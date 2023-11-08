FIFA.com
كرة القدم للسيدات
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التقرير المرجعي لكرة القدم للسيدات (النسخة الرابعة)
تقرير قياس الأداء من FIFA - كرة القدم للسيدات (النسخة الثالثة)
تقرير استطلاع رأي الاتحادات الأعضاء في FIFA
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"تمهيد طريق التغيير" التقرير المرجعي لكرة القدم للسيدات (النسخة الرابعة)
الحوكمة
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