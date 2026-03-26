جريئة، مبهجة، مُنجزة: أوزبكستان تعيش حلمها الكروي

ستستضيف أوزبكستان مباريات سلسلة FIFA™ لعام 2026 ضد الغابون وفنزويلا وترينيداد وتوباغو

يقول رافشان إرماتوف، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم: "مهرجان كروي حقيقي لجماهيرنا"

تأهلت أوزبكستان لأول مرة إلى كأس العالم FIFA™ في يونيو/حزيران 2025

تشهد كرة القدم في أوزبكستان ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعةً بتزايد الاهتمام والاستثمارات الموجهة والنجاحات التاريخية. ولا يُعد استضافة الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لبطولات FIFA الكبرى سابقةً في تاريخه.

وقال رافشان إرماتوف، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم "استضافة سلسلة FIFA في بلادنا في مارس/آذار خطوة إيجابية أخرى نحو الأمام. ستزور أوزبكستان فرق كبيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وقبل انطلاق كأس العالم، سيحظى المشجعون بفرصة مشاهدة المنتخب الوطني مباشرةً في الملعب."

وأضاف "بُذلت كل الجهود لضمان أقصى درجات الراحة وتوفير أفضل الظروف للفرق المشاركة والوفود ومسؤولي FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمشجعين، بدءًا من الخدمات اللوجستية والإقامة وصولاً إلى مرافق التدريب والبنية التحتية للملعب، وكل ذلك وفقاً للمعايير الدولية. ونتيجةً لذلك، اكتسب خبراؤنا خبرة قيّمة في تنظيم مثل هذه البطولات."

يرتبط التطوّر الإيجابي لكرة القدم في أوزبكستان ارتباطاً وثيقاً باستثمار الاتحاد الموجه نحو البنية التحتية وتنمية المواهب. وتُرسّخ برامج FIFA، مثل برنامج Football for Schools، وتوسيع أكاديميات كرة القدم، وتحديث برامج تدريب المدربين، أسس النجاح المستدام.

وأوضح إرماتوف قائلاً "أوزبكستان بلد غني بمواهب كرة القدم. وقد وُضع مسار تطوير واضح لاكتشاف اللاعبين ورعايتهم وإعدادهم للاحتراف. وبفضل برنامج Football for Schools، يُشارك الأطفال في جميع أنحاء البلاد بنشاط."

ويُشكّل نظام تطوير مُنظّم، يضم مدارس رياضية وأكاديميات ومراكز أداء وطنية، الركيزة الأساسية لهذا التقدم. والهدف هو تطوير لاعبين من النخبة للمنتخبات الوطنية.

في الوقت نفسه، جرى إصلاح الأكاديميات في جميع أنحاء البلاد، وتحديث البنية التحتية لتواكب المعايير الحديثة. وتم التركيز بشكل خاص على تدريب المدربين، الذي ينعكس جودته بشكل متزايد في النجاح الدولي للمنتخبات الوطنية.

شهدت أوزبكستان أعظم لحظة في تاريخها الكروي حتى الآن في يونيو/حزيران 2025، عندما كان التعادل السلبي مع الإمارات العربية المتحدة كافياً لضمان التأهل لكأس العالم FIFA™ للمرة الأولى. وعقب ذلك، عمت الاحتفالات أرجاء البلاد. لقد كان إنجازاً تاريخياً للبلاد بأسرها، تحقق بفضل دعم FIFA جزئياً.

ستُمثل كأس العالم FIFA هذه علامة فارقة تاريخية لأوزبكستان. ففي بلادنا، يعشق الناس كرة القدم ويتابعونها بشغف كبير، من سن السابعة إلى السبعين. وتترقب الأمة بأسرها البطولة بفارغ الصبر. رافشان إرماتوف النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الأوزبكي

في السنوات الأخيرة، تعاونت أوزبكستان بشكل وثيق ومنهجي مع FIFA لتحقيق هذا النجاح. وبفضل الدعم الفني، تم إنشاء مركز وطني حديث لكرة القدم، يضم، من بين أمور أخرى، مركزاً متطوراً لتحليل وبحوث كرة القدم الرقمية. كما تم ضخ استثمارات كبيرة من خلال برنامج FIFA Forward، حيث جرى تحديث الملاعب ومرافق الاستاد بشكل شامل، ما يُعد مؤشراً واضحاً على سعي الدولة الحثيث لتطوير كرة القدم لديها بطموح حقيقي.

وأوضح إرماتوف، مُسلطاً الضوء على عوامل أخرى وراء هذا النجاح "أولاً وقبل كل شيء، دخلت كرة القدم في أوزبكستان مرحلة جديدة من التطور بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من رئيسنا. ففي السنوات الأخيرة، صدرت عدة مراسيم رئاسية لتحديث البنية التحتية، وإصلاح نظام الأكاديميات، ومواصلة تطوير كرة القدم للشباب والقواعد الشعبية والنسائية بشكل مُوجّه. وقد أعطى هذا دفعة قوية للعبة في البلاد بأكملها."

وأوضح إرماتوف، مُبيّناً عوامل أخرى وراء هذا النجاح "بمبادرة ودعم من الرئيس، تم إنشاء المركز الوطني لكرة القدم أيضاً. وقد أبدى رئيس FIFA جياني إنفانتينو إعجابه خلال زيارته لأوزبكستان، مشيراً إلى أن المركز قد تم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية في فترة زمنية قصيرة جداً."

لذا، ليس من المستغرب أن تُحقّق المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى المنتخب الوطني للسيدات، نتائج مميزة باستمرار، ليس فقط في البطولات الآسيوية. ولأول مرة في تاريخها، شارك منتخب أوزبكستان تحت 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية عام 2024. ومع ذلك، أكد إرماتوف أن الطريق لا يزال طويلاً.

وقال "لطالما وضعنا أهدافًا طموحة لمنتخباتنا الوطنية. انصب تركيزنا سابقًا على التأهل للألعاب الأولمبية وكأس العالم، وهو ما حققناه. والآن، نُركّز على المنافسة بقوة في هذه البطولات."