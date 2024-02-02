شاهد الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™

سيكون كل من TSN، وCTV، وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة من بين المحطات التي ستنقل الحدث

سيقوم كل من FIFA.com وFIFA+ بنقل مباشر للكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™ يوم الأحد 4 فبراير 2024.

سيتم الكشف عن التفاصيل المنتظرة بفارغ الصبر خلال برنامج مباشر خاص على منصات TSN وCTV وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة.

كما سيوفّر شركاء بث FIFA الآخرون تغطية حية حيث سيتم تأكيد المباريات الـ104 والمدن التي ستستضيفها، بما في ذلك المباريات الافتتاحية للبطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المدن التي ستلعب فيها الدول الثالث المستضيفة في مرحلة المجموعات فيما تم تأكيد مكان إقامة المباراة النهائية في ميامي.