فتح باب إبداء الرغبة للتطوع في بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

ابتداءً من اليوم، يمكن للراغبين والراغبات في المشاركة بتنظيم أول نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في أمريكا الجنوبية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني volunteer.FIFA.com

سيسهم نحو ستة آلاف متطوع ومتطوّعة في دعم أضخم فعالية رياضية نسائية على الإطلاق تستضيفها البرازيل

ستُقام منافسات البطولة في ثماني مدن مستضيفة اعتباراً من 24 يونيو/حزيران 2027

مع تبقّي أقل من عام واحد على انطلاق المباراة الافتتاحية، تُوجَّه الدعوة إلى الشعب البرازيلي وعشاق الكرة عبر العالم ليكونوا جزءاً من أضخم فعالية رياضية نسائية في العالم من خلال التطوع في كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

يمثل المتطوعون والمتطوّعات القلب النابض لكل بطولات FIFA، لأنهم يضفون الحيوية والشغف والالتزام، ويسهمون في تقديم تجربة استثنائية وعالمية المستوى للاعبين والجماهير وكافة المشاركين. وسيتمّ اختيار نحو ستة آلاف متطوع ومتطوّعة لتقديم الدعم في المدن المستضيفة الثماني لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™: بيلو هوريزونتي، وبرازيليا، وفورتاليزا، وبورتو أليغري، وريسیفي، وريو دي جانيرو، وسالفادور، وساو باولو.

وابتداءً من اليوم، أصبح بإمكان الراغبين والراغبات في الانضمام إلى هذا الفريق المميز تسجيل اهتمامهم عبر الانضمام إلى مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات من خلال الموقع volunteer.fifa.com. يتوجب على المتقدّمين اختيار المدينة المستضيفة حيث يرغبون بالتطوع للحصول على آخر المستجدات، ولا سيما الإشعار الخاص ببدء استقبال طلبات التطوع لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ الذي سيصدر رسمياً خلال أسابيع قليلة. أمّا بالنسبة إلى الأعضاء الحاليين في مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات، فيمكنهم الوصول إلى نموذج إبداء الرغبة مباشرة عبر حساباتهم المسجلة.

وبهدف المشاركة في عملية الاختيار، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: ألا يقل العمر عن 18 عاماً وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاملاً للجنسية البرازيلية أو مصرحاً له قانوناً بدخول البرازيل خلال فترة البطولة، بالإضافة إلى الالتزام بأداء الحد الأدنى من فترات العمل التطوعي خلال فترة عمليات البطولة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2027. لا تُشترط وجود خبرة تطوعية سابقة؛ إلا أن معرفة اللغة البرتغالية، وهي اللغة الرسمية في البرازيل، أو اللغة الإنجليزية تعد أمراً أساسياً. وتُعد إجادة لغات إضافية ميزة تُؤخذ بعين الاعتبار.

دور المتطوعين والمتطوّعات في بطولات FIFA

يُضفي المتطوعون والمتطوّعات الحيوية والشغف على كل بطولات FIFA، حيث يُسهمون في ضمان تقديم تجربة لا تُنسى للجماهير القادمة من كافة أنحاء العالم في كل مباراة. كما تُتاح لهم الفرصة للتواصل مع أشخاص من ثقافات متنوعة، وبناء شبكات علاقات شخصية ومهنية، إلى جانب اكتساب مهارات جديدة وقيمة.

خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، سيقدم المتطوعون والمتطوّعات الدعم في أكثر من 20 مجالاً وظيفياً، بما في ذلك الإعلام، والتكنولوجيا، والنقل، وإدارة المنافسات، وعمليات القوى العاملة. وسيتوفر أكثر من 30 دوراً تطوعياً مختلفاً عبر المرافق التنافسية وغير التنافسية، بدءاً من الملاعب وحتى المطارات ومواقع التدريب والفنادق.