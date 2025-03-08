تشغل أومو كاني منصب مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

تحت إشرافها، تشهد هذه الرياضة ازدهارًا في البلاد

شاركت الموريتانية في برنامج قيادة المرأة في كرة القدم التابع لـFIFA في عام 2018

”لطالما ناضلتُ من أجل القضايا العادلة، وسأواصل الكفاح من أجل المساواة في الحقوق، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب“. مثل هذه الكلمات لها صدى خاص في 8 مارس 2025، اليوم العالمي للمرأة. هذه المقولة أدلت بها أومو كاني، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم (FFRIM)، في حفل افتتاح أكاديمية FIFA للمواهب في موريتانيا، الذي أقيم في 26 فبراير في نواكشوط. وإذا كان لكلماتها صدى، فكذلك أفعالها أيضًا. واجهت كاني التمييز لأول مرة في وقت مبكر من حياتها، حيث صرت قائلة ”عندما كنت طفلة، أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى المدرسة، وهو أمر لم يكن متاحًا للجميع في مجتمعي. اعتقد الكثير من الناس، وخاصة النساء، أنه ليس من الطبيعي أن يُسمح لفتاة صغيرة بالذهاب إلى المدرسة. ولكنني ناضلتُ من أجل التحرر من هذه القيود، لأذهب وأدرس وأظهر للشابات أنهن يملكن القدرة على أن يكنّ صوتًا لمن لا صوت لهن“.

أومو كاني: كرة القدم النسائية تنطلق في موريتانيا 01:38

من إنجازات كاني العديدة إنشاء جمعية التعددية الثقافية من أجل مستقبل أفضل (AMAM) في عام 2011. وتدعو هذه المنظمة غير الحكومية إلى التبادل الثقافي وتهدف إلى تعزيز الروابط بين الشعوب والثقافات. وفي إطار دورها كرئيسة للمنظمة، خطت خطوات كبيرة نحو تغيير العقليات، وإن كان ذلك في بعض الأحيان بتكلفة كبيرة. ومن أبرز هذه الخطوات أنها وجدت نفسها في موقف حرج مع القضاء في بلادها في عام 2017 بعد أن نظمت احتجاجًا سلميًا للمطالبة بتحسين ظروف معيشة الشباب المهمشين.

”كنت مقتنعة بضرورة القيام بشيء ما. وبالعودة إلى الوراء، كانت معركة تستحق خوضها وتجربة قيّمة. شعرت أنه من الضروري القيام بشيء ما“. إن أومو كين شجاعة وتعرف كيف تغير الأمور. لكنها أيضاً دبلوماسية وبارعة في كسر الحواجز. ولهذا السبب تواصل معها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في عام 2016.

أنا مناضلة لا هوادة فيها من أجل حقوق المرأة أومو كين مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد الموريتاني لكرة القدم

وفي نفس السياق قالت كاني "أنا على دراية بالبيئة التي تعيش فيها المرأة في أفريقيا، وأعرف كل شيء عن العبء الذي تضعه التقاليد والمجتمع على كاهلها. لطالما ناضلتُ من أجل الحصول على التعليم ووضع حد للزواج المبكر للفتيات الصغيرات. كما أن السماح للمرأة باتباع شغفها في الحياة قضية مهمة بالنسبة لي. ويبدو أن كرة القدم هي بالفعل أداة قوية لجميع النساء اللاتي يرغبن في الهروب من التحديات التي يواجهنها في حياتهن اليومية“. لقد كان التقدم المحرز هائلاً. إذ تنمو كرة القدم النسائية بسرعة في موريتانيا، البلد الذي لطالما اعتُبرت فيه هذه الرياضة نشاطاً يقتصر على الرجال فقط. وتحت قيادة كين، تم إنشاء منتخب وطني نسائي في عام 2019. لا تزال المشاعر التي يشعر بها المشاركون ملموسة: ”لقد كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا. بعض الفتيات بدأن لعب كرة القدم منذ سن مبكرة جدًا ولم يكن يحلمن سوى بتمثيل بلدهن يومًا ما“. ”لا تزال المباراة الأولى ضد جيبوتي، في أغسطس 2019، محفورة في ذاكرتي: لقد كانت رؤية هؤلاء الفتيات الصغيرات بعيون واسعة على أرض الملعب وهن يرتدين قميص المنتخب الوطني ويهتف لهن الجمهور، لحظة رائعة لا يمكن أن تُنسى“.

ومما لا شك فيه أن الهدف الآن هو الانضمام إلى تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات، والذي دخلته جيبوتي مؤخراً للمرة الأولى. ”هذا هو الهدف. نحن نستعد لذلك مع جوردي (أريماني)، مدرب فريقنا الإسباني. ببطء ولكن بثبات، سنصل إلى هناك. أنا واثقة من ذلك. لجعلها حقيقة واقعة، قمنا بالكثير من العمل لتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية، خاصة في فئتي تحت 15 و17 سنة. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون لهذا الأمر تأثير على المنتخب الأول“. لعب FIFA أيضًا دوره في هذه العملية حيث تم اختيار موريتانيا في عام 2023 للانضمام إلى برنامج تديره الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء أكاديميات كرة قدم شاملة في إفريقيا، والتي تعلم الشباب، والفتيات على وجه الخصوص، كيفية الاستعداد للحياة بعيدًا عن الملعب. ”الأجواء هناك رائعة حقًا. لقد مر عام على انضمام الفتيات إلى المركز، وهن يحببنه“.

وبالمناسبة، لدى الموريتانية أيضاً تجربة شخصية في المشاركة في برنامج معتمد من FIFA قبل بضع سنوات. فقد شاركت في نسخة 2018 من برنامج ”المرأة في قيادة كرة القدم“ الذي يهدف إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في عالم كرة القدم: وتتذكر قائلة: "لقد كانت مغامرة مذهلة"، وتضيف: "لقد كانت تجربة من النوع الذي يغير نظرتك للأشياء ويمنحك القوة لتؤمن بنفسك".