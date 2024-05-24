اجتماع لممثلي المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في تورنتو

هذا هو الاجتماع الثالث لممثلي 16 مدينة مستضيفة وثلاثة مكاتب لـFIFA في أمريكا الشمالية

تساعد مثل هذه الورشات على التخطيط وتوحيد الجهود في مختلف جوانب الاستضافة

رحّبت بالمشاركين وزيرة الرياضة والنشاط البدني الكندية

شهدت مدينة تورنتو هذا الأسبوع حضور ممثلين عن المدن المستضيفة الست عشرة لكأس العالم FIFA 2026™ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى زملائهم من مكاتب FIFA في تورنتو ومكسيكو سيتي وميامي، للمشاركة في سلسلة من ورشات العمل والتخطيط، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران 2026.

وهذا الاجتماع، الذي حضره أكثر من 100 ممثل عن المدن المستضيفة وFIFA، هو الثالث من نوعه في غضون ستة أشهر، واستمرّ لثلاثة أيام شهدت عملاً مكثفاً، ومناقشات مستفيضة لجوانب عملياتية مهمة وتجربة الجماهير والضيافة ومهرجانات FIFA Fan Festivals™ والجانب الموسيقي والمتطوعين والإرث والاحتفالات المرافقة للبطولة.

وقد تواجدت في حفل استقبال فرق تنظيم البطولة، والذي أقيم في برج CN الشهير في تورونتو، كارلا كوالترو وزيرة الرياضة والنشاط البدني الكندية، والتي تحدثت عن أهمية الرياضة وكرة القدم بالنسبة للشعب الكندي، والتأثير الإيجابي والإرث الدائم الذي ستتركه البطولة.

وقالت الوزيرة "سعدنا بالترحيب بممثلي FIFA وجميع المدن المضيفة في تورونتو لحضور ورشة عمل المدينة المضيفة. في كندا، ستتاح لنا الفرصة للاستفادة من مباريات كأس العالم الـ 13 واحتفالات كرة القدم التي ستستمر لمدة 6 أسابيع لمواصلة تنمية اللعبة في جميع أنحاء البلاد لفترة طويلة بعد انطلاق البطولة. نحن نتطلع إلى الترحيب بالعالم في تورنتو وفانكوفر في عام 2026".

ترأّس ورشة العمل هيمو شيرجي، مدير عمليات بطولة كأس العالم FIFA™، ورافقه كلُّ من بيتر مونوبولي، مدير قسم FIFA المعني بالبطولة في كندا؛ ومانولو زوبيريا، مدير قسم FIFA المعني بالبطولة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويورغن ماينكا، مدير قسم FIFA المعني بالبطولة في المكسيك؛ وإيمي هوبفينغر، مديرة قسم التخطيط والاستراتيجيات؛ وجي بي جونز، مدير قسم السلامة والأمن.

ورشة عمل لممثلي المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في تورنتو Previous 01 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop 02 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop 03 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop 04 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop 05 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop 06 / 06 FIFA World Cup 26™ Host City workshop Next

وقال شيرجي "شكراً للوزيرة كوالترو على حضورها وتحفيزها للمشاركين بينما أصبحنا على بعد سنتين من انطلاق البطولة. شكراً كذلك لكافة الفرق العاملة في المدن الـ16 الذين قدموا إلى تورنتو للمشاركة في جلسات مفيدة جداً. التزامهم المستمر هو ما سيضمن أن تقلب هذه البطولة المعايير على مختلف المستويات".

ومن بين المشاركين الآخرين في ورشات العمل والحضور في حفل الاستقبال تواجدت شارون بولنباخ، المديرة التنفيذية لمدينة تورونتو المستضيفة لكأس العالم 2026 FIFA™، والتي قالت: "إننا فخورون بفريقنا في تورنتو، وكلنا ثقة برؤيتنا وقدرتنا على تنظيم حدث استثنائي هنا عام 2026. يسرّنا استضافة الجميع في مدينتنا هذا الأسبوع، ونتطلّع قُدماً للترحيب بمئات آلاف المشجعين عام 2026 وأن نظهر كل ما يجعل تورنتو مدينة عالمية".