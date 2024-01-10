نيلس نيلسن: نحن هنا لخلق الفرص للمدربات

كان برنامج FIFA لإرشاد المدربات للسيدات بمثابة فرصة فريدة لليديجا ستوكانوفيتش

تم إرشادها من قبل نيلس نيلسن، الذي قاد الدنمارك إلى نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات 2017.

"أريد أن يستمر هذا البرنامج لأنه من المهم جدًا تحسين كرة القدم للسيدات والحصول على المزيد من المدربات."

18 شهرًا أو 78 أسبوعًا أو 547 يومًا هي الفترة التي يمكنك فيها تعلم الكثير من بعضكما البعض. كانت هذه بالضبط هي مدة النسخة الثانية من برنامج FIFA لإرشاد مدربي السيدات، والتي اكتسبت خلالها ليديجيا ستوكانوفيتش أكثر من مجرد خبرة مهمة للمرحلة التالية من مسيرتها التدريبية. "أستطيع أن أقول إنها كانت فرصة عظيمة للمشاركة في هذا البرنامج. لا يتعلق الأمر بالتبادل فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاستماع إلى كل هؤلاء المدربين الكبار والأشخاص الرائعين الذين كانوا حولي - وخاصة معلمي (نيلز نيلسن). وقالت مدربة منتخب صربيا تحت 19 سنة للسيدات لـ Inside FIFA: "أنا سعيدة للغاية لأنه كان معي طوال 18 شهراً، خاصة خلال مبارياتنا المؤهلة". "كان نيلز يرسل لي دائمًا رسائل نصية قبل وبعد المباريات. وكان يتابع مجموعتي عندما كنا نلعب، وقد زارني مرتين. إن التعليقات والنصائح التي لا تقدر بثمن التي تلقيتها منه ستساعدني على التحسن أكثر في المستقبل."

تؤكد أفكار ستوكانوفيتش على مدى كون التعاطف عنصرًا أساسيًا في أسلوب إدارة نيلسن، وليس فقط خلال الفترة التي قضاها كمدرب وطني للدنمارك وسويسرا. إذا أراد المدرب أن يفهم لاعبيه ويساعدهم على التطور، فإن الحكمة المتصورة هي أنه يجب عليك التعرف عليهم وفهم سبب رد فعلهم بطريقة معينة. وكانت هذه الفلسفة هي الطريقة الوحيدة التي تمكن مواطن جرينلاند من تحقيق أقصى استفادة من فريقه السابق - تمامًا كما فعل مع تلميذته. يقول نيلسن، الذي يعمل مدير لكرة القدم النسائية في مانشستر سيتي: "البرنامج جيد جدًا لأنك دائمًا في غرفة مع أشخاص يشاركونك نفس الشغف. وهذا يعني أن نقطة البداية هي بالطبع كرة القدم". "لكن ليس لديك أي فكرة عن المكان الذي ستذهب إليه المحادثة عندما تبدأ في التحدث والتواصل مع الناس. وهذا هو دائمًا الجزء المثير للاهتمام. إذا أخذت الوقت - وهو ما أحاول القيام به طوال الوقت - واستمعت، فسوف تتعلم دائمًا. "أفهم الآن ليديجا بشكل أفضل بكثير مما كنت أفهمه بعد أول مرة التقينا فيها. ما هو واقعها في صربيا؟ "من خلال تبادل الخبرات مع المتدربين الآخرين أيضًا، يمكنك فهم وضع كل هؤلاء الأشخاص حول العالم. لقد كان ذلك مفيدًا للغاية بالنسبة لي وجعلني أدرك أنه على الرغم من أننا نخطو خطوات للأمام في كرة القدم النسائية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به". "لا يزال هناك العديد من المجالات في العالم التي تحتاج إلى المساعدة في بناء وتطوير قاعدة اللعبة النسائية. في الموقف الذي أتواجد فيه الآن يوميًا، أميل أحيانًا إلى نسيان ذلك."

وتعتقد ستوكانوفيتش أيضًا أن النساء في بلدها بحاجة إلى المزيد من الفرص والدعم. وهي حاليًا المدربة الوحيدة في اتحادها. ومع ذلك، فإن حقيقة قيام نيلسن بزيارتها في بيئة عملها "المنزلية" كانت ذات أهمية كبيرة. وتابعت ليديجا: "لقد ساعدني أن أرى شخصًا ما أين وكيف أعمل". وأوضح اللاعبة البالغة من العمر 44 عامًا: "عندما وصلت إلى مانشستر، كان كل شيء احترافيًا للغاية وعلى هذا المستوى العالي. آمل أن أتمكن من الوصول إلى هذا المستوى أيضًا في يوم من الأيام. لقد ساعدني نيلز حقًا في التغلب على التحديات التي أواجهها وعزز ثقتي بنفسي".

هذه ليست النهاية، هذه هي البداية فقط. نيلز ليس مرشدي فحسب، بل هو في الحقيقة صديقي الآن. ليديجا ستوكانوفيتش مدربة المنتخب الوطني الصربي تحت 19 سنة

بعد رؤية عمل ليديجا المثالي عن قرب، فكر نيلسن في كيفية حصول المزيد من المدربات على فرصة في المستقبل. "وجهة نظري هي أنه عليك أن تكون منفتحًا. لقد قلت دائمًا إن المدربين ليسوا بالتأكيد مدربين رائعين فحسب، بل ربما يفهمون اللاعبات بشكل أفضل أيضًا." "كرجال، يجب أن يكون دورنا أيضًا هو مساعدة اللعبة على النمو وخلق الفرص، وليس اغتنام الفرص من الفتيات والنساء. أنا محظوظ وفي موقع في النادي حيث يمكنني فعلًا إحداث فرق. علينا أن نفعل ذلك. نحن ندرك أن الجودة والرغبة في التدريب موجودة في جميع النساء. وعلينا أن نضمن حصولهن على فرصة لإظهار ما يمكنهن القيام به." تعد زيادة عدد المدربات المؤهلات في كرة القدم أمرًا أساسيًا، وهنا بالضبط يأتي دور برنامج التوجيه الخاص بـ FIFA، ووفاءً بالتزام FIFA بتشجيع مدربات كرة القدم الإناث، يوفر البرنامج لمدربات كرة القدم الطموحات من جميع أنحاء العالم دعمًا تدريبيًا من ذوي الخبرة. يركز البرنامج على التواصل والمشورة وبناء العلاقات وتابع نيلسن: "أحيانًا أفكر، لماذا نحاول إبعاد النساء عن أدوار التدريب؟ هل لأننا نخشى أن يكونن جيدات جدًا؟ لا أعرف. لذا، أعتقد أننا بحاجة إلى خلق الفرص. وكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ من خلال التواصل." "عليك أن تصل إلى أذهان الناس! سوف يتذكر الناس من هي ليديجا. إنهم يعرفون من هي لأنها كانت في مانشستر، وفي المرة القادمة عندما يريدون توظيف شخص ما، قد ينظرون في هذا الاتجاه. هناك الكثير من الأشخاص الطيبين - الرجال أيضًا - في البرنامج الذين يشاركونني الرأي. نحن هنا للمساعدة في تطوير كرة القدم وإحدى طرق النمو هي خلق المزيد من الفرص للمدربات، "يضيف نيلسن.

لا يوجد شيء اسمه عمل الرجل وعمل المرأة. يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن عليك فقط أن تكون منفتحًا بما فيه الكفاية. نيلز نيلسن مدير الكرة النسائية في مانشستر سيتي