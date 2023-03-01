مهرجان FIFA Fan Festival™ يقام لأول مرة في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA™

تستضيف أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا هذا العام أول نسخة من مهرجان FIFA Fan Festival™ في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA™

ستقام فعَاليات في جميع المدن التسع المضيفة وسيكون الدخول مجانياً إلى جميع مواقع المهرجان

يتجاوز مهرجان FIFA Fan Festival™ حدود كرة القدم، ليوفر للجماهير وجهة رائعة للاستمتاع بأفضل العروض الكروية والموسيقية والترفيهية والتعرف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات واكتشاف ألعاب مسلية

أكد FIFA اليوم تنظيم مهرجان FIFA Fan Festival™ بجميع المدن التسع التي ستستضيف بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مهرجان مهرجان FIFA Fan Festival™ في كأس العالم للسيدات FIFA، تماشياً مع موضوع البطولة لأول مرة.

FIFA Fan Festival™ لأول مرة في كأس العالم للسيدات FIFA 00:30

سيكون الدخول مجانياً لجميع مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™ خلال البطولة التي تستضيفها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، كما ستكون فعاليات المهرجان مفتوحة أمام الزوار من جميع الأعمار، إذ ستوفر لهم وجهة رائعة للتسلية بأفضل العروض الموسيقية والترفيهية والتعرف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات والمشاركة في ألعاب مسلّية، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™ على شاشات عملاقة في كل موقع من المواقع التي تستضيف المهرجان.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لـ FIFA، السيدة فاطمة سامورا: "سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدؤوا يهتمون باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان FIFA Fan Festival™ يوفّر مساحة ترفيهية رائعة تقرِّب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم". وتابعت: "تتمثل مهمتنا في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، ورياضة شاملة ومتاحة للجميع، وتشكِّل مثل هذه الأحداث المذهلة فرصة سانحة لخوض تجربة كرة القدم بطرق جديدة وفي بيئة مهرجانية ملؤها المتعة والتسلية". ستستضيف كل مدينة من المدن التسع المضيفة فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival™في أوقات مختلفة خلال البطولة التي ستقام في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا خلال الفترة الممتدة بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023، حيث سيُصمَّم حسب المناخ المحلي لكل مدينة، وحسب جدول المباريات ومواعيد انطلاقها، وذلك بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة للزوار.

المواقع المخصَّصة لمهرجان FIFA Fan Festival™:

- في أستراليا

أديلايد/تارنتانيا – فيستيفال بلازا

بريسبان/ميانجين – ساويث بنك بارك لاندز

ملبورن/نارم – فديريشن سكوير

بيرث/بورلو – فورست بليس

سيدني/جاديجال – تومبالونج بارك

- في أوتيروا نيوزيلندا

أوكلاند/تاماكي ماكاوراو – ذي كلاود

هاميلتون/ كيريكيريروا – مركز الفعاليات كلودلاندز

ويلينغتون/ تي وأنجانوي آ تارا – شيد 6

دنيدن/أوتيبوتي – بلدية دنيدن ومركز المؤتمرات غلينروي