مدربة كرة الصالات الأوزبكية كامولا عثمانوفا: "اللعب في بطولة عالمية هو حلم كل رياضي"

تمثل كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™ مناسبة خاصة لكامولا أوسمانوفا

تشتغل مدربة مساعدة مع منتخب أوزبكستان الوطني لكرة الصالات للسيدات بهدف كتابة التاريخ

أوسمانوفا ”فخورة ببلادها“

انتهت البطولة التاريخية في 6 أكتوبر عندما تواجه منتخبا البرازيل والأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، حيث فاز البرازيليون باللقب في نهاية المطاف. هذه هي أول بطولة FIFA على الإطلاق تستضيفها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وهي مناسبة خاصة تخطط كامولا أوسمانوفا، المدربة المساعدة في منتخب أوزبكستان الوطني لكرة الصالات للسيدات، للاستمتاع بها.

”أول بطولة كأس عالم FIFA لكرة الصالات في أوزبكستان تجعلني فخورة ببلدي. لقد قاموا ببناء وتجديد الصالات. كان ذلك مهماً بالنسبة لكرة قدم الصالات في أوزبكستان"، تقول لـInst FIFA. ”لقد تعلم الناس ما هي كرة قدم الصالات وكيف تنمو. لقد بنوا ملاعب جديدة وليس فقط في طشقند، بل في مناطق أخرى أيضاً."

”ليست كرة قدم الصالات وحدها هي التي ستستفيد من ذلك، بل إنه أمر جيد لكرة القدم ككل في أوزبكستان، ولزملائنا وللزوار. يمكنهم رؤية بلدنا وجمهوريتنا، يمكنهم رؤية مدى جمالها ومشاهدة المعالم السياحية“.

ويرجع الفضل في النمو المستمر لكرة القدم في أوزبكستان جزئياً إلى الدعم الذي يقدمه FIFA. وكجزء من برنامجه ”برنامج FIFA Forward بنسختيه 1.0 و2.0“، ساعد FIFA في جهود التحديث، حيث قام بتمويل بناء الملاعب وتجديد الملعب والمدرجات في المركز الفني لاتحاد أوزبكستان لكرة القدم في طشقند، وتركيب الأضواء الكاشفة التي تلبي متطلبات المباريات الدولية.

والآن، تأمل أوسمانوفا أن تترك بطولة كأس العالم لكرة الصالات إرثاً إيجابياً وتشجع المزيد من الناس على ممارسة كرة الصالات. بدأت ممارسة الكرة المستديرة لأول مرة في سن 15 عاماً. تم استدعاؤها لتمثيل بلدها الأم على الساحة العالمية بعد عام واحد فقط واستمرت في تحقيق نجاحات كبيرة في كرة القدم وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية. وتتضمن سيرتها الذاتية 10 بطولات في كرة القدم الأوزبكية وثماني بطولات في كرة قدم الصالات، كما فازت ببطولة الألعاب الآسيوية لكرة القدم داخل الصالات عام 2005، حيث فازت على تايلاند المضيفة 5-4 في المباراة النهائية في بانكوك.

في عام 2016، استبدلت اللاعبة البالغة من العمر 40 عاماً اللعب بالتدريب، وهي الآن تنقل خبراتها إلى الجيل القادم من اللاعبات. وجاء أول فوز لها كمساعدة مدرب للمنتخب الوطني الأوزبكي لكرة الصالات للسيدات في البطولة الجارية.

افتتحت أوسمانوفا البطولة بفوز مبهج 7-5 على إيران التي فازت بنسختي كأس آسيا لكرة قدم الصالات للسيدات. أتبعوا ذلك بالفوز على الصين بنتيجة 3-2 قبل أن يضمنوا اللقب بالتعادل 5-5 مع فيتنام.

”بعد كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، سيبدأ المنتخب الأوزبكي [للسيدات] التدريب للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات للسيدات التي ستستضيفها الفلبين. هناك معسكر تدريبي مقرر إقامته في شهر أكتوبر، حيث ستتم دعوة 30 لاعبة. في نهاية المعسكر، سنختار 14 لاعبة لنقلهن إلى المغرب لخوض مباراة ودية“.

كما ستستضيف الفلبين أيضاً النسخة الافتتاحية المنتظرة من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA العام المقبل. سيتنافس ستة عشر فريقاً من ستة اتحادات على خلفية جبلية مهيبة في المحيط الهادئ، وتأمل أوسمانوفا أن يكون فريقها من بين هذه الفرق. ”أعتقد أن المشاركة في بطولة عالمية هو حلم كل رياضي. لم أكن أتخيل أبدًا أننا قد نشارك في كأس العالم. الأمر ليس سهلاً، إنها مسؤولية كبيرة وآمل أن نتمكن من إنجاز المهمة. لن تكن مناسبة رائعة فحسب، بل ستكون مناسبة تاريخية أيضاً. سيكون شيئًا مميزًا حقًا وعلينا أن نلعب بشكل جيد. نأمل أن نبذل قصارى جهدنا لتمثيل بلدنا بأفضل ما يمكننا وأن نظهر أننا نعرف كيف نلعب كرة قدم الصالات. نريد أن نظهر للعالم أن لدينا بعض اللاعبات الجيدات حقاً“.

وتختتم أوسمانوفا حديثها برسالة عاطفية لكل من يحب كرة قدم الصالات لتشجيعهم على الإيمان بأنفسهم دائماً - كما فعلت هي دائماً.

تقول الأوزبكية: ”رسالتي إلى الأشخاص الذين يحبون كرة القدم وكرة قدم الصالات هي: ’أتمنى ألا تتوقفوا عن اللعب، أتمنى أن تستمروا في اللعب، ربما تبدأ كهواية ولكن في النهاية يمكن أن تحقق أحلامكم."

”لأنك إذا كنت تحب الرياضة، ستواصل اللعب. ستقاتل، وستضغط على نفسك، وستستمر في اللعب. آمل ألا تفقد حبك لما تفعله، حتى لو تعرضت للإصابة، ستستمر في المواصلة، كمدرب أو معلم أو طبيب طبيعي، وربما حتى كمتحدث رسمي أو خارج كرة القدم، وأن تكون الخبرة التي اكتسبتها من كرة القدم ذات قيمة بالنسبة لك“.