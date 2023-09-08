"إنه ليس تحديًا، بل فرصة" - الهند تهدف إلى تعزيز كرة القدم النسائية

تركز الهند على بناء هيكل قوي للشباب

الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى تركز على بناء النظام البيئي لكرة القدم للسيدات في البلاد

استضافت الهند كأس العالم للسيدات FIFA تحت 17 سنة™ وكأس آسيا للسيدات العام الماضي

من المؤكد أن كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ ستتميز من قبل الأجيال القادمة بأنها نقطة تحول في كرة القدم النسائية. تم إقصاء منتخبات أمثال ألمانيا والبرازيل وكندا، بشكل لا يمكن تصوره تقريبًا، من دور المجموعات، وفي مكانهم كان هناك مجموعة من الوافدين الجدد في مرحلة خروج المغلوب، وتم نفي أي تحفظات بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 فريقًا بأكثر الطرق تأكيدًا التي يمكن تخيلها. وقد حقق الاستثمار مكاسب مبكرة لمختلف الدول، وكان المغرب في الطليعة بعد النمو السريع داخل وخارج الملعب، باعتباره نموذجاً يمكن للآخرين في جميع أنحاء العالم اتباعه.

هيم كور سيدو | تهدف الهند إلى تعزيز كرة القدم النسائية 02:41

وإحدى هذه الدول الحريصة على اغتنام هذه اللحظة هي الهند، والآن أصبحت الهند الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم، وتوفر إمكانات بشرية هائلة. وقال هيم كور سيدو، رئيس كرة القدم النسائية في الاتحاد الهندي لكرة القدم (AIFF) على هامش مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني: "إنه ليس تحدياً، بل فرصة". إنها جملة واحدة تلخص بدقة الإمكانيات المتاحة لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA مع نمو كرة القدم النسائية بسرعة كبيرة.

استضافت الهند بطولة كأس العالم للسيدات FIFA تحت 17 سنة ™ العام الماضي - وهي أول بطولة عالمية للسيدات - واغتنمت الفرصة الفريدة لبناء إرث بكلتا يديها. في وقت سابق، استضافت الهند بطولة كأس آسيا للسيدات، حيث أضاف العنصران إلى ما أثبت أنه عام مهم للغاية بالنسبة للعبة المحلية. ومع التركيز على بناء هرم مبني على أسس قوية، أطلق الاتحاد الهندي لكرة القدم، بدعم من الحكومة، مسابقات تحت 17 عامًا في 31 مدينة خلال العام الماضي. ويأتي ذلك على خلفية بطولات مماثلة للفئات العمرية الأصغر سنًا، مع توسع الدوري الوطني الأول أيضًا.

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“يضيف سيدو: "نحن نخلق هذا المسار". "إنه مسار طبيعي في الوقت الحالي، مسار للشباب للوصول إلى كرة القدم - كرة قدم النخبة - وسيتوسع هذا ببطء إلى مسار النخبة." "جميع جمعيات ولايتنا، جميعها على نفس السكة، كلهم مستعدون لكرة القدم النسائية، لو لم يكن الأمر كذلك، لما كنا نتطور بالطريقة التي نحن عليها الآن”. وضع الاتحاد الهدني لكرة القدم استراتيجية مدتها 25 عامًا لكرة القدم للسيدات، تتضمن هدفًا قصير المدى يتمثل في التصنيف بين أفضل ثمانية منتخبات في آسيا بحلول عام 2027. والعلامات المبكرة واعدة مع وصول فريق تحت 17 عامًا إلى المرحلة القارية الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لأول مرة.

وعلى مستوى أوسع، من الممكن أن تلعب إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها الهند دوراً مهماً في تحقيق هدف FIFA المعلن المتمثل في الوصول إلى 60 مليون لاعبة كرة قدم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2026. "لقد نشأنا مع لعبة الكريكيت ولكن لدينا شغف بكرة القدم، لدينا القدرة، لدينا الموهبة، يساعدنا هذا البرنامج الشعبي على منح الفرصة للأطفال الذين لديهم الموهبة لعرضها، والانضمام إلى نظام النخبة واللعب من أجل البلاد. لدينا الموهبة، وهي غير مستغلة. "إما أن تصبح كبيرً أو تذهب الى المنزل، ونحن نسير لنكبر أكثر."