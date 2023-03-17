انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة الثلاثاء 11 أبريل/نيسان

انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ الثلاثاء 11 أبريل/نيسان الساعة 12 ظهراً بتوقيت أستراليا، 2 ظهراً بتوقيت نيوزيلندا (4 فجراً بتوقيت وسط أوروبا)

يُصادف 11 أبريل/نيسان تبقي 100 يوم على انطلاق البطولة

FIFA.com/tickets هو وجهتكم الوحيدة للحصول على تذاكر البطولة التي تقام مبارياتها في 9 مدن مستضيفة

على بُعد حوالي 100 يوم عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، يسرّنا التأكيد على أن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة تنطلق يوم الثلاثاء 11 أبريل/نيسان. يُمكن للجماهير الراغبة بالتحضير لهذه المرحلة من المبيعات التسجيل للحصول على حساب تذاكر FIFA استعداداً لانطلاقها في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت أستراليا، 2 ظهراً بتوقيت نيوزيلندا، 4 فجراً بتوقيت وسط أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، أما بالنسبة لأولئك الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات عن التذاكر، يُمكنهم زيارة FIFA.com/tickets. يُذكر أنه تم بيع حوالي 650 ألف تذكرة للمباريات الـ64 التي ستشهدها البطولة في أرجاء أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا منذ انطلاق أولى مراحل البيع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط سعي الجماهير لحجز مقاعدهم وعدم تفويت إثارة هذا الحدث الرياضي.

كونغرس FIFA الـ 73 l كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ 02:13

وبالنسبة لأولئك الذين فاتتهم فرصة الشراء في مراحل البيع السابقة، سيكون المجال مفتوحاً أمامهم الآن لعيش تجربة البطولة الكروية الأهم في عالم كرة القدم للسيدات بمشاركة 32 منتخباً، ومن بينها أستراليا ونيوزيلندا المستضيفتان للمباريات في تسع مدن. يُذكر أن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة ستستمر حتى نهاية البطولة، وهو ما يمنح الجماهير متسعاً من الوقت لشراء التذاكر بحسب قاعدة الأفضلية لمن يَسبُق وطالما كانت هناك تذاكر متوافرة.

من جهتها، قالت أمينة FIFA العامة فاطمة سامورا "يسرّنا أن نفسح فرصة جديدة أمام الجماهير لتكون جزءاً من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023، ولذلك نشجع الجميع على الاستعداد قبل تاريخ 11 أبريل/نيسان.

وأضافت "مع قرب انطلاق البطولة، نلمس حجم الإثارة المتزايد، ونتطلّع لاستقبال الجماهير من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بأعلى مستويات شغف كرة القدم للسيدات وما تنطوي عليه من مهارات وإثارة."

وبالنسبة للجماهير التي ترغب بالاستمتاع بالمباريات ضمن مجموعة مكونة من 11 شخصاً أو أكثر، فإننا ندعوها للتعرف على برنامج مبيعات المجموعات، أما عروض الاستضافة الحصرية والرسمية من FIFA فتوفّر للمجموعات بغض النظر عن حجمها فرصة الارتقاء بتجربة كأس العالم للسيدات FIFA إلى مستويات جديدة. وإن كانت لديكم أية استفسارات قبل انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، ندعوكم للإطلاع على صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بتذاكر كأس العالم للسيدات. للتعرّف على الجدول الكامل لمباريات البطولة، يُرجى الضغط هنا.