شاهد الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™

سيتم الكشف عن جدول المباريات خلال بث مباشر خاص ابتداءاً من االساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024
سيتم بث الحدث مباشرة عبر FIFA.com وFIFA+
سيكون كل من TSN، وCTV، وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة من بين المحطات التي ستنقل الحدث
سيقوم كل من FIFA.com وFIFA+ بنقل مباشر للكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™ يوم الأحد 4 فبراير 2024.
سيتم الكشف عن التفاصيل المنتظرة بفارغ الصبر خلال برنامج مباشر خاص على منصات TSN وCTV وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة.
كما سيوفّر شركاء بث FIFA الآخرون تغطية حية حيث سيتم تأكيد المباريات الـ104 والمدن التي ستستضيفها، بما في ذلك المباريات الافتتاحية للبطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المدن التي ستلعب فيها الدول الثالث المستضيفة في مرحلة المجموعات فيما تم تأكيد مكان إقامة المباراة النهائية في ميامي.
يُمكن العثور على القائمة الكاملة لمناطق وشركاء البث أدناه.
|المنطقة
|القنوات الناقلة
|الأرجنتين
|DirecTV TyC Sports
|أستراليا
|SBS Australia
|بوليفيا
|Red Uno de Bolivia UNITEL
|البرازيل
|Globo
|كندا
|CTV/TSN/RDS
|تشيلي
|DirecTV
|كولومبيا
|DirecTV
|الإكوادور
|Teleamazonas DirectTV
|السلفادور
|Tigo Sports
|جواتيمالا
|Tigo Sports
|هندوراس
|Compañia Televisora Hondureña Tigo Sports
|الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
|BeIN SPORTS
|المكسيك
|Televisa
|بنما
|Medcom RPC Panama Tigo Panama TVN Media Panama
|بيرو
|DirecTV
|بولندا
|TELEWIZJA POLSKA S.A.
|أوروجواي
|DirecTV
|الولايات المتحدة
|FOX Telemundo