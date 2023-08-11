متطوع إيدن بارك مدمن لخدمة مجتمعه

يشارك عمر دادا في كأس العالم FIFA للمرة الثالثة كمتطوع

تطوع أيضًا في الأحداث المتعلقة بكأس العالم للكريكيت والرغبي

يعتقد دادا أن المجتمع يحتاج إلى المزيد من الناس للتطوع بوقتهم

يعيش عمر دادا في أوكلاند / تاماكي ماكاوراو ولا يسمح لأي حدث كبير في مدينته بالمرور دون الانخراط في العمل كمتطوع. وتعتبر كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023 ™ هي ثالث بطولة FIFA يشارك فيها دادا، بعد أن تطوع في كأس العالم تحت 20 سنة في 2015 وكأس العالم FIFA في قطر العام الماضي.

خلال موسم الرغبي، يعد دادا وجهًا مألوفًا في إيدن بارك، حيث يوجه الأشخاص القادمين من محطة "كينغسلاند" إلى المدخل الصحيح للجلوس في كرسيه في البوابة أ. "أنا أعتبر هذا الملعب منزلي. أرحب بالناس في الملعب في الماوري، ولكن أيضًا في ساموا وتونجان، لأن مجتمعنا متنوع للغاية ومشجعينا هم أساسًا من جزر المحيط الهادئ ،" يقول دادا، قبل أن يضيف فريق "أول بلاكس" لم يخسر أي مباراة في إيدن بارك منذ 2011."

في كأس العالم للسيدات FIFA، يعتبر المتطوع المخضرم دادا جزء من عملية الضيافة لكبار الشخصيات، مما يسمح لهم بعيش أفضل تدربة في الاستاد.

يشرح مدرس الرياضيات قائلاً: "منطقة الشخصيات المهمة مثيرة جدًا للاهتمام" ، وهو فخور بالتعامل مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو. يبتسم دادا، الذي بدأ العمل التطوعي عندما أصبح "كبيرًا في السن" ليواصل : "لم أتحدث معه بعد، لكنني أتمنى ذلك عندما يعود". "مجتمعنا يحتاج إلى أشخاص مثلي يرغبون في التطوع بوقتهم. أتطوع بوقتي لأي شيء يمكنني التطوع فيه. وأتطوع حتى بعطلاتي لنهاية الأسبوع."

يعتبر دادا من محبي كرة القدم ولكن لم يكن لديه سوى فرصة ضئيلة لتحقيق أحلامه عندما كان شابًا في جنوب إفريقيا. "لقد نشأت في عصر الفصل العنصري، وباعتباري شخصًا غير أبيض، لم تتح لي الفرصة حقًا للعب كرة القدم هناك." التجربة السيئة في شباب دادا لم تقلل من حبه للعبة الجميلة "كرة القدم هي لعبة الشغف وهي لعبة تجمع الناس معًا، إنها لعبة تجعل الناس متحمسين وتجعلنا حزينين، يحب الناس تلك المشاعر المتغيرة، يمكننا الابتعاد لمدة ساعة ونصف عن حياتنا اليومية والاستمتاع بكرة القدم ".

كما أشار دادا إلى مدى تأثير هذه البطولة على جماهير نيوزيلندا التي لم تكن تهتم بكرة القدم من قبل "بعد المباراة الأولى (عرفت فوز منتخب نيوزيلندا) الأشخاص الذين لا يشاهدون كرة القدم عادة أصبحوا مدمنين على مشاهدتها. في مدرستي، يأتي المعلمون إليّ للحديث عن اللعبة وهم الذين لم يكونوا يهتمون أصلاً بالرياضة،" يقول دادا قبل أن يضيف "كرة القدم للسيدات تستحق وتحتاج إلى الاهتمام الذي تتلقاه حاليًا."