مجموعة عمل وكلاء كرة القدم تعقد ثاني اجتماعاتها

استعرض FIFA خلال الاجتماع أحدث المعلومات المتعلقة بأنظمة وتراخيص وكلاء اللاعبين

يملك 5459 شخصاً حالياً ترخيص FIFA الذي يمكّنهم من الاضطلاع بخدمات وكلاء كرة القدم حول العالم

ناقش فريق العمل إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين مختلف رابطات الوكلاء وFIFA

عقدت مجموعة عمل وكلاء كرة القدم ثاني اجتماع لها في مدينة جدة السعودية على هامش كأس العالم للأندية FIFA 2023™، وتعمل هذه المجموعة التي أنشأها FIFA كهيئة استشارية دائمة لقضايا الوكلاء في عالم كرة القدم، بما في ذلك التنفيذ العملي للإطار التنظيمي الجديد.

وخلال الاجتماع، تطرّق 16 ممثلاً عن مختلف الجهات الفاعلة في عالم كرة القدم الاحترافية ورابطات الوكلاء إلى عرض عن أحدث التطورات في إجراءات الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى التطبيق العملي للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، كما قدم أعضاء المجموعة مقترحات مختلفة خضعت لنقاش مستفيض. وقدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم عرضاً بخصوص التحديات القانونية التي واجهها FIFA والاتحادات الوطنية خلال العام المنصرم.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت إحاطة مجموعة العمل بخصوص أحدث المعلومات المتعلقة بدليل وكلاء كرة القدم، ومنصة التعليم التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وآلية التبليغ المتاحة حالياً على منصة الوكلاء، وانطلاق عمليات غرفة الوكلاء.

أما فيما يتعلق بالوكلاء غير المعتمَدين الذين يعملون في نظام الانتقالات، فقد أكّد FIFA على أنه تجري عدة تحقيقات حالياً، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية كلما اقتصى الحال.

اجتماع مجموعة عمل وكلاء كرة القدم في جدة Previous 01 / 05 FIFA Football Agent Working Group Meeting 02 / 05 FIFA Football Agent Working Group Meeting 03 / 05 FIFA Football Agent Working Group Meeting 04 / 05 FIFA Football Agent Working Group Meeting 05 / 05 FIFA Football Agent Working Group Meeting Next

كما ناقش الحضور إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين مختلف رابطات الوكلاء وFIFA، وهو ما من شأنه أن يعزز سلاسة عمل وكلاء كرة القدم في العالم، وذلك من خلال الاعتراف بكيانات معينة على أنها الجهة الحصرية الممثلة لمصالح وكلاء كرة القدم في مناطقها الجغرافية.

يُذكر أن FIFA تلقى خلال عام 2023 حوالي 20 ألف طلب ترخيص عبر ثلاثة مسارات (مسار وكيل يحمل ترخيصاً سابقاً، ومسار الامتحان، ومسار القوانين المحلية). وفيما يلي، ترتيب الدول ذات العدد الأكبر من المتقدمين بطلبات الترخيص: إنجلترا (2091)، إسبانيا (1286)، البرازيل (1268)، الولايات المتحدة الأمريكية (1088)، بلجيكا (888). ويجري الامتحان المقبل للوكلاء في شهر مايو/أيار 2024. كما تم اتخاذ قرار بأن رسوم إجراء الامتحان لدى الاتحادات الوطنية يجب ألا تتجاوز ما يُعادل 600 دولار أمريكي، بينما تم تخفيض رسوم تجديد الترخيص من 600 إلى 300 دولار أمريكي،