نادي هانوي يستفيد من برنامج توزيع أرباح كأس العالم FIFA على الأندية

شاركت ثماني لاعبات من نادي هانوي في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

سيتم تعويض النادي ضمن برنامج توزيع أرباح كأس العالم FIFA على الأندية

سيحصل النادي على مبلغ 125,883.53 دولار أمريكي

مرّت عشر سنوات منذ آخر مرة اعتلى فيها نادي هانوي منصة التتويج في بطولة فيتنام لكرة القدم للسيدات، وهو ما يُشكل عقماً على مستوى الإنجازات في عالم المستديرة الساحرة بالنسبة لفريق متألق ويزخر بتاريخ حافل، إذ سبق له نيل لقب الدوري عشر مرات منذ تأسيسه عام 1998 وحتى سنة 2014. ورغم هذا التراجع في حصد الألقاب، إلا أن الفريق حافظ على مكانته كمصنع للنجمات ومؤسسة تصقل المواهب، وما من دليل على ذلك أفضل من الإشارة إلى أن ثماني لاعبات من النادي كنّ ضمن تشكيلة منتخب البلاد المشارِك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات FIFA™، وكان هذا الظهور الأول للفريق في العرس الكروي العالمي، حيث كان هانوي ممثلاً بكل من حارسة المرمى داو ثي كيو أونه، والمدافعة هوانغ ثي لوان، ولاعبات خط الوسط تران ثي هاي لينه وثاي ثي ثاو ونغوين ثي ثناه نها ونغان ثي فان سو، والمهاجمتان فام هاي ين وفو ثي هوا . وبينما كانت اللاعبات يشعرن بفخر كبير للدفاع عن ألوان علم منتخب بلادهن، إلا أن النادي كان أكثر حماسة لخوض عناصره البطولة الأهم في العالم.

ورغم الإقصاء من مرحلة المجموعات، قال دانغ كووك توان مدرب النادي "كان شرفاً للنادي أن تتنافس ثمانية من لاعباته في (بطولة) كأس العالم للسيدات. يمثل ذلك محفزاً كبيراً على المستوى الشخصي، مثل هذه الأمور تجعل الشخص يرغب بالاستمرار في التدريب، لأن الدافع يتمثل في خلق فرصة أمام المزيد من اللاعبات." وبينما تمثّل متابعة لاعباته وهن يخضن البطولة الأهم في العالم مكافأة استثنائية على الجهود المبذولة، أطلق FIFA برنامجاً يهدف إلى تقديم تعويض مالي للأندية التي تساهم في نجاح نسخ كأس العالم، ويُطلق عليه اسم برنامج FIFA لتوزيع أرباح كأس العالم FIFA على الأندية، بحيث يُكرِّم الأندية التي سرَّحت لاعبيها أو لاعباتها لخوض منافسات كأس العالم. وقد استفاد من هذه المبادرة حتى الآن إجمالي ألف نادٍ في 48 دولة. وبفضل مشاركة ثمانية من لاعباته في العرس الكروي العالمي، يُعتبر نادي هانوي من الأندية العشرة الأكثر استفادة من هذا البرنامج.

كان لكأس العالم للسيدات 2023 تأثير كبير جداً في فيتنام، إذ ارتفع مستوى الاهتمام باللعبة كثيراً، وانخرطت المزيد من الفتيات الشابات في كرة القدم. كل ذلك إيجابي للغاية. دانغ كووك توان مدرب نادي هانوي للسيدات

وقال المدرب "مشاهدة نادي هانوي في قمة القائمة، إلى جانب مجموعة من أشهر أندية العالم مثل برشلونة وليون ومانشستر سيتي، يمثل مصدر سعادة كبيرة. ولكن القائمة تشير إلى الجانب العادل والمنصِف للبرنامج فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على الأندية. ومن شأن المكاسب المالية غير المتوقعة هذه أن تحسِّن الظروف المحيطة باللاعبات والجهاز الفني للنادي."

وسيحصل النادي بموجب هذا البرنامج على 125,883.53 دولار أمريكي بفضل إيفاد لاعباته إلى أستراليا ونيوزيلندا أكثر من أي نادٍ آسيوي آخر، حتى أنه تقدّم في عدد ممثلاته في البطولة على أندية عريقة مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وأوراوا ريدز. وأردف المدرب قائلاً "المشاركة في بطولة كأس العالم هي الهدف الرئيسي، إلا أن هذه المكافأة المالية ستكون بمثابة عامل محفِّز إضافي."

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