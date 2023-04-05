FIFA يُعلن انضمام Jacob's Creek كداعم رسمي لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

أعلن FIFA اليوم انضمام شركة Jacob's Creek إلى قائمة الداعمين الرسميين لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، حيث ستُرحب شركة النبيذ الرائدة في أستراليا بالعالم في البلدين المضيفين خلال البطولة التي ستنطلق يوم 20 يوليو/تموز ويشارك فيها 32 منتخباً. وإذ تحتفي Jacob's Creek باحتساء أكثر من مليون كأس من نبيذها يومياً عبر مختلف أنحاء العالم، فإن الشركة الأسترالية الرائدة في هذا المجال تتطلع إلى تحقيق المزيد خلال هذه البطولة المرتقبة، حيث ستتوّلى أبرز متاجر البيع بالتجزئة في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا تقديم منتجات شركة Jacob's Creek ضمن حملتها التجارية المندرجة في إطار اتفاق الرعاية الخاص ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA والتي تتضمن مسابقات مميَّزة للزبائن وتجارب ضيافة رائعة وهدايا فاخرة وعروض خاصة وغيرها. كما سيحظى المشجعون بفرصة الاستمتاع بكأس من Jacob's Creek في ملاعب البطولة ومهرجان المشجعين FIFA Fan Festival بكل مدينة من المدن التسع المضيفة الموزعة عبر أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا. كما تنضم شركة Jacob's Creek إلى موجة الاحتفاء بكرة القدم والشغف الجارف الذي يعم في أوساط عشاق الساحرة المستديرة، إذ من المقرّر أن يتحوّل مركز باروسا لزوار مصنع النبيذ الواقع في جنوب أستراليا إلى وجهة كروية مميَّزة في يوليو/تموز. وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لـFIFA فاطمة سامورا "يُسعدنا أن نرحب بـJacob's Creek، شركة النبيذ الرائدة في أستراليا، التي تنضم اليوم إلى أسرة FIFA باعتبارها داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA." وأضافت "تنضم Jacob's Creek إلى مجموعة من الرعاة المنخرطين في مهمتنا التي تتمثل في تنظيم إنجاح تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA بكل من أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا هذا العام، وجعلها أفضل نسخة في تاريخ البطولة على الإطلاق، ونحن نتطلع بشغف كبير لتحقيق أفكارهم ومبادراتهم على أرض الواقع وزيادة انخراط الناس في البطولة." من جهته، قال إيريك طومسون، مدير التسويق العالمي بشركة Jacob’s Creek & Pernod Ricard Winemakers: "يلتف الناس حول النبيذ الفاخر تماماً كما يجتمعون حول الأحداث الرياضية الكبرى، ونحن في Jacob’s Creek نتطلع بفارغ الصبر لأن نكون جزءاً من موجة العاطفة والإثارة التي سيشهدها أكبر حدث رياضي نسائي في العالم، ولهذا السبب كنا ندرك تماماً أن شركتنا يجب أن نكون أول شركة نبيذ تدعم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA." وتابع "صحيح أن الرياضة ارتبطت في كثير من الأحيان بأنواع أخرى من المشروبات الكحولية، لكننا في Jacob's Creek لا نخشى إحداث قطيعة مع الأنماط المتعارف عليها، حيث كان لدينا إحساس بأن كأس العالم للسيدات تتيح فرصاً جديدة لكي يستمتع الناس بنبيذنا." يُذكر أن تذاكر مباريات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ ستُطرح للبيع من جديد يوم الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023 عبر موقع FIFA.com/Tickets، بعدما بيعت نحو 650 ألف تذكرة لأول نسخة تستضيفها دولتان من اتحادين قاريين في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.