والمديرة الفنية الحالية للمنتخب السعودي للسيدات، لا يزال ملموساً في الفصول الجديدة من حكاية عالم كرة قدم للسيدات في المملكة. وكان منتخب السيدات السعودي قد حقق إنجازاً غير مسبوق له في مارس/آذار الماضي عندما دخل قائمة التصنيف العالمية FIFA/Coca-Cola واحتل المركز 171، ووضع فوراً نصب عينيه هدفاً طموحاً، وهو ضمان التأهل لمنافسات كأس العالم للسيدات FIFA™.

“وقالت ستاب عن تجربتها تلك: "كانت رحلة مذهلة عندما اضطلعتُ بمهمة تدريب المنتخب. كنتُ جزءاً من التاريخ، في المباراة الدولية الأولى بتصنيف FIFA [التي خاضها المنتخب السعودي للسيدات] في المالديف أمام سيشل.

وقد تمكّنا من تحقيق الفوز! كان رائعاً رؤية تلك الفتيات يلعبن. تلقّينا 800 طلب للانضمام إلى المنتخب، واخترنا منها في النهاية 35. كانت رحلة البحث عن أفضل اللاعبات طويلة. وأعتقد أن الذهاب إلى المالديف كان بمثابة أروع لحظة في حياة اللاعبات الخمس والعشرين اللواتي سافرن إلى هناك".

وقبل أن تشدّ ستاب الرحال إلى المملكة العربية السعودية، كانت لـها محطات في أرجاء العالم، إذ ساعدت على تطوير كرة قدم للسيدات في أكثر من 85 دولة. وتؤمن هذه المدربة المخضرمة بأن تطوّر المستديرة الساحرة في السعودية سيكون له أثر أوسع بكثير من حدود البلاد.

“وأوضحت الخبيرة الألمانية المحنكة: "سيكون لذلك أثره على كافة الدول العربية والإسلامية في أرجاء العالم. فذلك يُظهر أن الأمر قابل للتحقيق. نجول العالم ونُظهر أن كرة القدم ممكنة في هذه المنطقة من العالم. إنه نموذج جيد للجميع. أشعر وكأننا أصبحنا الآن نموذجاً يُحتذى به للكثير من الدول التي تشهد حالة من التطوير. عملتُ مع FIFA لسنوات طويلة كخبيرة، وأدرك مدى أهمية تقديم الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل هذه البرنامج [لتطوير كرة قدم السيدات]. لا نتطلّع لكي تُلعب كرة القدم في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء".

وكانت مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الإتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد شاهدة على التطور المذهل لكرة قدم للسيدات في المملكة مؤخراً، إذ لا يقتصر ذلك على تشكيل المنتخب، بل تم كذلك في عام 2019 إطلاق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دوري يضم 50 ألف فتاة وبمشاركة حوالي 3600 مدرسة.

“وقالت الرشيد عن ذلك: "يوجد حالياً في المملكة أربعة مراكز تدريب مناطقية. كما عملنا على تكوين مدرّسات [التربية البدنية] من خلال تنظيم 40 دورة تدريبية بهدف إعدادهن لتدريب وتطوير اللاعبات في المدارس. يوجد حالياً ثلاثة منتخبات نشطة و23 شخصاً في القسم يعملون على تطوير هرم كرة القدم النسائية".

من جهته، أعرب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن المملكة أصبحت بمثابة معقل لكرة القدم، مع تأكيد اتحاده على طلب استضافة منافسات كأس الأمم الآسيوية للسيدات عام 2026، وأضاف قائلاً: "يسود تحدٍّ داخل الاتحاد السعودي للعبة عما إذا كان منتخب الرجال أم السيدات سيكون السباق بالفوز بكأس العالم. المملكة العربية السعودية هي وجهة لبطولات كرة القدم، إذ سنستضيف كأس العالم للأندية في وقت لاحق من العام، ونرحّب بكل المشاركين والزوار هنا للتعرف على المملكة عن قرب".

أركان الاستراتيجية

سيحقّق FIFA أهدافه من خلال تنفيذ أركان الاستراتيجية الخمسة:

Womens Football Strategy - Girls in field
1. التطور والنمو

سيركّز FIFA على تطوير كرة القدم للسيدات، على أرض الملعب وخارجه، وعلى جميع المستويات. كما سيقدّم الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء بهدف تطوير اللعبة على المستوى المحلي، بهدف زيادة المشاركة النسائية والحفاظ على عدد اللاعبات مرتفعاً والقيام بكلّ ما يلزم لضمان تمتّع الفتيات والنساء بمسارات واضحة للمشاركة في كرة القدم، سواء كلاعبات أو حكمات أو مديرات.

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AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 20: Hannah Wilkinsonvof New Zealand applauds fans after the team's 1-0 victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group A match between New Zealand and Norway at Eden Park on July 20, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
2. إبراز اللعبة

كجزء من جهود FIFA الكبيرة لتقديم أفضل نسخة من كأس العالم للسيدات FIFA وتحفيز عملية تطوّر كرة القدم للسيدات، سوف نحسّن مستوى بطولاتنا لضمان إبراز أفضل اللاعبات في الفرق في العالم.

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Colombia's forward #18 Linda Caicedo (R) celebrates scoring her team's first goal during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group H football match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium in Sydney on July 30, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
3. التواصل والتسويق

سيعزز FIFA الظهور الإعلامي لكرة القدم للسيدات ويزيد من قيمتها التسويقية. بهدف زيادة الظهور الإعلامي لكرة القدم للسيدات وإطلاق العنان لإمكانياتها على كلّ المستويات، سيقدّم FIFA الدعم لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء ويرفع القيمة التسويقية لمنافساته إلى أقصى حدّ.

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BANGKOK, THAILAND - MAY 15: A general view during the Leadership Forum: Executive Women in Football at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Apinya Rittipo - FIFA/FIFA via Getty Images)
4. الحوكمة والقيادة

يعمل FIFA على إنشاء المزيد من الفرص لتعزيز مهارات جميع العاملين في كرة القدم للسيدات وتمكينهم على أرض الملعب وخارجها.

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PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: Fatima Gharbi and Nouhaila Benzina of Morocco celebrate advancing to the knock out stage after the 1-0 victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
5. التثقيف والتمكين

سيستغلّ FIFA الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها كرة القدم للسيدات وبطولاتها للتركيز على قدرة هذه الرياضة الفريدة في دفع التغيير المجتمعي الإيجابي بالنسبة إلى النساء والفتيات في العالم.

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