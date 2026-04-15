تعتبر كوت ديفوار إحدى الدول الأربع المضيفة سلسلة FIFA للسيدات™

يستغل منتخب "الأفيال" البطولة المحلية لتعزيز ثقته بنفسه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة

يُعدّ هذا الحدث جزءًا من جهود أوسع لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد تستضيف كوت ديفوار النسخة الأولى من سلسلة FIFA 2026 للسيدات™، بعد عامين من استضافتها الناجحة لكأس الأمم الأفريقية. في عام 2024، شهدت تلك البطولة احتفالاتٍ بهيجة، حيث تُوّج منتخب "الأفيال" بطلًا لأفريقيا. ورغم أن اللقب ليس مُتاحًا هذه المرة، إلا أن لاعبات ساحل العاج على أتمّ الاستعداد لمنح جماهيرهنّ في أبيدجان لحظاتٍ لا تُنسى من البهجة. وقال ياسين إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم: "يسعدنا جدًا استضافة هذه البطولة. ونأمل أن ترقى إلى مستوى كأس الأمم الأفريقية التي نظّمناها قبل عامين. إن تكليفنا بتنظيم مسابقة كهذه هو بمثابة تصويت بالثقة واعتراف بالعمل الذي بذلناه على مدار السنوات الأربع الماضية على مستوى الاتحاد".

يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار حتى الآن في سلسلة FIFA، سواء داخل الملعب أو خارجه. استهلّ المنتخب مشواره بفوز ساحق 8-0 على موريتانيا، قبل أن يحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 15-1 على جزر تركس وكايكوس (كونكاكاف) أمام جماهيره المبتهجة بعد أربعة أيام. ويواجه المنتخب في مباراته القادمة منتخب باكستان (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) في 16 أبريل.

كوت ديفوار الطموحة تتألق كمضيفة لسلسلة FIFA للسيدات™ 01:21

وتابع ديالو قائلاً: "نحن نستعد لكأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي ستقام هذا الصيف في المغرب، والتي تأهلنا لها بالفعل. تمنح سلسلة FIFA لاعباتنا فرصة اختبار قدراتهن أمام فريقين من قارتين مختلفتين، بالإضافة إلى منتخب موريتانيا الأفريقي القوي. كما تتيح لنا هذه السلسلة فرصة تقييم مستوانا قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة".

لا تقتصر سلسلة FIFA على كونها مجرد استعداد للفريق الأول، بل قد يكون لها أثرٌ بالغٌ على كرة القدم النسائية في كوت ديفوار، وهو أمرٌ يُدركه ديالو تمامًا لما يقول: "إنها منصةٌ رائعةٌ لعرض المواهب، ولديها القدرة على إلهام الأندية المحلية وتشجيع جيلٍ جديدٍ من الفتيات على ممارسة هذه الرياضة". ويضيف: "أعتقد أن فعالياتٍ كهذه قادرةٌ على إحداث تغييرٍ جذريٍّ في تطوير كرة القدم النسائية، ومنح الفتيات الصغيرات الثقة اللازمة لخوض غمارها. تُتيح سلسلة FIFA للاعبات فرصة التنافس والتألق وتطوير مهاراتهن".

أصبحت كرة القدم النسائية في كوت ديفوار الآن لا تقل أهمية عن كرة القدم للرجال. ياسين إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

يُعدّ تطوير كرة القدم النسائية أولوية رئيسة للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الذي يعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف. كما يلعب FIFA دورًا فاعلًا في هذه العملية، من خلال تقديم الدعم عبر مبادرات مثل برنامج FIFA Forward، ومشروع FIFA Arena، وبرنامج Football for Schools.