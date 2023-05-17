FIFA يكشف النقاب عن زي المتطوعين المشاركين في كأس العالم للسيدات 2023™

ويشمل الزي الموحد الذي صممته adidas نفس الألوان الزاهية التي تظهر على شعار كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، والتي تزيِّن مختلف ملصقات البطولة وهويتها البصرية، حيث ستُضفي ألوان زي المتطوعين النابضة بالحياة رونقاً خاصاً على مختلف جوانب البطولة، من ملاعب المباريات وأماكن التدريب وغيرها من المواقع المرتبطة بالحدث. وقد صُمِّم هذا الزي الرسمي ليُوَلِّد إحساساً بالفخر والانتماء في أوساط المتطوعين، الذين سيكون لهم دور محوري في تنظيم أكبر حدث رياضي على صعيد منافسات السيدات في العالم خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وفي هذا الصدد، قال ديف بيتشي، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023: "نعتقد أن مدننا التسع المضيفة وملاعبنا العشرة المخصَّصة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA ستنبض بالحياة من خلال وجود نحو 5000 متطوع ومتطوعة بهذا الزي الذي يبعث على الحيوية من خلال ألوانه الزاهية. لقد حظي بإعجاب أولئك الذين اطَّلعوا عليه". وتابع: "المتطوعون هم القلب النابض لأي حدث رياضي كبير، وسيكون لهم دور لا يُقدَّر بثمن في النسخة القادمة من كأس العالم للسيدات FIFA. باعتبارها شريك FIFA منذ عام 1970، ستضطلع adidas مرة أخرى بتزويد المتطوعين بزي يفخرون بارتدائه؛ زيٌّ مصمَّم أيضاً للحفاظ على راحتهم في مختلف الظروف". تم تصميم عناصر الزي الرسمي لتناسب جميع الأجناس، بما يعكس حرص FIFA على مراعاة مقاربة شمولية، كما سيكون متاحاً لجميع الأعمار وسيُمكِّن من التعرف على المتطوعين بسهولة وسلاسة. وقد وضعت adidas 13 عنصراً مختلفاً ضمن "طقم" المتطوعين، الذين سيحصل كل واحد منهم على حذاء ومعطف وسترة للوقاية من المطر وقبعة صغيرة وكنزة بقلنسوة وحقيبة ظهر، وغيرها من عناصر الزي الموحد، التي تم تصميم عناصرها على نحو يتيح المزج والتوفيق بينها بسلاسة تامة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الحماية اللازمة من الظروف المناخية للمتطوعين الذين سيعملون في الهواء الطلق. كما يراعي الزي الاختلافات المناخية بين البلدين خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وهي الفترة التي قد تشهد تساقط الثلج بمنطقة ساوث آيلاند في أوتياروا نيوزيلندا، بينما يُرجَّح أن تكون درجة الحرارة دافئة في مدن مثل بريسبان/ميانجين وبيرث/بورلو. وأوضح بيتشي في هذا الصدد: "لقد صمَّمنا زياً لا يجعل المتطوعين يظهرون في هيئة رائعة فحسب، بل إنه عملي وسهل الارتداء، مما سيمكن المتطوعين من أداء أدوارهم الوظيفية في البطولة بكل سلاسة". يُذكر أن العديد من العناصر المستخدَمة في زي المتطوعين مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، بما في ذلك المعطف والسترة والكنزة ذات القلنسوة والقب. وسيستلم المتطوعون زيهم الرسمي ابتداءً من يوليو/تموز، أو قبل ذلك إذا كانوا سيباشرون أدوارهم قبل انطلاق البطولة.