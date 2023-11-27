الحافلة البرتقالية: 22 عامًا على الطريق مع المشجعين الهولنديين

رافقت الحافلة الأسطورية البرتقالية ذات الطابقين الجماهير الهولندية حول العالم لأكثر من عقدين من الزمن

يخوض السائق فرانس بيترز تجربته الخامسة في بطولة كأس العالم FIFA™ في قيادة الحافلة في أمريكا الشمالية

حوّل آلاف المشجعين الهولنديين مدينة هيوستن إلى نهر برتقالي في مسيرتهم البرتقالية الشهيرة

تجمع حوالي 15 ألف مشجع هولندي في جامعة رايس في هيوستن صباح يوم السبت، واختفت حالة الذعر القصيرة التي حدثت في الأيام السابقة. رفرفت الأعلام، وترددت الهتافات في الشوارع، وفي مقدمة الموكب البرتقالي، انطلقت الحافلة البرتقالية الشهيرة نحو ملعب NRG.

قبل يومين، تسبب عطل فني في توقف الحافلة الأسطورية ذات الطابقين لفترة وجيزة - "واجهتنا مشكلة في هيوستن، الصغيرة" مدينة رحلات الفضاء. لكن لحسن الحظ، حُلّت المشكلة في الوقت المناسب من أجل المناسبة الكبيرة.

مرفوقة بآلاف المشجعين، قادت الحافلة مسيرة مشجعي المنتخب الهولندي في هيوستن، حيث فازت هولندا على السويد بنتيجة 5-1 بعد بضع ساعات، لتكتب فصلاً آخر في قصتها الرائعة.

حافلة تجوب العالم

على مدى الـ 22 سنة الماضية، رافق فرانس بيترز المشجعين الهولنديين حول العالم سائقًا للحافلة البرتقالية. بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هي خامس بطولة كأس عالم له في قيادة هذه الحافلة الشهيرة. من ألمانيا وجنوب إفريقيا إلى البرازيل وقطر وأمريكا الشمالية، كانت الحافلة ذات الطابقين حاضرة لمساندة المنتخب الهولندي في البطولة العالمية.

يقول بيترز: "أينما ذهبنا، يرافقنا الغناء والرقص والضحك." "نحن نجلب الفرح والسعادة للناس. لأننا جميعًا عائلة واحدة كبيرة."

بدأت قصة الحافلة قبل بطولة أمم أوروبا 2004، عندما اشترى بعض الأصدقاء حافلة إنجليزية قديمة ذات طابقين وأعادوا طلاءها بالألوان الهولندية. تحولت الفكرة العفوية إلى رمز لثقافة المشجعين الهولنديين. قطعت الحافلة أكثر من 70 ألف كيلومتر بحراً وعشرات الآلاف من الكيلومترات على الطرق حول العالم. يُعتقد أن أكثر من 450 ألف مشجع قد رافقوا الحافلة خلال اكثر من 60 مسيرة جماهيرية.

بالنسبة لبيترز، هذه الحافلة أكثر بكثير من مجرد مركبة.

حيث يقول: "لا توجد حافلة أخرى في العالم تتبع منتخبها الوطني في كل مكان". "يتطلب الأمر وقتاً ومالاً وأحياناً بعض التوتر. لكننا ننجز المهمة على أي حال."

بقيادة الحافلة البرتقالية ذات الطابقين، اجتذب موكب المشجعين مرة أخرى آلاف الأشخاص في هيوستن. وعلى طول طريق المسيرة، لم يشارك المشجعون الهولنديون فقط، بل شارك معهم الكثير من السكان المحليين.

وكان من بين الجماهير بول هيرشل وكارولين ديسينغ من روتردام، اللذان شاركا في مسيرة المشجعين وهما يرتديان زي تمثال الحرية البرتقالي. قالت ديسينغ: "تمثال الحرية هو رمز للحرية والصداقة والتضامن الدولي" "هذه هي القيم التي توحد أيضًا عائلة كرة القدم الهولندية."

إنها أكثر من مجرد مسيرة جماهيرية

كما وقف أسطورتا FIFA ويسلي شنايدر وإدوين فان دير سار على سطح الحافلة البرتقالية في هيوستن، واستمتعا بالأجواء الفريدة عن قرب.

„"لن تشعر بالملل أبداً"، هكذا صرّح شنايدر لمحطة الإذاعة الهولندية NOS. "لا يقتصر الأمر على المشجعين الهولنديين فقط، بل يشارك الناس في المدينة ويحتفلون أيضاً. أينما يلعب المنتخب الهولندي، يتحدث الناس عن مسيرة المشجعين هذه. لقد أصبحت تقليداً حقيقياً."

أعرب كريس كانيتي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA 2026™ في هيوستن، عن إعجابه أيضاً بالأجواء. حيث قال: "إن وصول مشجعي المنتخب البرتقالي يجلب طاقة هائلة لمدينتنا". "يسرّ هيوستن استضافة واحدة من أشهر تقاليد المشجعين في عالم كرة القدم."

وقالت ماريان فان ليوين، مديرة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الهولندي لكرة القدم: "إن ما يميز المنتخب الهولندي هي العلاقة بين الفريق وجماهيرنا، معًا نخلق هذا الجو الفريد الذي ننتظره في كل بطولة.

عندما توحد كرة القدم العالم

يرى بيترز أن الحافلة البرتقالية رمز يتجاوز كرة القدم بكثير. عندما سُئل عن ذكرياته المفضلة، لم يفكر طويلاً. إنها بطولة أمم أوروبا 2012 التي أقيمت في أوكرانيا.

يتذكر ذلك قائلاً: "بدا الناس هناك متحفظين كثيرًا في البداية". "بعد المباراة الأولى، رأينا ابتسامات خفيفة على الوجوه، ولكن الابتسامات أصبحت أكبر بعد المباراة الثانية. وبعد المباراة الثالثة، سار المشجعون الأوكرانيون معنا إلى الملعب وهم يغنون ويرقصون. كان الأمر أشبه بزهرة تتفتح ببطء."

يرى المشجع الهولندي أن هذه التجربة تجسد على أفضل وجه جوهر الحافلة البرتقالية: جمع الناس معًا، بغض النظر عن اللغة أو الخلفية أو الثقافة.

كان هذا الشعور بالترابط واضحًا كذلك في هيوستن. فقد هتف السكان المحليون للجماهير على طول الطريق، بل وانضم بعضهم إلى مسيرة المشجعين. "إن رؤية أناس من ثقافات مختلفة يجتمعون هنا أمر مثير للإعجاب حقاً"، هكذا قال نو كونتريراس، أحد سكان هيوستن. "هذا بالضبط ما يجعل هذه البطولة مميزة للغاية."

„يقول بيترز: "نحن اللاعب الثاني عشر في فريقنا. في السراء والضراء."