خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال

بطولة كرة القدم النسائية الأولى من نوعها في الصومال قد تساعد في انطلاق دوري كرة القدم للسيدات

تخطي الحواجز الثقافية: كرة القدم كأداة للتحول الاجتماعي والتنمية

يواصل FIFA دعم كرة القدم النسائية من خلال خطة الإغاثة من جائحة كوفيد-19

يمثل اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2024 علامة فارقة في كرة القدم النسائية في الصومال. فقد كان تاريخ أول مباراة رسمية لكرة القدم داخل الصالات تلعبها النساء الصوماليات في العاصمة مقديشو. تم كسر الحواجز الثقافية التي كانت تمنع النساء من ممارسة أي شكل من أشكال كرة القدم بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها FIFA. يرغب الاتحاد الصومالي لكرة القدم في خلق مستقبل مستدام في الصومال، وبالنسبة لهم، فإن كرة القدم النسائية هي أكثر من مجرد رياضة - إنها أداة للتحول الاجتماعي والتنمية. وسعياً لتحقيق هدفهم، نظم الاتحاد ورشات عمل توعوية على مدار عدة أشهر كوسيلة لتغيير وجهات نظر الآباء الصوماليين الذين لا يسمحون لبناتهم بلعب كرة القدم. وأوضحت ابتسام ياسين، رئيسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد الصومالي لكرة القدم: ”لقد أثمرت جهودنا عن نتائج إيجابية، وسنواصل تنظيم ورشات العمل التوعوية للآباء والفتيات وبرامجنا التدريبية لأن هذه الاستراتيجية أثمرت نتائج إيجابية“. من أجل زيادة ظهور كرة القدم النسائية في المجتمع وفي نهاية المطاف في المشهد الكروي الوطني، يعمل الاتحاد الصومالي لكرة القدم على تعزيز إيمان الفتيات الصغيرات بهذه الرياضة وبأنفسهن تحت شعار ”حان الوقت لكرة القدم النسائية“. ويمثل تنظيم أول بطولة كرة قدم نسائية على الإطلاق تحت شعار ”تخطي الحواجز“ في الصومال خطوة أخرى في هذا الاتجاه، ومن المأمول أن يساعد ذلك في إطلاق دوري مخصص للسيدات. شاركت مجموعتان تضم كل منهما أربعة فرق في المسابقة التي بدأت في 30 أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في 10 نوفمبر/نشرين الثاني 2024.

“وقال جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: ”إن إطلاق أول بطولة لكرة القدم النسائية على الإطلاق في الصومال بمساعدة FIFA، من خلال صندوق إغاثة كرة القدم النسائية لمكافحة كوفيد-19، هو إنجاز آخر يتماشى مع ركيزة مهمة في استراتيجية FIFA لكرة القدم النسائية 2024-2027 التي نُشرت مؤخراً - لزيادة المشاركة“. وأضاف "لا أحد يريد أن يذهب إلى حيث لا يريد أحد، نحن حاضرون! من خلال كرة القدم، في FIFA، نحن فخورون بإعطاء القليل من الأمل والفرح لجميع الفتيات والنساء في الصومال. لذا، تهانينا وأطيب التمنيات لجميع المشاركات، وكذلك الاتحاد الصومالي لكرة القدم، وهم يتطلعون إلى تأسيس مستقبل مستدام في الصومال، وقبول كرة القدم النسائية كفرع من فروع الرياضة وأداة للتحول الاجتماعي والتنمية." كما أعرب رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم، علي عبدي محمد، عن سعادته وفخره بهذه اللحظة المميزة. ”يسعدني أن أعلن أن اليوم، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، هو يوم تاريخي بالنسبة لنا! نحن نطلق أول بطولة لكرة القدم النسائية في الصومال، والتي تضم ثمانية فرق مقسمة إلى مجموعتين. أود أن أشكر FIFA على تمكيننا من استضافة هذه البطولة"، مؤكداً أن هذه المبادرة هي مجرد بداية لمساعدة المرأة الصومالية على أن تصبح فاعلة على الساحة الكروية الدولية.

بفضل المساعدة المقدمة من خلال خطة FIFA للإغاثة من جائحة كوفيد-19 التي أشار إليها إنفانتينو، تمكن FIFA من زيادة الاستثمار في كرة القدم النسائية ووضع استراتيجية لها - بما يتماشى مع برامج تطوير المرأة. حالياً، يوجد 189 اتحاداً عضواً في FIFA لديهم استراتيجية خاصة بكرة القدم النسائية. وساعدت دورين نابوير، مسؤولة تطوير المرأة في الاتحاد الكيني لكرة القدم في وضع استراتيجيتها. نابواير، التي تشارك أيضًا خبراتها مع الاتحادات الأعضاء بصفتها خبيرة في كرة القدم النسائية في FIFA، احتفلت مؤخراً بظهور كينيا لأول مرة في بطولة FIFA للسيدات مع منتخب بلادها للسيدات تحت 17 سنة. قدمت كينيا استراتيجيتها في يوليو 2021 ويمكنها بالفعل الإشارة إلى قصص نجاح واضحة.