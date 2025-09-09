تكريم رئيس FIFA جياني إنفانتينو بأرفع وسام في أوزبكستان

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يُكرِّم رئيس FIFA بأرفع وسام تمنحه دولة أوزبكستان للمواطنين الأجانب

حضر رئيس FIFA نهائي بطولة كأس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم 2025 التي دعمها FIFA واستضافها مجمّع المدينة الأولمبية الجديد

أشار إنفانيتنو إلى أن "منتخب البلاد الأول ملهِم، ويشهد حالة تحوُّل، ويوحِّد البلاد برمتها" بعد تأهله إلى كأس العالم 2026 FIFA™

تقديراً لمساهمته الكبيرة في تطوير كرة القدم الأوزبكية والنهوض بها على الساحة الكروية العالمية، حصل جياني إنفانتينو على وِسام Order of Dustlik الشرفي، وهو أرفع تكريم تمنحه دولة أوزبكستان للمواطنين الأجانب. وقد تم التكريم خلال لقاء جمعه برئيس البلاد شوكت ميرضيائيف، كما نوقشت إمكانية افتتاح مكتب إقليمي لـFIFA لدول آسيا الوسطى في العاصمة الأوزبكية. وبمناسبة هذا التكريم، قال رئيس FIFA: "تشرَّفتُ بالحصول على وسام الصداقة الأوزبكي المرموق من رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف في إطار استضافته الكريمة لي في طشقند لإجراء مناقشات هامة، تشمل إمكانية افتتاح مكتب إقليمي في المدينة."

وأردف: "كوني التقيتُ بالرئيس شوكت ميرضيائيف عام 2023، فقد أسعدني ما لمسته من ارتفاع في مستوى شغفه بكرة القدم خلال العامين الماضيين، كما توجَّهتُ له بالشكر لما يستحقه من تقدير كبير على دعمه للنهوض بكرة القدم في أوزبكستان. ويأتي التأهل إلى كأس العالم FIFA للمرة الأولى على الإطلاق ليعكس بجلاء روح قيادته في مجال الرياضية، والأهمية التي يوليها لكرة القدم." وتابع: "إني ممتن للرئيس ميرضيائيف على ما خصَّصه لنا من وقت، وعلى كرم الضيافة، وعلى تقديره لما أقوم به من عمل للمساعدة في تطوير كرة القدم الأوزبكية والنهوض بها على الساحة العالمية، وعلى منحي أعلى وسام للدولة. أتمنى له ولبلاده كل التوفيق في نسخة العام المقبل من كأس العالم FIFA، وفي كافة الجهود الرياضية التي يضطلع بها. سيكون FIFA إلى جانبكم في كافة جهودكم لجعل لعبتنا تتحوَّل إلى أداة في متناول الفتيان والفتيات لتحقيق أحلامهم."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو معجب بالبنية التحتية في أوزبكستان Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo with young footballers during his visit to the “Olympic City” complex in Tashkent 02 / 12 FIFA President Gianni Infantino touring the “Olympic City” complex in Tashkent 03 / 12 FIFA President Gianni Infantino touring the newly completed facilities with Senior Vice-President of the Uzbekistan Football Association, Ravshan Irmatov 04 / 12 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during his visit to the “Olympic City” complex in Tashkent 05 / 12 FIFA President Gianni Infantino has called Uzbekistan “a hot, hot candidate” to host FIFA tournaments in the future after visiting the country’s new sports complex 06 / 12 FIFA President Gianni Infantino receives a football jersey during his visit to the newly completed facilities 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino talking to Uzbekistan’s Minister of Sports Adham Ikramov 08 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks during his visit to the "Olympic City” complex 09 / 12 FIFA President Gianni Infantino talks to Senior Vice-President of the Uzbekistan Football Association, Ravshan Irmatov 10 / 12 Mr Infantino said the freshly completed project put the country in a prime position to stage future FIFA tournaments 11 / 12 FIFA President Gianni Infantino attending the Central Asian Football Association (CAFA) Nations Cup 2025 final 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino attending the Central Asian Football Association (CAFA) Nations Cup 2025 final Next

أصبحت أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تستضيف بطولة من تنظيم FIFA، مع استضافة كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ العام الماضي. وخلال الزيارة، كانت لإنفانتينو محطة - برفقة وزير الرياضة أدكام إكراموف - في مجمَّع المدينة الأولمبية بالعاصمة طشقند، والذي استُكمل تشييده مؤخراً علماً أن وضع حجر الأساس تم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وفي هذا السياق، أشار إنفانتينو إلى أن هذا الصرح الرياضي "متطوِّرٌ للغاية" ويجعل البلاد "مرشَّحة بقوة" لاستضافة بطولات FIFA مستقبلاً، إذ يضمّ ملعباً بسعة 12 ألف متفرِّج، بالإضافة إلى مضمار لسباقات الدراجات ومركز للألعاب المائية ومَرافق رياضية أخرى.

وأضاف إنفانتينو: "إنه يضع أوزبكستان في مصافِ نخبة وأهم دول العالم في الأكاديميات والمراكز الفنية والبنية التحتية على مختلف المستويات. إني فخورٌ للغاية بهذه الجوهرة التي تملكها أوزبكستان، والتي ستتألق لا على الساحة الوطنية وفي آسيا الوسطى وآسيا فحسب، بل في العالم بأسره. إنها منشأة مذهلة." وقال "كما يتوجّب علي أن أتوجّه بالتهنئة لكل من ساهم في هذا المشروع، ولا سيما اتحاد أوزبكستان لكرة القدم والحكومة ووزير الرياضة ورئيس البلاد، فقد ساهم الجميع في إنشاء هذه الوجهة المذهلة بحق والتي ستُغيِّر وجه كرة القدم في أوزبكستان. ما من شكّ في أن أوزبكستان مرشَّحة بقوة لاستضافة بطولات كأس العالم FIFA للفئات الشابة، إذ تملك البلاد كافة المقومات اللازمة لذلك، من شغف باللعبة وبنية تحتية."

تَرافَق تطوير البنية التحتية لكرة القدم مع قفزة حقّقتها البلاد داخل المستطيل الأخضر، وتجلّى ذلك في تأهل منتخبها الوطني عام 2023 إلى كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، كما اقتنص منتخب تحت 17 سنة بطاقة المشارَكة في نسخة هذا العام من العرس الكروي العالمي الذي تستضيفه قطر، مع أمل بتكرار إنجاز الظهور السابق عندما بلغ الفريق الدور ربع النهائي قبل عامين. وبعد خوض البلاد منافسات كرة القدم الأولمبية للمرة الأولى في باريس صيف العام الماضي، يتطلَّع المنتخب الأول للظهور في كأس العالم 2026 FIFA™ إثر اقتناصه لبطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه. وعن هذه الإنجازات الكروية، قال إنفانتينو: "تأهل أوزبكستان للمرة الأولى في التاريخ إلى كأس العالم FIFA إنما هو إنجاز تاريخي للبلاد. أوزبكستان بلد كبير، يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، وهي دولة شغوفة بكرة القدم بكافة مواطنيها، بدءاً من رئيس البلاد." وأردف: "منتخب البلاد الأول ملهِم، ويشهد حالة تحوُّل، ويوحِّد البلاد برمتها، وهو أمر لا يُقدَّر بثمن، ويترك بصمة واضحة على المجتمع في أوزبكستان، وكذلك على العالم الذي سيتعرَّف للمرة الأولى على هذا البلد الجميل، الذي لربما لم يعرفه البعض من قبل، ألا وهو أوزبكستان."