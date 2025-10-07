برنامج التطوُّع الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ يكسر الأرقام القياسية

شهد برنامج التطوُّع تقديم أكثر من مليون طلب وهو إقبال يفوق أية فعالية رياضية أخرى على وجه الأرض

نيويورك نيوجرسي تشهد افتتاح المركز الأول من أصل 12 مركزاً رسمياً لمتطوعي ومتطوعات البطولة

باب تقديم طلبات التطوّع مفتوح حتى يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول

قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة، شهد برنامج التطوُّع الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ تقديم عدد قياسي من الطلبات زاد عن المليون، بحيث استقطب الحدث الكروي المنتظر خلال العام المقبل اهتمام المتطوعين والمتطوعات أكثر من أية فعالية رياضية أخرى على وجه الأرض.

يعكس هذا الرقم المذهل حجم الاهتمام المحلي والوطني والدولي بالعرس الكروي العالمي الذي ستدور رحاه في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز، ويشهد إسناد مهمات لحوالي 65 ألف متطوع ومتطوعة. يُشكِّل المتطوعون والمتطوعات القلب النابض لفعاليات FIFA، فهم من يُرحِّب بالجماهير في البطولات، ويتشاركون بمشاعر الفخر ببلادهم وبشغفهم الكروي مع عشاق المستديرة الساحرة من أرجاء العالَم، ويحرصون على أن يحظى كافة الحضور بتجربة كروية سلسلة في أكبر حدث رياضي على الإطلاق.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يُجسِّد المتطوعون والمتطوعات قلب وروح وابتسامة بطولات FIFA، ويحظون بفرصة إظهار روح الفخر بمناطقهم، والتعرّف على البطولة من وراء الكواليس، وحفر ذكريات وتكوين صداقات تمتدّ طوال العمر، وفي الوقت نفسه دعم فعالية تاريخية".

يُذكر أن مجتمع المتطوعين والمتطوعات الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™ سيكون الأكبر في تاريخ فعاليات FIFA نظراً للنمط الموسَّع للبطولة، ولكون المنافسات ستجري في 16 مدينة مستضيفة في ثلاث دول.

وأردف إنفانتينو: "يتراوح عمر المتطوعين بين 18 و92 سنة، بدءاً من الطلاب الذين يستهلون مشوارهم في الحياة، وصولاً إلى المتقاعدين الراغبين بمشاركة مهاراتهم وخبراتهم. لكل شخص قصة يرغب بسردها، إنه حقاً المجتمع الأكثر تنوُّعاً في العالَم".

يجدر التنويه إلى أنه لا يُشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوُّع للانضمام إلى البرنامج المكوَّن من 23 فئة تشمل مواقع رسمية وغير رسمية ذات صلة بالبطولة، ومنها الملاعب ومَرافق التدريب والمطارات والفنادق. وقد شارفنا على إغلاق نافذة تقديم طلبات التطوع، إذ لم يعد هناك سوى ثلاثة أيام قبل الموعد النهائي في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد ذلك التاريخ، ستبدأ عملية اختبارات فريق التطوّع لاختيار 65 ألف متطوّع ومتطوعة وتحديد مناصبهم. وحالما يتم اختيار فريق التطوّع، سيخضع أفراده للتدريب حتى يكونوا على أتم استعداد للترحيب بالملايين الذين سيتوجهون إلى أمريكا الشمالية لحضور المنافسات المنتظرة.

وإلى جانب إعلان اليوم المتعلّق بالعدد القياسي من الطلبات، كان هناك إنجاز آخر تمثَّل بافتتاح المركز الأول من أصل 12 مركزاً رسمياً لمتطوعي ومتطوعات بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وذلك في نيويورك نيوجرسي. وستكون هذه المراكز بمثابة منصات لمجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات قبل وخلال وبعد البطولة، كما ستجري فيها اختبارات فريق التطوع، والجلسات التدريبية، بحيث تكون نقطة الانطلاق لرحلة الآلاف من المتطوعين والمتطوعات.