نموذج مالي جديد لمكافآت المنتخبات واللاعبات في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

النقابة الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين تُثمِّن هذا النموذج الذي يضمن حصول جميع اللاعبات المشارِكات في البطولة على مِنح مالية منصفة أعلن FIFA عن اعتماد نموذج جديد في توزيع المكافآت المالية على الاتحادات الأعضاء المتأهلة إلى كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، مع تخصيص مِنح محدَّدة لجميع اللاعبات المشارِكات في البطولة. وبموجب هذا النموذج الرائد، ستتلقى الاتحادات الأعضاء المشارِكة مكافآت قياسية من أجل مساعدتها ودعمها في تطوير كرة القدم بكل بلد من البلدان المعنية، بينما تضمن هذه المبادرة حصول جميع اللاعبات المشارِكات على مكافآت مقابل إنجازاتهن في البطولة. يُمثل هذا النموذج الجديد خطوة ملموسة أخرى من الخطوات التي اتخذها FIFA لتطوير كرة قدم للسيدات وضمان حصول اللاعبات على مستحقاتهن بشكل عادل، إذ يأمل FIFA أن يشكل هذا الالتزام معياراً يتم اعتماده في مجال كرة القدم وكل القطاعات المعنية، من هيئات البث إلى الدوائر الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة.

المكافآت المالية حسب ترتيب كل اتحاد عضو مشارك

المكافأة المالية الفردية حسب الدور الذي بلغته اللاعبة

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو: "في ظل النموذج الجديد وغير المسبوق لتوزيع المكافآت، يمكن لكل لاعبة مشارِكة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023 أن تُعَوِّل بشكل كامل على المكافآت المالية مقابل جهودها خلال البطولة، علماً أن القائدة التي سترفع كأس العالم للسيدات FIFA يوم 20 أغسطس/آب في سيدني ستحصل على مبلغ قدره 270 ألف دولار أمريكي، شأنها في ذلك شأن كل واحدة من زميلاتها الـ 22". وتابع: "يُقدَّر راتب لاعبة كرة القدم المحترفة بنحو 14 ألف دولار أمريكي سنوياً، بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها، مما يعني أن المبالغ المخصَّصة للاعبات بموجب نموذج التوزيع الجديد وغير المسبوق سيكون لها تأثير حقيقي وبنَّاء على حياة هؤلاء اللاعبات ومسيراتهن. كما سيحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء [المشارِكة] على مكافأة مالية قياسية بناءً على أدائه، بحيث يمكنه استخدامها لإعادة الاستثمار في كرة القدم داخل بلده، وهو ما نعتقد أنه سيساعد في الدفع بعجلة لعبة السيدات والنهوض بها".