مارينيو: دعم نيمار وبيليه مصدر تحفيز كبير لسانتوس

قاد مارينيو فريقه سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

ذكره تيتي مؤخراً ضمن أسماء يُحتمل استدعاؤها إلى السيليساو

'دي مارينيو' يتحدث عن مستواه الحالي ولقبه العجيب، متطرقاً لمستجدات بالميراس والبرازيل

"يجب أن تكون شخصاً استثنائياً للغاية حتى يتم اكتشافك من بين أبناء ألاجوس"...عبارة وردت ذات يوم على لسان ماريو زاجالو، أشهر أبناء ثاني أصغر ولاية في البرازيل - والتي تعيش على صادرات محار البحيرات ومياه جوز الهند. ولكن "الذئب المُسن" و"الملكة" مارتا ليسا الاستثناءين الوحيدين لهذه القاعدة.

فمع اقتراب نهاية العقد الأول من هذا القرن، اكتشفت الملاعب البرازيلية اثنين من أبناء ألاجوس. أحدهما وقّع عقداً مع نادي فيجيرينسي بفضل توصية جاءت بمحض الصدفة من طبيب أسنان محلي، وهو لاعب خط وسط يبلغ من العمر 17 عاماً وينحدر من أحد أعنف أحياء ماسيو. والآخر جناح يبلغ من العمر 17 عاماً وينحدر من مدينة بينيدو الصغيرة والغنية بإرثها الثقافي، حيث انضم إلى نيمار وجانسو ضمن فئات الشباب في سانتوس.

الأول اسمه روبرتو فيرمينو، النجم الحالي في صفوف ليفربول ومنتخب البرازيل. أما الثاني فهو مارينيو، الذي شهدت مسيرته انتكاسة بعد أخرى، إذ سرعان ما تبخرت آماله الواعدة مع سانتوس وفشل في إيجاد موطئ قدم له في فلومينينسي وإنترناسيونال على حد سواء، ليجد نفسه فجأة يلعب في دوري الدرجة الثانية، ثم الثالثة. وحتى بعد موسم كان يبدو متميزاً في عام 2016، حيث تألق مع فيتوريا في الدوري البرازيلي، عاد ليتوارى عن دائرة الضوء حيث خاض فترات متقطعة مع كل من تشانجتشون ياتاي وجريميو.

وفجأة، عاد سانتوس ليُبدي اهتمامه به مرة أخرى. وبعد موسم أول رائع بالقميص رقم 11 - حيث قاد الفريق الأبيض إلى احتلال المركز الثاني في الدوري البرازيلي خلف فلامينجو وصيف بطل كأس العالم للأندية 2019 FIFA - عاش مارينيو عاماً ولا في الأحلام، حيث اعتبره جلّ المراقبين أفضل لاعب في الدوري، علماً أنه لعب أيضاً دوراً حاسماً في صعود سانتوس إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس حيث سيواجه جاره بالميراس.

وفي حديث حصري خص به موقع FIFA.com، تحدّث المهاجم الأيمن عن مواجهة السبت مع بالميراس، مشيراً إلى تلقيه مكالمات فيديو من نيمار، موضحاً في الوقت ذاته السبب وراء اللقب الذي يُطلَق عليه نسبة إلى أنخيل دي ماريا، ناهيك عن تطلعاته مع منتخب البرازيل.

موقع FIFA.com: مارينيو، لقد عشت خيبات عديدة في مسيرتك. ما هو سر تحولك المذهل؟ مارينيو: أعتقد أنني نضجت كثيراً. عندما وصلت إلى سانتوس، شعرت بدعم حقيقي من الجماهير، كما منحني كل من يعمل في سانتوس ثقة كبيرة، وهو ما حفزني على بذل قصارى جهدي. صحيح أنني مررت بالعديد من التجارب الصعبة في مسيرتي، لكنني عملت بجد حقاً، والحمد لله، أنا أمر بفترة رائعة الآن.

