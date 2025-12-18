رسوم خدمات وكلاء كرة القدم تصل إلى مستويات جديدة خلال عام 2025

أنفقت الأندية الاحترافية لكرة قدم الرجال ما مجموعه 1.37 مليار دولار أميركي على رسوم خدمات وكلاء الأندية، بزيادة تجاوزت 90% مقارنة بحصيلة العام الماضي

أنفقت أندية كرة قدم السيدات على رسوم خدمات الوكلاء أكثر من الضعف مقارنة بإنفاقها خلال العام الماضي

الأندية الإنجليزية على رأس لائحة الإنفاق في لعبة الرجال بإجمالي فاق 375 مليون دولار أميركي

أنفقت الأندية الاحترافية لكرة قدم الرجال ما مجموعه 1.37 مليار دولار أميركي على رسوم خدمات وكلاء الأندية المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين خلال العام الجاري (بين 1 يناير/كانون الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول)، وذلك بزيادة تجاوزت 90% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما ورد في تقرير FIFA لعام 2025 عن وكلاء كرة القدم.

ويمثل هذا الرقم أعلى إجمالي إنفاق سنوي على الإطلاق، متجاوزاً بفارق شاسع الرقم القياسي السابق المسجَّل عام 2023 (889.4 مليون دولار أميركي).

هذا وقد دفعت أندية أوروبا أكبر حصة من رسوم الوكلاء على الصعيد العالمي، علماً أن الهيمنة الأوروبية في هذا الصدد يمكن أن تعزى بالأساس إلى الأندية الإنجليزية، التي كانت على رأس لائحة الإنفاق في لعبة الرجال بإجمالي فاق 375 مليون دولار أميركي.

من جانبها، حلت الأندية الألمانية في المرتبة الثانية بما مجموعه 165 مليون دولار أميركي، بينما تصدرت إنجلترا قائمة الانتقالات الواردة التي تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (51.1%)، بينما تأتي صربيا على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبين عبر صفقات انتقال تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (28.7%).

فخلال هذا العام، شارك وكلاء الأندية في 3010 انتقالاً دولياً، وهو رقم قياسي جديد تخللته زيادة بنسبة 38.1% مقارنة بالعام الماضي، في حين سُجل ما مجموعه 3730 صفقة انتقال دولي بمساعدة وكلاء اللاعبين خلال هذا العام، أي ما يعادل 15.3% من إجمالي الانتقالات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.9% مقارنة بعام 2024.

وفي المقابل، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من 6.2 مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء، وهو رقم يتجاوز 13 ضعفاً المبلغ المسجَّل عام 2020، بينما يفوق ضعف الرقم المسجّل العام الماضي (3.1 مليون دولار أميركي).

يُذكر أن هذا العام شهد تنظيم أول نسخة على الإنترنت لاختبار وكلاء كرة القدم، والذي جرى تحت مراقبة مباشرة، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 16117 طلباً للمشاركة فيه، وهو أعلى رقم منذ إطلاق الاختبار، إذ وردت مُعظم الطلبات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا والبرازيل، علماً أن عدد وكلاء كرة القدم المرخصين بلغ 10525 وكيلاً بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال: "تؤكد الأرقام المسجَّلة هذا العام على الأهمية المتزايدة لوكلاء كرة القدم في كرة القدم الاحترافية، ونحن نتوقع أن يستمر هذا المنحى العام المقبل، مما يؤكد أهمية استعانة FIFA بلوائح تُعنى بتنظيم العمليات ذات الصلة بخدمات وكلاء كرة القدم بناءً على أُسس شاملة وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل دعم التطور المحرَز في هذا الشأن".