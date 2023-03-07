دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما

كرة القدم النسائية تزدهر في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى

احتل منتخب ”لاس بينوليراس“ المركز الأول في أحدث نسخة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

كانت دليلة لوبيز، مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد النيكاراغوي لكرة القدم، قوة دافعة

يعرف منتخب نيكاراغوا للسيدات، الذي فشل في التأهل إلى أي بطولة كبرى على مدار تاريخه الممتد على مدار 25 عاماً، كل شيء عن الطريق الطويل والمتعرج إلى قمة كرة القدم العالمية. ومع ذلك، على مدى الأشهر الستة الماضية، تغلب منتخب لاس بينوليراس ببراعة على كل عقبة اعترضت طريقه. لم يخسرن حتى الآن هذا العام، وكنّ أفضل فريق تقدم في التصنيف في أحدث نسخة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola. ”وقالت دليلة لوبيز، مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد النيكاراغوي لكرة القدم (FENIFUT) لـ FIFA Inside: ”لا يمكن تحقيق نتائج جيدة بين عشية وضحاها. يعود الأمر عادةً إلى التخطيط والتنظيم الجيدين على المدى المتوسط والطويل. يعتمد التقدم أيضاً على الاستثمار، إلى جانب الدعم من السلطات الرائدة." وأضافت: ”يرتكز عملنا على عدد من الجوانب تشمل المجالات التي نركز عليها بشكل خاص. بالنسبة لنا تمكين مديرنا الفني من تحديد اللاعبات، والاستفادة بشكل أفضل من النوافذ الدولية والنظر في الاستثمارات التي يجب القيام بها لجذب اللاعبات الدوليات.“

كما لم يدخر لوبيز والاتحاد النيكاراغوي جهداً في تطوير كرة القدم النسائية على المستوى الشعبي. وبفضل دعم FIFA، تم تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الإداريين في كرة القدم النسائية في البلاد لتسريع نمو اللعبة النسائية. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت مهرجانات كرة القدم لتقريب المزيد من الفتيات الصغيرات من هذه الرياضة.

”قدم FIFA دفعة قوية من خلال إنشاء هذه البرامج للاتحادات الأعضاء. كان أحد الأهداف هو ضمان أن تتمكن الفتيات من تكريس أنفسهن لشغفهن في بيئة آمنة ومناسبة. وقد حققن هذا الهدف في نيكاراغوا“. تقول لوبيز.

حُرمت لوبيز المولودة في نيكاراغوا في طفولتها من هذه الفرصة واضطرت إلى الانتظار حتى بلغت الخامسة عشرة من عمرها لتخطو أولى خطواتها في اللعبة، واتضح أنها كانت موهوبة بالفطرة. تمكنت خريجة الاتصالات الاجتماعية من متابعة دراستها إلى جانب التزاماتها في كرة القدم، وأصبحت قائدة المنتخب الوطني الذي قادته لأول مرة في عام 1999. بعد اعتزالها اللعب، مكنها تعليمها الجامعي وجاذبيتها ومعرفتها بمشهد كرة القدم من قبول العرض الذي تلقته من FIFA عام 2004 لتصبح مديرة لكرة القدم النسائية، وهو المنصب الذي لا تزال تشغله منذ 20 عاماً. واعترفت قائلة: ”أنا فخورة بشكل خاص بأنني تمكنت من تحقيق التوازن الصحيح بين التزاماتي تجاه بلدي وعائلتي ونفسي. في الوقت الحاضر، لا يجب على الفتيات أن يواجهن ما عانت منه رائدات اللعبة النسائية. أعتقد أن النساء اللاتي يمهدن الطريق من واجبهن أن يمهدن الطريق لمن يليهن.“

في الوقت الحاضر، لا يجب على الفتيات أن يواجهن ما عانت منه رائدات اللعبة النسائية. أعتقد أن النساء اللاتي مهدن الطريق من واجبهن أن يمهدن الطريق لمن يتبعهن دليلة لوبيز مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد النيكاراغوي لكرة القدم

بالعودة إلى 20 عاماً، كان هناك دوري واحد و10 فرق فقط في نيكاراغوا. يوجد الآن ما يقرب من 70 فريقاً في مختلف الفئات العمرية: 10 فرق في الدرجة الأولى، و10 فرق في الدرجة الثانية، و19 فريقاً في مستوى تحت 17 سنة و20 فريقاً في مستوى تحت 15 سنة. هناك أيضاً مسابقة تحت 13 سنة. وقالت لوبيز "أنا سعيدة بهذا التقدم. لقد حصلت أكثر من 100 امرأة على رخصة تحكيم، بما في ذلك تاتيانا غوزمان، التي تعتبر نموذجاً يُحتذى به في نيكاراغوا. كما أجد أنه من دواعي سروري أن أرى مدى الاحترام الذي يحظى به حكام المباريات هؤلاء“.

من الواضح أن لوبيز نفسها نموذج يحتذى به ويحظى بالاحترام. لقد برزت من بين 35 مشاركة في النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية في كرة القدم، الذي أقيم في عام 2022. يجمع هذا الحدث ويكرّم ”النساء اللاتي يلعبن أدواراً حيوية في إنجاح المؤسسات“ وفقاً لساراي بارمان، رئيسة كرة القدم النسائية في FIFA.

برنامج FIFA لقيادة المرأة في كرة القدم 02:31

وقالت لوبيز عن هذه المبادرة التي يقودها FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويديرها المعهد الدولي للتنمية الإدارية: ”لدي ذكريات جميلة عن هذه المبادرة. تسعى الدورة إلى تعزيز وصول المرأة إلى الأدوار القيادية في كرة القدم. ساعدني البرنامج على النمو كشخص. أنا الآن أقوى وأكثر مرونة، ولدي الأدوات التي تساعدني على أن أكون أكثر ثقة في عملي."

”على وجه الخصوص، أتاحت لي التجربة أن أفهم أنه لا يمكننا أن نتنازل عن صحتنا النفسية من أجل عملنا. إنه ببساطة ليس خيارًا. لقد أتاحت لي الفرصة لإعادة النظر في أولوياتي. وأخيراً، تعلمت من خلالها أن الأمر لا يتعلق فقط بالقوة أو القدرة على التحمل كما هو الحال في مباريات كرة القدم. فغالباً ما يُمكّنك امتلاك تقنية جيدة من إحراز تقدم دون أن تُصبح منهكاً في هذه العملية.“