يلقبونك "دي مارينيو" نسبة إلى أنخيل دي ماريا. ما رأيك في ذلك؟ (يضحك) أنا حقاً أحب هذا اللقب. لقد كان يطلقه علي مشجعو فيتوريا، عندما كنت هناك في 2016، لأننا نتشابه في أسلوب اللعب، إلى حد ما. إنه لقب لطيف حقاً. دي ماريا لاعب رائع، يلعب لفريق أوروبي كبير وقد حقق العديد من الألقاب في مسيرته. أنا معجب به كثيراً، لذا فإن اللقب رائع حقاً.

تغلّب سانتوس على جريميو 4-1 ليبلغ نصف نهائي ليبرتادوريس كما فرض سيطرته على بوكا جونيورز في الأرجنتين وفاز في الإياب 3-0. كيف ترى الفريق حالياً؟ أعتقد أن كل ما نجنيه الآن هو ثمرة عملنا الجاد منذ بداية العام. لقد بنينا مجموعة أشبه ما تكون بالأسرة الواحدة. بعيداً عن أمور كرة القدم، يمكنني القول إنها أسرة رائعة. كل لاعب يؤمن ببقية زملائه ويثق بهم. خارج الملعب نحن فريق متكامل ويد واحدة. الفريق يمر بفترة رائعة وآمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا في نهاية هذا الموسم.

ما رأيك في بالميراس؟ إنه فريق رائع يتنافس على الألقاب منذ سنوات. إنه نادٍ قوي من الناحية المالية. نحن نُكن لبالميراس الكثير من الإحترام. سيدور النهائي بين فريقين رائعين سبق لهما الفوز بهذه المسابقة. إنه ديربي محلي. إنها مباراة رائعة لجماهير كلا الفريقين، وكذلك للجماهير المحايدة. سيكون نهائياً رائعاً.

إذا كان بإمكانك إقصاء لاعب واحد من بالميراس عن هذه المباراة، فمن سيكون؟ لديهم العديد من اللاعبين المتميزين، لكن ويفرتون يعيش فترة تألق مذهل. إنه حارس رائع.

ما مدى ثقتك في فوز سانتوس بلقب ليبرتادوريس؟ لقد عملنا بجد. سنظل على تواضعنا. نحن نعلم أن المهمة صعبة. لكننا عملنا بجد، وسندخل المباراة ونحن على أتم الاستعداد، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهير سانتوس. إنهم متحمسون للغاية. إنهم كثر ليس فقط في البرازيل ولكن في جميع أنحاء العالم. نتمنى أن نكافئهم على دعمهم الرائع لنا.

أخبرنا قليلاً عن علاقتك بنيمار؟ لقد كان الأمر رائعاً حقاً عندما أجرى مكالمة فيديو وطلب التحدث معي. لقد سبق لي أن لعبت إلى جانبه في خط الهجوم خلال مباراة خيرية في ماراكانا. دائماً يعاملني بشكل جيد وأنا معجب به كثيراً. أتمنى من أعماق قلبي أن يفوز بجائزة [أفضل لاعب في العالم]. آمل أن يفوز بالنسخة المقبلة. أنا من أشد المعجبين به.

كيف كان شعور لاعبي سانتوس بتلقي الدعم ومكالمات الفيديو من نيمار؟ الحصول على الدعم من لاعب مثل نيمار وملك كرة القدم بيليه هو مصدر تحفيز كبير لنا. بيليه صنع التاريخ في زمانه، ونيمار يصنع التاريخ الآن. نحن سعداء حقاً بأنهما يشاهداننا ويرسلان لنا دعمهما ومؤازرتهما.

بايرن ميونيخ هو المرشح الأكبر للظفر بكأس العالم للأندية FIFA. ما رأيك في بطل أوروبا؟ تعجز الكلمات عن وصف بايرن ميونيخ. لقد فازوا بدوري الأبطال وبطريقة مذهلة. اللعب في كأس العالم للأندية FIFA هو حلم كل لاعب، وربما يكون الأمر أكثر روعة بالوصول إلى النهائي وملاقاة بايرن ميونيخ. لكن علينا أولاً أن نبذل الغالي والنفيس للفوز بلقب ليبرتادوريس. نحن لا نفكر في بايرن ميونيخ الآن. نحن نعيش الحاضر ولدينا مباراة صعبة للغاية نركز عليها بالكامل. لكن إذا فزنا، فبمجرد انطلاق صافرة النهاية، سأفكر في كأس العالم للأندية.