رئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم، جيل إليس، تدعو الدورة 75 من كونغرس FIFA إلى "تحقيق أحلام" لاعبات كرة القدم الشابات

قالت الآنسة إليس في خطابها أمام وفود الكونغرس في عاصمة باراغواي، أسونسيون: "ما نحن بحاجة إليه اليوم أكثر ممّا مضى، هو التزامكم"

سيخصّص رئيس FIFA جياني إنفانتينو مبلغ مليار دولار أمريكي من عائدات بطولات كأس العالم للسيدات FIFA™ ليتمّ استثماره في كرة قدم السيدات

نظّم FIFA بطولات عالمية جديدة لأندية السيدات ووسّع البطولات التي تشارك فيها المنتخبات للاستفادة من الزخم

حثّت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم الدورة 75 من كونغرس FIFA المنعقد في باراغواي على "خلق فرص للاعبات كرة القدم الشابات حول العالم وتحقيق أحلامهنّ،" داعيةً إلى الحفاظ على النمّو المتسارع لكرة قدم السيدات.

وقد أقرّ مجلس FIFA بالإجماع، الأسبوع الماضي، توسيع بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ من 32 إلى 48 منتخباً، ابتداءً من نسخة عام 2031، ليعادل هذا الرقم عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الأبرز لكرة قدم الرجال التي ستنطلق بحلّتها الجديدة في عام 2026.

وأعلن جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، هذا الأسبوع من المملكة العربية السعودية عن هدفه تحقيق عائدات من النسخ المستقبلية لكأس العالم للسيدات FIFA تصل إلى مليار دولار، يُعاد استثمارها في كرة قدم السيدات من أجل الحفاظ على الزخم المذهل الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

وقالت رئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم أمام ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركين في كونغرس FIFA الذي استضافته أسونسيون: "الاستثمار في كرة قدم السيدات هو قرار تجاري ذكي واستراتيجي. كرة قدم السيدات تنمو بسرعة كبيرة، وهي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وعدد كبير من المواهب. وكلّ ما نحتاج إليه اليوم، أكثر مّما مضى، هو التزامكم."

"فالأبطال على يقفون على الأطلال، بل هم من يكتبون التاريخ. ورغم أنّ كلّ واحد منّا يسعى إلى تحقيق هدف معيّن، ما يجمعنا هو الرغبة بمواصلة التحسّن، وأن نكون غداً أفضل ممّا نحن عليه الآن. وبصفتنا المسؤولين عن هذه اللعبة، تقع على عاتقنا مسؤولية خلق الفرص للاعبات كرة القدم حول العالم، وتحقيق أحلامهنّ. دعونا لا ننتظر المستقبل، هيّا بنا نبنيه معاً. ليكن كلّ يوم أفضل من اليوم الذي سبقه."

وفي ما يتعلق بتنمية كرة قدم السيدات حول العالم، تمّ تمديد برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات لغاية 2027، وتوسيعه بحيث أُضيفت خمسة برامج إلى البرامج التنموية الثمانية الحالية، مع مواصلة استراتيجية FIFA المحدّثة لكرة قدم السيدات: 2024-2027 التشجيع على التعاون الوثيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. ومن الناحية التجارية، بالنسبة إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA، وهي النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات FIFA التي تستضيفها أمريكا الجنوبية، وكأس العالم FIFA 2031 التي ستُقام في منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بانتظار موافقة الدورة القادمة من كونغرس FIFA)، عقد FIFA اتفاقاً تاريخياً مع Netflix لنيل الحق الحصري لبثّ المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع مواصلة FIFA بالمطالبة باتفاقيات تجارية عادلة لكرة قدم السيدات، كان جدول المباريات الدولية لكرة قدم السيدات بين 2026-2029، الذي وافق عليه مجلس FIFA في شهر مايو/أيار الماضي، ثمرة التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية، وبخاصة اللاعبات اللواتي كنّ في طليعة الجهود التي أدّت إلى إعداده وتصميمه.

وستبصر بطولتان جديدتان لأندية السيدات النور في السنوات الأربعة القادمة بعد أن نالت موافقة مجلس FIFA، وهي كأس العالم لأندية السيدات FIFA™ التي ستُنظَّم كلّ أربع سنوات ابتداءً من عام 2028، وكأس FIFA للبطلات™وهي بطولة سنوية تشارك فيها الأندية الستة حاملة الألقاب القارية وستُنظّم كلّ سنة منذ العام 2026 باستثناء السنوات التي ستقام فيها بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في أبريل/نيسان من هذه السنة على توسيع بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات لتضمّ 16 منتخباً، بناءً على طلب رسميّ قدّمه FIFA قبل انطلاق دور ألعاب باريس عام 2024. وبالتالي، فإنّ كرة قدم السيدات تشهد ازدهاراً على مستوى الأندية والمنتخبات في جميع المناطق، مع انضمام عدد قياسي من المنتخبات يصل إلى 196منتخباً إلى التصنيف الدولي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola، وانطلاق بطولة كأس العالم لكرة قدم السيدات داخل الصالات FIFA™ في الفلبين لاحقاً هذا العام، وتوسيع كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، والاستعداد لإقامة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في العام 2025.