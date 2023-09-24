جمهورية الدومينيكان تخطو خطوات عملاقة

ستستضيف جمهورية الدومينيكان كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA في عام 2024

الهدف هو ضمان إرث دائم

"كرة القدم النسائية موجودة لتبقى."

في السنوات القليلة الماضية، لم تعد أفراح جمهورية الدومينيكان الرياضية تقتصر على لعبة البيسبول. بعد أن اعتاد المشجعون على انتصاراتهم في لعبة البيسبول، حولوا انتباههم تدريجيًا إلى كرة القدم، وقد تمت مكافأة فضولهم. ويقول روبن جارسيا، رئيس اتحاد الدومينيكان لكرة القدم: "لقد ارتفع نمو كرة القدم في جمهورية الدومينيكان في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، بشكل كبير". ويضيف: "لقد تمكنا من المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة للرجال، وتأهلنا إلى الألعاب الأوليمبية، وشهدت كرة القدم للسيدات نموًا ملحوظًا. وقد صنفت فرقنا بين أفضل ثمانية فرق في المنطقة. "إنها علامة على أننا ننمو. أنا فخورة بقيادة اللجنة التنفيذية التي أنجزت الكثير في كرة القدم النسائية، والتي ننظر إليها بحماس ونعتبرها مشروعًا به العديد من التحديات، ولكن قبل كل شيء، العديد من المكافآت."

التحدي التالي الذي تواجهه جمهورية الدومينيكان هو أكثر أهمية: استضافة مسابقة FIFA لأول مرة، كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA في عام 2024. وللمساعدة في تحقيق ذلك، حضر روبن جارسيا مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات 2023، حيث تعلم أفضل الممارسات المباشرة لتنظيم مسابقة رفيعة المستوى. "لقد رأينا التنظيم الرائع لنيوزيلندا وأستراليا، وقد ابتكروا منتجًا رائعًا أحدث ضجة في جميع أنحاء العالم. إنه يعكس كيف ينبغي لنا تنظيم كأس العالم لجمهورية الدومينيكان. إنه معيار جيد بالنسبة لنا لمحاولة ذلك. محاكاة العمل العظيم الذي تم إنجازه هنا." بالإضافة إلى ذلك، خلال المؤتمر الذي استمر يومين في أستراليا، تعلم غارسيا دروساً قيمة أخرى: "أعتقد أن إدارة كرة القدم النسائية في FIFA تمنحنا الأمل. كرة القدم النسائية موجودة للاستفادة منها. علينا فقط اغتنامها والترويج لها وتشجيعها". "قبل كل شيء، استغلوا ذلك. لقد أظهرت كرة القدم النسائية علامات النمو. حجم كرة القدم النسائية الذي نراه الآن، كان شبه مثالي قبل 7 أو 8 أو 10 سنوات. بلا شك، كرة القدم النسائية موجودة لتبقى." يجد روبن جارسيا أن دفء شعب هذه الدولة الكاريبية هو مصدر قيمة، لذلك سيستمتع جميع أولئك الذين يسافرون للمشاركة في المسابقة بلحظات لا تُنسى داخل الملعب وبعيدًا عنه.