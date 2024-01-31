أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf

تواجد باولو وانشوب واتسون وريكاردو جاردنر في زيوريخ لحضور القرعة التمهيدية لمنطقة Concacaf

ستكون كأس العالم FIFA 2026™ أول نهائيات تستضيفها ثلاث دول

كندا والمكسيك والولايات المتحدة من بين ممثلي Concacaf الثمانية في النهائيات

اعتبر أسطورتا FIFA باولو وانشوب واتسون وريكاردو جاردنر أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 FIFA™ واستضافة النهائيات في منطقة Concacaf سيجلب فوائد هائلة للاتحاد القاري بأكمله. كان وانشوب واتسون وجاردنر حاضرين للمساعدة في القرعة التمهيدية لتصفيات Concacaf المؤهلة إلى كأس العالم 2026 FIFA™، حيث أقيمت القرعة في مقر FIFA بزيوريخ في سويسرا.

كان للقرعة أهمية إضافية لجميع دول Concacaf، حيث ستشهد نسخة 2026 مشاركة ما يصل إلى ثماني دول من الاتحاد القاري في النهائيات. سيستضيف كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة البطولة وقد ضمنت الدول الثلاث مشاركتها. ومع زيادة عدد المنتخبات في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً للمرة الأولى، فهذا يعني أن اتحاد Concacaf سيكون له أكبر تمثيل له على الإطلاق في النهائيات، مع وجود أماكن إضافية متاحة ستُثبت أهميتها في تطوير كرة القدم في المنطقة وفقًا لأسطورة FIFA وانشوب واتسون.

وقال النجم الكوستاريكي لموقع FIFA.com/Inside "ستُغيّر البطولة قواعد اللعبة بالنسبة للمنطقة لأنها تُعزّز قُدرتنا على المنافسة وفرصنا في المشاركة في النهائيات. كما قلت دائماً، كرة القدم هي قوة هائلة يُمكنها تحريك الجماهير وترك بصمة في المجتمع." وأضاف "أعتقد أنه بينما يستمتع الشباب [في جميع أنحاء المنطقة] بفرصة المشاركة في كأس العالم، فإن مجموعة كاملة من الشركات الخاصة ستقدّم دعمها لمنتخباتها الوطنية ومشاريع تنمية المواهب ذات الصلة. توسيع المشاركة في كأس العالم خطوة عظيمة من جانب FIFA."

لا يُعد وانشوب واتسون غريباً على كأس العالم FIFA™، حيث شارك في ثلاث من مشاركات كوستاريكا الست في البطولة بعدما سجّل أهدافاً في نسختي 2002 و2006 قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في مشوار بلاده المميز نحو ربع النهائي في البرازيل 2014™. وقال "ستكون الأجواء صاخبة ليس فقط في كوستاريكا ولكن في جميع أنحاء أمريكا الوسطى نظراً لقُربها من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. كما أن الفوارق الزمنية المحدودة ستُساعد الناس في كوستاريكا على المشاركة بشكل حقيقي في البطولة. نتوقّع أن تكون بطولة لا تُنسى لكأس العالم FIFA، ولدينا آمال كبيرة في أن يكون هذا هو الحال."

مع تأهل الدول المستضيفة الثلاث بشكل تلقائي، ستشهد التصفيات تأهل ثلاث دول إضافية مباشرة من Concacaf إلى النهائيات، بينما سيُشارك منتخبان إضافيان في تصفيات مع ممثلي الاتحادات القارية الأخرى للحصول على فرصة إضافية للتأهل. تُعتبر المقاعد الثمانية المحتملة المتاحة لاتحاد Concacaf هي ضعف العدد الذي كان متوفراً للمنطقة في كأس العالم 2022 FIFA™، حيث تُمثّل القرعة التمهيدية لتصفيات Concacaf الخطوة الأولى في الرحلة الطويلة نحو التأهل. وستوفّر هذه الأماكن الإضافية دفعة من التحفيز للعديد من الدول في المنطقة وفقاً لأسطورة FIFA ريكاردو جاردنر.

وقال جاردنر "أنا سعيد للغاية لمنح منطقتنا هذه الفرصة. إنها تتيح للناس أن يحلموا بشكل أكبر، وأن يُدركوا أن هناك فرصة بالنسبة لهم للعب في كأس العالم FIFA. ليس من السهل دائماً التأهل من منطقتنا، لذا فإن الحصول على هذه المقاعد والمزيد من المنتخبات المشاركة هو مجرد فرصة رائعة للاعبين للذهاب إلى النهائيات وتحقيق أحلامهم." كان جاردنر بطلاً في موطنه جامايكا، حيث لعب تألق في المشاركة الوحيدة لبلاده في كأس العالم FIFA عام 1998. وأضاف "أعتقد أن الأجواء ستكون مذهلة. في كل مرة تُقام فيها كأس العالم FIFA، تتحسن البطولة أكثر فأكثر. نظراً لإقامتها في منطقتنا من خلال ثلاث دول مختلفة وما سيُقدّمونه في البطولة، أعتقد ستكون بطولة جديدة تماماً. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك على الإطلاق، لذا أعتقد أن الأمر سيكون جيداً. إنه أمر أتطلع إليه، ويُسعدني أن تحصل منطقتنا على هذه الفرصة. إنه أمر هائل بالنسبة لنا."