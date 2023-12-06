تايلاند تخطو الخطوة التالية في تطوير كرة القدم للسيدات

نظم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم (FAT) ورشة عمل لمدة يومين حول تراخيص الأندية النسائية وبناء قدرات الإداريين

استضافت الاتحاد أيضًا حدثًا لكرة القدم للسيدات في مقاطعة أوبون راتشاثاني

شاركت فيها 240 فتاة من الأندية والمجتمع المدني من عمر 6 إلى 14 سنة

في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم (FAT) مرة أخرى جهوده الرامية إلى التطوير المستمر لكرة القدم النسائية وزيادة شعبيتها. وفي مقرها الرئيسي في بانكوك، نظمت الجمعية ورشة عمل لمدة يومين حول ترخيص الأندية النسائية وبناء قدرات الإداريات، استهدفت 26 من ممثلات ومدربات الأندية. وهو التزام أشاد به سيمون توسيلي، الخبير الفني لكرة القدم للسيدات في FIFA. "لا بد لي من الإعجاب بتنظيم أنشطة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم. ليس هذه المرة فحسب، بل طوال العامين الماضيين، كان FIFA يدعم الاتحادات الأعضاء بالعديد من البرامج المختلفة: ترخيص الأندية، وتطوير الدوري (إنشاء دوري تحت 16 عامًا/ "مسابقة 17 سبتمبر، حملة كرة القدم للسيدات، بناء قدرات الإداريات. كما أقر FIFA بتأثير عمل الاتحاد التايلاندي من خلال عرض صور لبعض هذه الأنشطة على الشاشة في مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني في أغسطس."

تنظيم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم العديد من أنشطة كرة القدم للسيدات Previous 01 / 07 FIFA Women's Football Technical Expert Simon Toselli at the Club Licensing & Capacity Building for Administrators Workshop in Thailand 02 / 07 Club Licensing & Capacity Building for Administrators Workshop in Thailand 03 / 07 Club Licensing Workshop in Thailand - Visit BG Pathum United 04 / 07 Women’s Football Campaign Ubon Ratchathani (Thailand) 05 / 07 Women’s Football Campaign Ubon Ratchathani (Thailand) 06 / 07 Women’s Football Campaign Ubon Ratchathani (Thailand) 07 / 07 Thailand: Club Licensing / Capacity Building for Administrators Next

وبالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من الضروري دفع التطوير على مستوى الأندية ورفع مستوى الأندية والدوريات في كرة القدم النسائية التايلاندية. وتم خلال الورشة إلقاء نظرة من وراء الكواليس على بطولة كأس العالم للسيدات 2023 ودوري أبطال آسيا للسيدات، بما في ذلك كيفية وضع الميزانية المناسبة لكرة القدم النسائية. كما قام المشاركون في ورشة العمل بزيارة نادي الدرجة الأولى بي جي باثوم يونايتد، والذي أتاح الفرصة لتدقيق هيكل النادي رفيع المستوى باستراتيجية محددة بوضوح. يقول مستشار FIFA أندريس بورتابيلا: "لقد كان من دواعي سروري العمل مع الاتحاد التايلاندي لكرة القدم (FAT) على إنشاء وتنفيذ نظام تراخيص الأندية الخاصة بالدوري النسائي". "أعتقد أن ورش العمل مثل تلك التي نظمتها الاتحاد هذا الأسبوع بالتعاون مع FIFA تلعب دورًا حاسمًا في التطوير المستمر لأندية كرة القدم للسيدات في تايلاند."

وقد تم تصميم ورشة العمل حول بناء قدرات الإداريين في اليوم الثاني لتناسب احتياجات الأندية وركزت على تزويد المشاركات بالمعرفة والتدريب اللازمين لتسهيل عملهن اليومي في الأندية. وقد غطت مجموعة من المواضيع، مثل رعاية كرة القدم وتعزيز شبكة عالمية من العاملات في كرة القدم النسائية خارج الملعب. وقالت توسيلي: "بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من الضروري دفع التطوير على مستوى الأندية ورفع مستوى الأندية والدوريات في كرة القدم النسائية التايلاندية". "غطت ورشة العمل حول بناء قدرات الإداريات في اليوم الثاني مجموعة من المواضيع، مثل: أهمية وجود استراتيجية، والتنمية الشعبية، والحماية، والرعاية في كرة القدم، وتعزيز شبكة عالمية من العاملات في كرة القدم النسائية خارج الملعب."

وفي ختام أسبوع الأنشطة، نظم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أيضًا حدثًا لكرة القدم النسائية في مقاطعة أوبون راتشاثاني في شمال البلاد، لتعريف الفتيات الصغيرات بكرة القدم وبالتالي جذب لاعبات جدد إلى كرة القدم على مستوى القاعدة. شاركت 240 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عامًا من الأندية والمجتمع المدني بحماس. ولم تتاح للفتيات فرصة تجربة كرة القدم عن قرب فحسب، بل تمكنن أيضًا من التعرف على موضوعات رئيسية مثل الصحة والتغذية وحقوق الطفل. نظم الاتحاد أيضاً ستة أحداث من هذا القبيل - تحت شعار برنامج تطوير حملة FIFA للسيدات - في عام 2023 وحده بهدف مواصلة تطوير كرة القدم على المستوى الشعبي.

وفي المقابل، ستدعم مجموعة اللاعبات الموسعة هذه والمسار المنظم للاعبات المنتخب الوطني التايلندي للسيدات في المستقبل، والذي يمكنه البناء على هذه الأسس القوية.